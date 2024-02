Xiaomi 14 i 14 Ultra: Innowacja w każdym calu. Premiera już niedługo

Szukasz nowego telefonu, który zauroczy Cię wyglądem, jakością zdjęć i wydajnością? Premiera Xiaomi 14, która odbędzie się 25 lutego, może być dla Ciebie idealną okazją! Ten artykuł przedstawi Ci najważniejsze cechy i parametry obu modeli smartfonów smartfonów, tak abyś mógł świadomie podjąć decyzję o zakupie.

Xiaomi 14 wyróżnia się smukłą obudową z praktycznie bezramkowym wyświetlaczem. Technologia FIAA gwarantuje wyjątkowo cienką ramkę telefonu, dzięki czemu możesz w pełni zanurzyć się w wyświetlanych na nim treściach. Dostępny w czterech stylowych kolorach - Jade Green, Black, White i Snow Mountain Pink, który posiada wyjątkowo trwałą powłokę nano-tech drugiej generacji, zapobiegającą odbarwieniom i zarysowaniom.

Wyświetlacz o niesamowitych możliwościach i aparat fotograficzny jak marzenie

Xiaomi 14 oferuje ekran charakteryzujący się największą dotąd szczytową jasnością na poziomie 3000 nitów – to najlepszy wynik w branży! Dzięki temu bez problemu będziesz mógł korzystać z telefonu nawet w pełnym słońcu. Wyświetlacz obsługuje format Dolby Vision HDR, a gęstość pikseli 460 ppi zapewnia niezwykłą ostrość obrazu. Technologia LTPO umożliwia dynamiczne dostosowanie odświeżania od 1 do 120 Hz, co gwarantuje płynność podczas przeglądania Internetu, czytania czy grania w najbardziej wymagające tytuły dostępne na rynku.

Smartfon wyposażony został w nowy sensor obrazu Light Fusion 900, który oferuje wyjątkowo szeroki zakres dynamiczny i gwarantuje doskonałą jakość zdjęć i wideo przy zachowaniu imponującej wręcz energooszczędności. To również zasługa obiektywów Leica Summilux, w tym obiektywu głównego z przekątną ƒ/1.6, dzięki czemu ilość światła docierającego do sensora wzrasta nawet o 180% w porównaniu do Xiaomi 13. Co więcej, rozdzielczość aparatu ultraszerokokątnego została zwiększona do 50 Mpix, a teleobiektyw 75 mm umożliwia ostrzenie od 10 cm.

Przyszłościowa wydajność, błyskawiczne ładowanie i masa dodatków

Xiaomi 14 naszpikowany jest nowoczesnymi rozwiązaniami także w jego wnętrzu. Smartfon ten, jako pierwszy na świecie, wykorzystuje procesor Snapdragon 8 Gen 3, który zapewnia najwyższą wydajność i energooszczędność dzięki najbardziej zaawansowanej technologii przetwarzania. Autorska technologia Xiaomi Loop LiquidCool gwarantuje stabilną pracę telefonu nawet podczas wymagających zadań, takich jak granie, streaming wideo w wysokiej rozdzielczości czy uruchamianie złożonych aplikacji. System chłodzenia ma działać w każdych warunkach i zapewniać najwyższy komfort.

Smartfon posiada wbudowane 4 mikrofony, głośniki stereo ze wsparciem dla dźwięku przestrzennego Dolby Atmos a także port USB 3.2 Gen1 (5 Gbps), oferujący do 10 razy większą prędkość przesyłania danych niż w poprzedniej generacji. Dla miłośników gier i multimediów przygotowano również udoskonaloną wibrację X-axis linear motor, znaną z modelu Xiaomi 13 Ultra.

System zarządzania baterią Xiaomi 14 wykorzystuje układy Xiaomi Surge P2 i Xiaomi Surge G1, zapewniające szybkie ładowanie i wysoką wydajność energetyczną. Dzięki ładowarce 90W HyperCharge i ładowaniu bezprzewodowemu 50W HyperCharge telefon można szybko naładować do pełna, co pozwoli Ci na komfortowe korzystanie z niego przez cały dzień. Urządzenie posiada baterię o wysokiej gęstości energii 4610 mAh, oferującą niezawodną żywotność baterii.

Xiaomi 14 Ultra. Superflagowiec dla najbardziej wymagających

Xiaomi 14 w wersji na rynek azjatycki dostępny jest w dwóch wariantach – podstawowym i z dopiskiem Pro. Tego drugiego ma zabraknąć w międzynarodowej dystrybucji. W zamian, najbardziej wymagający klienci otrzymają model Ultra. Choć pełna specyfikacja smartfona Xiaomi 14 Ultra nie jest jeszcze całkowicie znana, z plotek i przecieków wiemy o najważniejszych atutach urządzenia. Telefon ten, podobnie jak jego podstawowy odpowiednik, będzie wyposażony w najnowszy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Wspierany on będzie przez 16 GB pamięci RAM, oraz 512 GB pamięci na dane (UFS 4.0).

Do tego wyświetlacz o przekątnej 6,73 wykonany w technologii AMOLED oferujący rozdzielczość 3200 x 1440 pikseli oraz częstotliwość odświeżania na poziomie 120 Hz. Najważniejsze są jednak aparaty, a te w Xiaomi 14 Ultra mają robić ogromne wrażenie - zarówno od strony wizualnej, jak i oferowanych możliwości. Kamery zajmą sporą część tylnej obudowy. I choć nie znamy ich specyfikacji, można śmiało założyć, że Xiaomi postara się, by zdjęcia wykonywane tym modele zachwycały wszystkich. Do tego bateria o pojemności 5300 mAh, szybkie ładowanie bezprzewodowe 50W, obsługa najnowszych technologii WiFi i Bluetooth, NFC oraz odporność na wodę i kurz na poziomie z certyfikatem IP68. Całość ma być zamknięta w tytanowej obudowie, co oznacza, że będziemy mieć do czynienia z prawdziwym flagowcem, który spełni oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników.

Xiaomi 14 i 14 Ultra. Wkrótce premiera

Xiaomi pokazuje, że smartfon może łączyć w sobie elegancki design, niesamowity wyświetlacz, aparat fotograficzny zdolny do uchwycenia najpiękniejszych zdjęć, topowy procesor i szereg dodatkowych funkcji. Dla bardziej wymagających jest tytanowy Xiaomi 14 Ultra wynoszący podstawowy model na jeszcze wyższy poziom Jeśli szukasz telefonu, który wyróżnia się z tłumu i zapewni Ci doskonałe rezultaty w każdej sytuacji, ten może być dla Ciebie idealnym wyborem.

Zapowiada się naprawdę interesująco. Xiaomi pokazuje, że nie tylko jest królem tanich smartfonów, ale również oferuje coś dla bardziej wymagających użytkowników, którzy od swojego telefony wymagają znacznie więcej. Wszystkie szczegóły związane z Xiaomi 14 poznamy już 25 lutego. To właśnie na ten dzień zapowiedziana jest oficjalna premiera smartfonów w Europie, a same urządzenia będzie można kupić w sieci sklepów RTV EURO AGD - zarówno online, jak i stacjonarnie.

