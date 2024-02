Xiaomi 14, czyli małe też jest piękne

Chociaż smartfony przestały ciągle rosnąć, jak jeszcze było kilka lat temu, to nadal jestem przyzwyczajony do ekranów dość sporych rozmiarów. Xiaomi 14 jest za to smartfonem naprawdę kompaktowym — mamy tutaj do czynienia z telefonem o wymiarach 152.8 mm x 71.5 mm x 8.2 mm z ekranem o przekątnej 6.36”, a smartfon do tego waży zaledwie 193 g. Mi w ręce akurat wpadł czarny egzemplarz, który jest chyba najbardziej wdzięczny pod względem samych plecków — nie jest on do końca matowy, ale mimo wszystko jest odporny na palcowanie się; inaczej to jednak wygląda w przypadku białego czy zielonego modelu, chociaż nie mam wątpliwości, że powłoka na pleckach innych wariantów dodaje im nieco szyku. Cóż, coś za coś.

Tył smartfona jest też lekko zakrzywiony po bokach, a same krawędzie smartfona są całkowicie płaskie. Chociaż staram się stronić od takich porównań, to Xiaomi 14 ma bardzo „iPhone’ową” budowę — lecz jest to jak najbardziej komplement — dzięki temu naprawdę dobrze leży w dłoni i nie mogę się pod tym względem do niczego przyczepić. Na prawej krawędzi znajdziemy przycisk blokady i ten odpowiedzialny za zmianę głośności, a na dole są głośniki (naprawdę niezłe, przy okazji), slot na karty SIM i port do ładowania. Na pleckach w lewym górnym rogu znajdziemy kwadratową wyspę na aparaty sygnowaną Leica. Całość wygląda w moim mniemaniu dużo lepiej, niż Xiaomi 13T.

Do ekranu nie można się przyczepić. A co w pudełku?

Jeśli chodzi o sam ekran, to mamy tutaj do czynienia z wyświetlaczem o rozdzielczości CrystalRes AMOLED 1.5K (2670 × 1200), który charakteryzuje się gęstością pikseli wynoszącą 460 ppi, szczytową jasnością 3000 nitów oraz zmienną częstotliwością odświeżania, która wynosi od 1 do 120 Hz (wiem, że jestem z tym już upierdliwy, ale — widzisz, Apple? W modelach bez „Pro” czy „Ultra” w nazwie też da się mieć więcej, niż 60 Hz odświeżania!). Do tego od razu uwagę zwraca niezwykle cienka ramka, która ma tylko 1,71 mm — a to za sprawą technologii FIAA do integracji obwodów wewnątrz wyświetlacza.

Design designem, ale co w zestawie? W pudełku od Xiaomi 14 znajdziemy, poza samym smartfonem oczywiście, ładowarkę 90 W, kabel do ładowania USB-A - USB-C, makulaturę, kluczyk do szufladki z kartą SIM oraz czarne, matowe etui na smartfon z wygrawerowanym logiem Xiaomi w lewym dolnym rogu.

Aparaty w Xiaomi 14. Czy Leica zagwarantowała świetną jakość?

Xiaomi 14 wyposażono w trzy aparaty: telefon posiada obiektyw Leica Summilux z ulepszoną przysłoną ƒ/1.6 w głównym aparacie, co we współpracy z przetwornikiem obrazu Light Fusion 900 zapewnia zakres dynamiczny do 13,5 EV. Rozdzielczość ultraszerokokątnego aparatu Leica 14 mm została zwiększona do 50 MP, podobnie jak w teleobiektywie Leica 75 mm z ruchomymi soczewkami, które pozwalają na minimalną odległość ogniskowania zaledwie 10 cm.

Z przodu mamy aparat 32MP, który sprawdza się poprawnie. Mamy tu oczywiście dwa tryby: Leica Authentic i Leica Vibrant, oraz nieco funkcji „AI”, takich jak wymazywanie obiektów, linii czy upiększanie osób na zdjęciu. To jednak nie są żadne specjalne nowości. Próbkę możliwości możecie zobaczyć na zdjęciach poniżej.

Osobiście mam wrażenie, że zdjęcia wychodzą nieco zbyt ciemne, a tryb portretowy nie zawsze dobrze łapie ostrość i blurowanie obiektów w tle wypada mimo wszystko różnie. Poza tym jednak nie ma się specjalnie do czego przyczepić i wygląda to całkiem nieźle — chociaż w niektórych egzemplarzach pojawił się problem z parującymi obiektywami od środka. Mi co prawda się to nie zdarzyło, lecz widziałem na własne oczy dwa takie przypadki; a to znaczy, że faktycznie się tak dzieje. Xiaomi wydało już w tej sprawie oficjalny komunikat, który jest następujący:

Seria Xiaomi 14 jest testowana w naszych laboratoriach pod kątem ochrony przed wnikaniem pyłu i rozpylonej wody. Zapewniamy, że nie jest to kwestia jakości produktu. Jest to naturalne zjawisko z powodu różnic temperatur między obiektywem a otaczającym powietrzem w pewnych warunkach środowiska. Jest to powszechne w sytuacjach gdy temperatura otoczenia szybko zmienia się z wysokiej na niską, przy długotrwałej ekspozycji na wysoką temperaturę i wysoką wilgotność lub w razie zalania przez wodę. W przypadku zaparowania obiektywu zalecamy pozostawienie urządzenia w suchym miejscu z dobrym przepływem powietrza, aby usunąć wilgoć.

