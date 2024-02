Xiaomi 14 i Xiaomi 14 Ultra – ceny i kompletna specyfikacja. Wszystko, co musisz wiedzieć!

Zacznijmy od serca smartfonów

Sercem zarówno Xiaomi 14, jak i Xiaomi 14 Ultra, jest najnowszy chipset Snapdragon 8 Gen 3, który — zgodnie z zapewnieniami producenta — zapewnia wzrost wydajności procesora o 32 procent oraz redukuje zużycie energii o 34 procent, a także zapewnia 34-procentowy wzrost wydajności GPU w porównaniu do poprzednich generacji. Dodatkowo, seria Xiaomi 14 wyposażona jest w modem Qualcomm FastConnect 7800, zapewniający łączność Wi-Fi 6E o szerokości pasma 320 MHz. Xiaomi 14 Ultra idzie jeszcze dalej, oferując opcję High Band Simultaneous (HBS) Multi-Link, co zapewnia najszersze pasmo transmisji oraz minimalne opóźnienia.

Oba urządzenia zostały wyposażone w system chłodzenia Xiaomi IceLoop, który ma zapewniać płynną pracę nawet w najbardziej wymagających scenariuszach. Xiaomi 14 Ultra dodatkowo posiada system Xiaomi Dual-Channel IceLoop, który wykorzystuje dodatkowy ciepłowód wyłącznie dla modułu kamery, co przekłada się na jeszcze lepsze rezultaty w fotografowaniu i nagrywaniu filmów.

Zarządzanie energią w obu modelach zapewnia system Xiaomi Surge, który ma zapewnić pracę baterii przez cały dzień. Xiaomi 14 wyposażony jest w baterię o pojemności 4610 mAh, obsługującą szybkie ładowanie przewodowe 90W HyperCharge oraz bezprzewodowe 50W HyperCharge. Xiaomi 14 Ultra natomiast posiada baterię o pojemności 5000 mAh, z szybkim ładowaniem przewodowym 90W HyperCharge oraz technologią ładowania bezprzewodowego 80W HyperCharge.

HyperOS i Człowiek X Samochód X Dom

Seria Xiaomi 14 korzysta z najnowszego systemu operacyjnego Xiaomi HyperOS. To oprogramowanie skoncentrowane jest na nowej koncepcji firmy „Człowiek X Samochód X Dom” i ma cztery główne założenia: kompleksowa modernizacja, inteligentna komunikacja między urządzeniami, proaktywna sztuczna inteligencja oraz zapewnienie kompleksowego bezpieczeństwa. Brzmi to dumnie, lecz jak będzie to wyglądać w praktyce? O tym przekonamy się już wkrótce. Warto jednak wspomnieć o integracji z usługą Google Photos, która pozwala na tworzenie kopii zapasowych zdjęć i filmów bezpośrednio w aplikacji Galeria Xiaomi. Ponadto, użytkownicy mogą przeglądać, edytować i udostępniać treści zarchiwizowane w Google Photos z poziomu Galerii Xiaomi. Ta funkcjonalność będzie dostępna dla użytkowników na całym świecie wiosną 2024 roku.

Seria Xiaomi 14 korzysta również — a jakże — ze sztucznej inteligencji, obsługiwane przez Xiaomi HyperOS. Duże modele sztucznej inteligencji zostały zintegrowane z różnymi aplikacjami systemowymi, co zapewnia bardziej efektywne działanie oraz inteligentne funkcje. Dzięki funkcji Napisy AI, użytkownicy mogą otrzymać transkrypcję treści mówionych podczas wideokonferencji w czasie rzeczywistym. Funkcja AI Album Search wykorzystuje przetwarzanie języka naturalnego, umożliwiając wyszukiwanie konkretnych obrazów w kolekcjach zdjęć użytkowników poprzez opisanie tego, czego szukają. AI Portraits używa zaawansowanych algorytmów do tworzenia innowacyjnych kompozycji portretowych na podstawie istniejących obrazów, a funkcja AI Expansion umożliwia realistyczne rozszerzanie istniejącej zawartości obrazu, otwierając nowe kreatywne możliwości.

