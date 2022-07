Mi Band 7 już do kupienia w Polsce. Ile kosztuje?

To dokładnie taka sama kwota, jaką należy przeznaczyć na Mi band 6 NFC, którą możemy płacić zbliżeniowo. Tu takiej opcji niestety brak.

W urządzeniu nie ma również wciąż GPS ani automatycznej regulacji jasności. Wszystkie te udogodnienia ma dostać dopiero kolejna wersja opaski, czyli Mi Band 7 Pro. Niestety zmieni się również jej kształt. Pisałem o niej w tym tekście.

W skrócie – zamiast tradycyjnej pastylki będziemy mieli już dość duży prostokąt, przypominający np. Huawei Watch Fit 2 albo Redmi Smart Band Pro. Producent najwyraźniej potrzebował więcej miejsca, by upchnąć wszystkie nowe moduły.

Natomiast otwartym pozostaje pytanie, czy za taką samą kwotę kupić Mi Band 7 czy 6 NFC. Osobiście wybrałbym 6 NFC, bo cenię sobie płatności zbliżeniowe. W 7-ce ich nie ma. Jest za to nieco większy wyświetlacz, ale jak donoszą pierwsi recenzenci – dość mocno cierpi na tym wygoda. Urządzenie jest bowiem nieco grubsze i większe niż poprzednia wersja i mniej wygodnie leży na ręce. Jej niewątpliwą przewagą jest za to obecność Always on Display, czyli w tym przypadku stale wyświetlana godzina. Jednak nie ma róży bez kolców i w wypadku uaktywnienia tej funkcji bateria starcza na mniej więcej cztery dni. Bez niej można ładować Mi Banda raz na tydzień albo nawet rzadziej, oczywiście w zależności jak aktywny tryb życia prowadzimy.

Niestety Xiaomi nie podaje na razie informacji kiedy zobaczymy w Europie Mi Banda 7 Pro. Nie wiadomo też ile będzie kosztować. W Chinach jego cena wynosi 56 dolarów, ale oczywiście w innych krajach będzie wyższa. Na YT można już znaleźć pierwsze recenzje tego urządzenia i są one dość pozytywne, zwłaszcza zestawiając możliwości do ceny.