Takie podzespoły nie mogą nie działać

A jak z Xiaomi 14 się korzysta? Cóż, chociaż to kompaktowy i dość niepozorny telefon, to mamy tutaj podzespoły najwyższej klasy — sercem smartfona jest Snapdragon 8 Gen 3, a towarzyszy mu 12 GB pamięci RAM. To po prostu działa i telefon śmiga, aż miło. Xiaomi chwaliło się również swoim systemem chłodzenia; i jest to jak najbardziej zrozumiałe, bo faktycznie, telefon w ogóle się nie nagrzewał, nawet podczas fotograficznego spaceru po Barcelonie. To świetny znak. Po kilku dniach jestem naprawdę zadowolony z tego, jak ten smartfon sprawdza się w praktyce, a wyniki testów benchmarków z Antutu możecie zobaczyć poniżej.

Bateria i ładowanie, czyli szybkość i wygoda

Xiaomi 14 wyposażony jest w baterię o pojemności 4610 mAh, obsługującą szybkie ładowanie przewodowe 90W HyperCharge oraz bezprzewodowe 50W HyperCharge. Smartfon ładuje się ekspresowo, procentowy poziom naładowania baterii rośnie w oczach, a krótki prysznic wystarczy do sensownego podładowania telefonu. Ciekawe jednak jest to, że w przypadku Xiaomi 13T Pro mieliśmy do czynienia z ładowaniem 120 W HyperCharge, a tu nawet w 14 Ultra mamy 90 W.

Xiaomi 14 — cena

Xiaomi 14 w Polsce dostępny będzie w jednym wariancie — 12 GB RAM + 256 GB pamięci ROM. Taka przyjemność będzie kosztować nas — uwaga — 4799 zł. Na ten moment nic nie wiadomo o promocji na start, chociaż taka bez dwóch zdań się pojawi. Czy to więc rozsądne pieniądze jak za podstawowy model nowej linii flagowców chińskiej firmy? Na to pytanie niech każdy odpowie sobie sam.

Xiaomi 14 — specyfikacja techniczna

Wygląd i budowa:

Wymiary: 152.8mm x 71.5mm x 8.2mm

Waga: 193g

Przód: szkło Corning Gorilla Glass Victus

Tył: szkło zakrzywione 3D

Wodo- i pyłoszczelność IP68

Kolory: Black, White, Jade Green

Aparaty:

Tył:

LEICA VARIO-SUMMILUX 1:1.6-2.2/14-75 ASPH.

23mm f/1.6 Leica aparat główny: 50MP aparat szerokokątny matryca Light Fusion 900 1/1.31" 2.4μm 4-in-1 Super Pixel OIS, obiektyw 7P

75mm teleobiektyw Leica z ruchomymi soczewkami 50/32MP (łącznie/efektywnie) f/2.0, OIS Tryb makro: 10cm

14mm f/2.2 Leica aparat utraszerokokątny 50MP f/2.2, 115° FOV

Dwa tryby fotograficzne: Leica Authentic Look, Leica Vibrant Look

Master-lens system: 35mm obiektyw reportażowy, 50mm bokeh, 75mm portretowy, 90mm Soft focus.

Xiaomi ProFocus

Tryb nocny i portretowy

Nagrywanie wideo 8K

Nagrywanie wideo z Dolby Vision do 4K / 60fps

Tryb filmowy Ultra Night Video

Przód:

Aparat 32MP Rozmiar piksela 0.7μm f/2.0, 5P obiektyw, 89.6° FOV Dynamic Framing (0.8x, 1x) Zdjęcia nocne Tryb portretowy HDR



Wyświetlacz:

120Hz LTPO 6.36" AMOLED 20:9, 2670 x 1200, 460 ppi LTPO, AdaptiveSync Pro Dynamiczna regulacja odświeżania 1-120Hz Próbkowanie dotyku do 240Hz Jasność: HBM 1000 nitów (typ), 3000 nitów (szczytowa) Paleta P3 TrueColor

Pro HDR

Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG

Adaptacyjny tryb czytania i tryb Sunlight

TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) Certified

TÜV Rheinland Flicker Free Certified

TÜV Rheinland Circadian Friendly Certified

Procesor, pamięć, chłodzenie:

Snapdragon 8 Gen 3 4nm Qualcomm Adreno GPU Snapdragon X75 5G Modem-RF

LPDDR5X + UFS 4.0 12GB+256GB

Xiaomi HyperOS

System chłodzenia Xiaomi IceLoop

Bateria i ładowanie:

Akumulator 4610mAh (typ)

90W HyperCharge

Ładowanie bezprzewodowe 50W HyperCharge

Audio:

Głośniki stereo

4 mikrofony

Dolby Atmos

Łączność:

Dual SIM

Wi-Fi 7, DBS

NFC

Bluetooth 5.4

5G: NSA + SA

Obsługa pasm: 5G: n1/2/3/5/7/8/20/25/28/38/40/41/48/66/75/77/78 4G: LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66 4G: LTE TDD: B38/39/40/41/42/48 3G: UMTS: B1/2/4/5/6/8/19 2G: GSM: B2/3/5/8



Smartfon do testów dostarczyła firma Xiaomi.