Xiaomi informuje również o funkcji HyperMind, która wykorzystuje proaktywną sztuczną inteligencję, pozwala urządzeniom zrozumieć potrzeby użytkownika i dostosować się do nich. Xiaomi HyperMind korzysta z czterech możliwości percepcyjnych urządzeń — otoczenia, obrazu, dźwięku i zachowania — aby nauczyć się preferencji użytkownika i automatycznie dostosować działanie ekosystemu Xiaomi do jego potrzeb. Na przykład, jeśli użytkownik zazwyczaj włącza światło w salonie po odblokowaniu inteligentnego zamka do drzwi, Xiaomi HyperMind automatycznie oświetli pokój po nauczeniu się tego wzorca, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę.

Modele Xiaomi 14 i Xiaomi 14 Ultra otrzymają aktualizacje do 4 kolejnych generacji systemu operacyjnego Android, a także poprawki bezpieczeństwa przez 5 lat. Użytkownicy obu urządzeń mają dostęp do 100 GB przestrzeni dyskowej w chmurze Google One przez 6 miesięcy próbnych i 3 miesiące dostępu bez reklam do YouTube Premium i aplikacji YouTube Music.

Xiaomi 14 Ultra, czyli designerska wegańska skóra

Xiaomi 14 Ultra ma płaski tył oraz okrągły moduł aparatów, dostępny w dwóch klasycznych kolorach: czarnym i białym. Konstrukcja Xiaomi 14 Ultra opiera się na ramie wykonanej z pojedynczego bloku aluminium Xiaomi Guardian Structure, co ma gwarantować wyjątkową wytrzymałość. Tylna obudowa, pokryta nano-technicznym materiałem imitującym skórę, zapewnia 1,38-krotnie większą odporność. Zastosowane wegańskie skóry, czyli tworzywo Xiaomi Nano-tech, zostało ulepszone — jest cieńsze, lżejsze, a także 6-krotnie bardziej odporne na zużycie. Do tego mamy tutaj wyświetlacz All Around Liquid Display o zaokrąglonym kształcie z czterech stron. Ekran to AMOLED C8 o przekątnej 6,73 cala, rozdzielczości WQHD+ (3200 x 1440), zmienna częstotliwość odświeżania od 1 do 120 Hz oraz szczytowa jasność wynosząca 3000 nitów.

Xiaomi 14 Ultra to mistrz fotografii?

Xiaomi 14 Ultra wyposażony jest w cztery tylne aparaty, z zakresem ogniskowych od 12 mm do 120 mm. Główny aparat posiada regulowaną przysłonę ƒ/1.63-ƒ/4.0 oraz regulację ekspozycji. Do konfiguracji aparatów należą także teleobiektyw Leica 75 mm z ruchomymi soczewkami, obiektyw peryskopowy Leica 120 mm oraz ultraszerokokątny obiektyw Leica 12 mm. Xiaomi 14 Ultra umożliwia nagrywanie w rozdzielczości 8K / 30fps we wszystkich czterech aparatach.

Główny aparat umożliwia również nagrywanie wideo w rozdzielczości 4K przy 120 klatkach na sekundę i obsługuje rejestrację w 5-krotnie spowolnionym tempie dla efektu slow-motion. Dodatkowo, przy rozdzielczości 4K, oferuje pełny zakres zoomu przy 60 klatkach na sekundę. Xiaomi 14 Ultra obsługuje także standard obrazu Dolby Vision w rozdzielczości 4K / 60fps oraz posiada stabilizację optyczną, co gwarantuje płynne nagrywanie wideo. Zestaw 4 mikrofonów umożliwia nagrywanie dźwięku przestrzennego oraz kierunkowego.

Nowy tryb filmowy wprowadza kinowe funkcje, takie jak proporcje obrazu 2,39:1, co zapewnia estetykę i efekt rozmycia ruchu charakterystyczne dla kina. Ponadto, tryb MasterCinema koduje filmy HDR w 10-bitowym standardzie Rec.2020. Tryb reżyserski oferuje profesjonalny interfejs z kontrolą parametrów oraz nagrywanie w formacie LOG, ułatwiając edycję po postprodukcji. Wraz z premierą Xiaomi 14 Ultra, wprowadzony został zestaw Xiaomi 14 Ultra Photography Kit, przeznaczony dla pasjonatów fotografii i wideo. Zawiera on uchwyt z dwustopniowym spustem migawki, dźwignię zoomu, konfigurowalny przycisk nagrywania wideo oraz dodatkowe pokrętło. Dodatkowo, działa również jako zewnętrzny akumulator o pojemności 1500 mAh. To akcesorium dostępne jest osobno.

