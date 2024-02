Jaki power bank warto wybrać w 2024 roku [RANKING]

W dzisiejszym rankingu postaramy się rozwiać wątpliwości dotyczące wyboru power banku. Na rynku znajdziemy dziesiątki najróżniejszych przenośnych akumulatorów. Warto dokładnie zrozumieć swoje potrzeby, aby podjąć najlepszą decyzję. Analizując kluczowe parametry, takie jak pojemność, typ, moc ładowania oraz dodatkowe funkcje, stworzyliśmy dla Was ranking wybranych power banków, które warto wziąć pod uwagę w 2024 roku.

Czym kierować się przy wyborze power banku?

Każdy użytkownik ma inne wymagania, dlatego podczas szukania odpowiedniego urządzenia warto kierować się kilkoma kluczowymi czynnikami. Poniżej przedstawiamy główne kategorie, które warto uwzględnić.

Pojemność baterii

Pierwszym krokiem przy wyborze power banku jest zrozumienie pojęcia pojemności baterii, wyrażanej w miliamperogodzinach. Im wyższa wartość mAh, tym więcej energii może dostarczyć power bank. Jednak istotne jest również zastanowienie się, jakiej pojemności rzeczywiście potrzebujemy. Osoby intensywnie korzystające z wielu urządzeń mogą potrzebować urządzenia o większej pojemności, podczas gdy sporadyczni użytkownicy mogą zadowolić się małym modelem, który zajmuje mniej przestrzeni w bagażu.

Źródło: Depositphotos

Moc ładowania: Szybkość ładowania urządzeń

Moc ładowania power banku wpływa na szybkość ładowania podłączonych urządzeń. Warto sprawdzić, czy oferuje on technologię szybkiego ładowania, taką jak Quick Charge czy Power Delivery. Różnice w mocy ładowania mogą być istotne, zwłaszcza w sytuacjach, gdy zależy nam na jak najszybszym naładowaniu urządzenia. Trzeba również wziąć pod uwagę to, czy posiadany sprzęt jest kompatybilny z mocami i technologiami, jakie oferuje power bank.

Dostępne porty ładowania

Przy wyborze odpowiedniego power banku warto zwrócić też uwagę na rodzaje dostępnych portów. Porty USB-A są uniwersalne, sprawdzają się w przypadku większości urządzeń mobilnych. Porty USB-C stają się coraz bardziej powszechne, oferując szybkie i efektywne ładowanie nowoczesnych smartfonów, tabletów czy laptopów. Mamy też nieco już archaiczny standard micro USB. Posiadacze iPhone'ów mogą też potrzebować łączności w standardzie Lightning.

Przejdźmy teraz do kilku popularnych modeli power banków dostępnych na rynku.

Power bank XLINE GPB365W

Model XLINE GPB365W zwraca na siebie uwagę dzięki imponującej pojemności wynoszącej 30000 mAh. Jest idealnym towarzyszem długich podróży czy wyjazdów. Zdolność ładowania do 4 urządzeń jednocześnie czyni go doskonałym wyborem m.in. dla par podróżujących razem. Zastosowanie 2 portów USB-A (max. 22,5 W) i 2 portów USB-C (max. 65 W) daje użytkownikowi elastyczność i wszechstronność w ładowaniu różnych urządzeń, nawet tych bardziej wymagających. Jednym z kluczowych atutów tego modelu jest jego zdolność do ładowania nie tylko smartfonów, ale także tabletów, konsol, a nawet laptopów. Wszystko dzięki maksymalnej mocy ładowania wynoszącej 65 W. Powerbank XLINE GPB365W wykorzystuje technologie Quick Charge oraz Power Delivery, gwarantując szybsze i bardziej efektywne ładowanie. Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora bazujący na diodach LED pozwala na śledzenie ilości pozostałej energii, co zwiększa kontrolę nad stanem naładowania power banku.

Power bank Samsung EB-P3400XUEGEU 10000mAh 25W

Powerbank Samsung EB-P3400XUEGEU 10000mAh 25W oferuje dość standardową pojemność 10000mAh oraz do 25W mocy. Model oferuje efektywne ładowanie, które spełni podstawowe oczekiwania użytkowników. Jednym z głównych atutów tego power banku jest zastosowanie technologii, takich jak Super Fast Charging, PD Power Delivery 3.0 i PPS. Urządzenie wykorzystuje akumulator wykonany z materiałów pochodzących z recyklingu. Posiada certyfikat UL. To zobowiązanie do zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, co z pewnością przypadnie do gustu użytkownikom dbającym o ekologię.