Xiaomi 14 Ultra — specyfikacja techniczna

Wygląd i budowa:

Wymiary: 161.4mm x 75.3mm x 9.2mm

Waga: 219.8g

Przód: szkło Xiaomi Shield

Tył: Wegańska skóra Xiaomi nano-tech (tworzywo sztuczne)

Wodo- i pyłoszczelność IP68

Kolory: Black, White

Aparaty:

Tył:

LEICA VARIO-SUMMILUX 1:1.63-2.5/12-120 ASPH.

23mm Leica 1-inch aparat główny f/1.63-f/4.0 bezstopniowa regulacja przesłony 50MP aparat szerokokątny LYT-900, matryca 1" 3.2μm 4-in-1 Super Pixel OIS, obiektyw 8P

75mm teleobiektyw Leica z ruchomymi soczewkami 50MP IMX858 f/1.8, OIS Tryb makro: 10cm

120mm Leica obiektyw peryskopowy 50MP IMX858 f/2.5, OIS Tryb makro: 30cm

12mm Leica aparat utraszerokokątny 50MP IMX858 f/1.8, 122° FOV Tryb makro: 5cm

Dwa tryby fotograficzne: Leica Authentic Look, Leica Vibrant Look

Master-lens system: 35mm reportażowy, 50mm bokeh, 75mm portretowy, 90mm Soft focus.

6 ogniskowych: 12mm (ultraszeroki kąt), 23mm (szeroki kąt), 75mm (teleobiektyw), 120mm (peryskop), dodatkowy 46mm i 240mm przez funkcję In-Sensor-Zoom.

Tryby MasterCinema i Movie

Nagrywanie wideo 8K / 30fps / 4 obiektywy

Nagrywanie wideo 10-bit LOG, import tablic LUT

16-bit Ultra RAW

Przód:

Aparat 32MP F/2.0, 1/3.14" Dynamic Framing (0.8x, 1x) Zdjęcia nocne HDR



Wyświetlacz:

120Hz WQHD+ 6.73" AMOLED 20:9, 3200 x 1440, 522 ppi 1-120Hz LTPO: AdaptiveSync Pro Próbkowanie dotyku do 240Hz Jasność: HBM 1000 nitów (typ), 3000 nitów (szczytowa) Paleta DCI-P3

68 mld kolorów Pro HDR

Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG

Adaptacyjny tryb czytania

Tryb Sunlight

1920Hz PWM dimming / DC dimming

TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) Certified

TÜV Rheinland Flicker Free Certified

TÜV Rheinland Circadian Friendly Certified

Procesor, pamięć, chłodzenie:

Snapdragon 8 Gen 3 4nm Qualcomm Adreno GPU Snapdragon X75 5G

Modem-RF

LPDDR5X + UFS 4.0 16GB+512GB

Xiaomi HyperOS

System chłodzenia Xiaomi Dual-Channel IceLoop

Bateria i ładowanie:

Akumulator 5000mAh (typ)

90W HyperCharge

Ładowanie bezprzewodowe 80W HyperCharge

Audio:

Głośniki stereo

4 mikrofony

Dolby Atmos

Łączność:

Dual SIM

Wi-Fi 7, HBS

NFC

Bluetooth 5.4

5G: NSA + SA

Obsługa pasm: 5G NR: n1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/48/669/77/78/79 4G: LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/669 4G: LTE TDD: 38/40/41/42/48 3G: WCDMA: 1/2/4/5/6/8/19 2G: GSM: 2/3/5/8



Xiaomi 14 — mniejszy, ale również kuszący

Xiaomi 14 to dużo bardziej kompaktowy telefon, który charakteryzuje się wymiarami 152,8 mm x 71,5 mm x 8,20 mm. Ma zakrzywiony tylny panel, a minimalistyczna estetyka została osiągnięta dzięki umiejscowieniu głośnika przy krawędzi ekranu oraz portu podczerwieni w module aparatów. Cienka ramka wykorzystuje technologię FIAA do integracji obwodów wewnątrz wyświetlacza, co pozwala na uzyskanie dolnej krawędzi ekranu o grubości zaledwie 1,71 mm.

Xiaomi 14 wyposażono w trzy aparaty: telefon posiada obiektyw Leica Summilux z ulepszoną przysłoną ƒ/1.6 w głównym aparacie, co we współpracy z przetwornikiem obrazu Light Fusion 900 zapewnia zakres dynamiczny do 13,5 EV. Rozdzielczość ultraszerokokątnego aparatu Leica 14 mm została zwiększona do 50 MP, podobnie jak w teleobiektywie Leica 75 mm z ruchomymi soczewkami, które pozwalają na minimalną odległość ogniskowania zaledwie 10 cm.

Ekran Xiaomi 14 o przekątnej 6,36 cala i rozdzielczości CrystalRes AMOLED 1.5K (2670 x 1200) charakteryzuje się gęstością pikseli wynoszącą 460 ppi, szczytową jasnością 3000 nitów oraz zmienną częstotliwością odświeżania, która wynosi od 1 do 120 Hz.

Xiaomi 14 — specyfikacja techniczna

Wygląd i budowa:

Wymiary: 152.8mm x 71.5mm x 8.2mm

Waga: 193g

Przód: szkło Corning Gorilla Glass Victus

Tył: szkło zakrzywione 3D

Wodo- i pyłoszczelność IP68

Kolory: Black, White, Jade Green

Aparaty:

Tył:

LEICA VARIO-SUMMILUX 1:1.6-2.2/14-75 ASPH.

23mm f/1.6 Leica aparat główny: 50MP aparat szerokokątny matryca Light Fusion 900 1/1.31" 2.4μm 4-in-1 Super Pixel OIS, obiektyw 7P

75mm teleobiektyw Leica z ruchomymi soczewkami 50/32MP (łącznie/efektywnie) f/2.0, OIS Tryb makro: 10cm

14mm f/2.2 Leica aparat utraszerokokątny 50MP f/2.2, 115° FOV

Dwa tryby fotograficzne: Leica Authentic Look, Leica Vibrant Look

Master-lens system: 35mm obiektyw reportażowy, 50mm bokeh, 75mm portretowy, 90mm Soft focus.

Xiaomi ProFocus

Tryb nocny i portretowy

Nagrywanie wideo 8K

Nagrywanie wideo z Dolby Vision do 4K / 60fps

Tryb filmowy Ultra Night Video

Przód:

Aparat 32MP Rozmiar piksela 0.7μm f/2.0, 5P obiektyw, 89.6° FOV Dynamic Framing (0.8x, 1x) Zdjęcia nocne Tryb portretowy HDR



Wyświetlacz:

120Hz LTPO 6.36" AMOLED 20:9, 2670 x 1200, 460 ppi LTPO, AdaptiveSync Pro Dynamiczna regulacja odświeżania 1-120Hz Próbkowanie dotyku do 240Hz Jasność: HBM 1000 nitów (typ), 3000 nitów (szczytowa) Paleta P3 TrueColor

Pro HDR

Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG

Adaptacyjny tryb czytania i tryb Sunlight

TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) Certified

TÜV Rheinland Flicker Free Certified

TÜV Rheinland Circadian Friendly Certified

Procesor, pamięć, chłodzenie:

Snapdragon 8 Gen 3 4nm Qualcomm Adreno GPU Snapdragon X75 5G Modem-RF

LPDDR5X + UFS 4.0 12GB+256GB

Xiaomi HyperOS

System chłodzenia Xiaomi IceLoop

Bateria i ładowanie:

Akumulator 4610mAh (typ)

90W HyperCharge

Ładowanie bezprzewodowe 50W HyperCharge

Audio:

Głośniki stereo

4 mikrofony

Dolby Atmos

Łączność:

Dual SIM

Wi-Fi 7, DBS

NFC

Bluetooth 5.4

5G: NSA + SA

Obsługa pasm: 5G: n1/2/3/5/7/8/20/25/28/38/40/41/48/66/75/77/78 4G: LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66 4G: LTE TDD: B38/39/40/41/42/48 3G: UMTS: B1/2/4/5/6/8/19 2G: GSM: B2/3/5/8



Xiaomi 14 i Xiaomi 14 Ultra — ceny

Xiaomi 14 w Polsce będzie dostępny w wariancie z 12 GB RAM i 256 GB ROM. Taka przyjemność będzie kosztować nas — uwaga — 4799 zł. Jeśli chodzi o Xiaomi 14 Ultra, to ten będzie dostępny w wariancie 16 GB RAM + 512 GB ROM. Za tę wersję przyjdzie nam zapłacić 6799 zł.