Power bank BASEUS Bipow PPBD20K 20000mAh 20W

BASEUS Bipow PPBD20K 20000mAh 20W to kompaktowe urządzenie o pojemności 20000mAh. Idealne w sytuacjach, gdy potrzebujemy dodatkowej energii w trakcie podróży czy dłuższej wędrówki. Wspierając szybkie ładowanie w standardzie Power Delivery 20W oraz Quick Charge 3.0, BASEUS Bipow PPBD20K zapewnia efektywne uzupełnianie energii w urządzeniach. Dwa porty USB-A i jeden USB-C sprawiają, że jest on kompatybilny z większością popularnych urządzeń. Inteligentny układ ładowania dostosowuje wydajność do podłączonego urządzenia, bez ryzyka przeciążenia czy przegrzania. Dodatkowym atutem jest obecność wyświetlacza, który precyzyjnie informuje użytkownika o poziomie naładowania.

Power bank XIAOMI Redmi 20000 mAh 18W

Power bank XIAOMI Redmi 20000 mAh 18W to idealny wybór dla użytkowników, którzy cenią sobie połączenie pojemności, niewielkich rozmiarów i lekkości. Na pokładzie mamy oczywiście system inteligentnego dostosowywania wyjściowego poziomu mocy do podłączonego urządzenia. Pojemność akumulatora wynosząca 20000 mAh pozwala na przedłużenie życia akumulatora różnych gadżetów, niezależnie od tego, czy są to tablety, słuchawki, zegarki, opaski, kamery czy smartfony. Kompatybilność z różnymi urządzeniami korzystającymi z portu USB sprawia, że jest to uniwersalne źródło zasilania, które może być używane w różnych sytuacjach.

Power bank HAMA Supreme 20HD 20000mAh

Power bank HAMA Supreme 20HD 20000mAh to kolejne urządzenie oferujące dużą pojemność w przystępnej cenie. Z trzema portami – dwoma USB-A i jednym USB-C – model ten umożliwia ładowanie wielu urządzeń jednocześnie, z wykorzystaniem różnych kabli. 20000 mAh pojemności pozwala na długotrwałe korzystanie z posiadanych gadżetów. Dzięki zastosowaniu certyfikowanych ogniw, HAMA Supreme 20HD gwarantuje ochronę przed przegrzewaniem i zwarciami, chroniąc tym samym baterie podłączonych urządzeń. Cztery diody LED informujące o stanie naładowania powerbanku (100%, 75%, 50%, 25%) umożliwiają wygodne monitorowanie pozostałej energii.



Power bank XIAOMI Mi 20000mAh 50W

XIAOMI Mi 20000mAh 50W to powerbank oferujący szybkie ładowanie, zaawansowane funkcje bezpieczeństwa i dobrą wydajność. Zdolność ładowania przez USB Type-C z prędkością do 50W pozwala na błyskawiczne uzupełnienie energii w bardziej wymagających urządzeniach. Dwa dodatkowe złącza USB Type-A umożliwiają jednoczesne ładowanie kolejnych gadżetów. Zastosowane liczne zabezpieczenia obwodów eliminują obawy dotyczące bezpieczeństwa podczas codziennego ładowania. Użytkownicy mogą cieszyć się spokojem ducha, wiedząc, że ich urządzenia są chronione przed przeciążeniem, przegrzewaniem czy zwarciami.



Power bank 4SMARTS PitStop+ Jump Starter 8800mAh 10.5W

4SMARTS PitStop+ Jump Starter 8800mAh 10.5W to wyjątkowy power bank, który nie tylko jest doskonałym źródłem energii dla smartfonów i tabletów, ale także stanowi niezawodne narzędzie do... uruchamiania pojazdów i pompowania opon. Urządzenie łączy w sobie bowiem funkcje przenośnej baterii, rozrusznika i kompresora. Z portami USB-A i USB-C, PitStop+ pozwala na ładowanie urządzeń mobilnych. Jeśli chodzi o "jump starter" jest kompatybilny z silnikami benzynowymi do 5 litrów oraz silnikami wysokoprężnymi (Diesel) do 3 litrów, co sprawia, że jest przydatny nie tylko w przypadku samochodów, ale również motocykli, skuterów, łodzi motorowych i kosiarek. Dodatkowym atutem tego modelu jest wbudowana latarka ze specjalną funkcją SOS, co czyni go praktycznym narzędziem w sytuacjach awaryjnych. Wbudowany kompresor umożliwia pompowanie różnorodnych opon lub piłek co dodaje funkcjonalności i wszechstronności.

