Tańszy AirTag - czy warto kupować MiLi Mitag lokalizator z Find My Apple?

Lokalizator to jeden z moich ulubionych gadżetów, ale nie zawsze warto wydawać prawie 150 zł. Czy jest tańsza alternatywa dla AirTaga? Oczywiście i to kilka, a ja sprawdziłem MiLi Mitag działający z ekosystemem Find My Apple.

Możliwość upewnienia się, że zabrałem ze sobą konkretny przedmiot lub możliwość szybkiego namierzenia go w najbliższym otoczeniu, to dwie najważniejsze funkcje, z jakich korzystam nagminnie. Ekosystem Find My (Znajdź) od Apple pozwala dosyć często i dokładnie lokalizować AirTagi od Apple, ale te gadżety nie są niestety na tyle tanie, by można je było z lekkością kupować w hurtowych ilościach. Co więcej, nawet pojedynczy zakup za około 150 zł może być dla kogoś nie lada wydatkiem, a co jeśli AirTag okaże się zbędny?

MiLi Mitag - co to jest? Tani lokalizator, alternatywa AirTaga

Potrzebna była tańsza alternatywa i taką w Polsce znajdziemy w ofertach kilku sklepów. Powstało kilka propozycji, w tym od Chipolo, ale są one tylko odrobinę tańsze od AirTagów. Zachowują co prawda kompaktowe rozmiary i przyjmują różne kształty (w tym karty mieszczącej się w portfelu), ale jeśli przy takik wydatku tracołbym jedną z kluczowych funkcji, to nie jestem w ogóle zainteresowany taką propozycją. Swoją uwagę zwróciłem więc na MiLi Mitag, który pomimo sugerującej powiązanie z marką Xiaomi nazwy, nie ma nic wspólnego z tą firmą.

MiLi Mitag kosztuje około 79 zł i w zestawie oprócz samego lokalizatora jest nawet etui na breloczku. Możemy wybrać pomiędzy czarnym i białym wariantem, co tylko podnosi atrakcyjność produktu. W zestawie jest jedna bateria, więc Mitag może od razu zacząć działać. Domyślnie uruchamia się w trybie parowania, więc znajdujący się niedaleko niego iPhone od razu może się z nim połączyć, jeśli wejdziemy w aplikację Znajdź i wybierzemy sekcję Przedmioty, a nastepnie tapniemy w "plusik". Wtedy wybieramy "Dodaj inny przedmiot" i wskazujemy naszego Mitaga.

MiLi Mitag vs. AirTag - różnice

Dalsze korzystanie z akcesorium nie odbiega znacząco od tego, jak działają AirTagi, ale bardzo istotne są dwie różnice. Po pierwsze, Mitag jest odrobinę głośniejszy, więc jeżeli będziemy go szukać po wywołaniu dźwięku, to istnieją większe szanse, że na dnie plecaka, szafki, w aucie po prostu go usłyszymy. Druga kwestia to brak modułu Ultra wideband, dzięki któremu taga namierzamy bardzo precyzyjnie w najbliższym otoczeniu otrzymując wskazówki na ekranie iPhone'a, w którą stronę . To właśnie ta magia była dla mnie kluczowa, jeśli chodzi o zakup AirTaga, ale nie przy każdym przedmiocie czuję potrzebę dokładnego namierzania co do centymetra. Czy bez tego Mitag w ogóle ma sens? Jak działa?

Działa dokładnie tak, jak można było się po nim tego spodziewać. Będąc w połączeniu z naszym urządzeniem lokalizacja jest stale uaktualniana, natomiast po rozłączeniu pozostałe urządzenia Apple w okolicy będą aktualizować jego położenie w ekosystemie. Tyle i aż tyle, więc przy niektórych przedmiotach na pewno będzie to wystarczające. Czy jest równie skuteczny, co AirTag? Tutaj mam pewne wątpliwości, bo bywały przypadki, że pomimo zabrania ze soba przedmiotu z przypiętym Mitagiem, jego pozycja nie była uaktualniana w czasie drogi na piechotę czy autem.

MiLi Mitag - problemy? Jak działa?

Ostatnia znana lokalizacja pochodziła z domu i nie byłem w stanie nic z tym zrobić. Nie jest to jednak regułą, zdarzyło się może w 10% sytuacji. Problemem może jednak być dość poważnym, bo jeśli akurat wtedy zapomnimy, zgubimy lub zostanie nam skradziony konkretny przedmiot z Mitagiem, to najwyraźniej jego pozycja nie będzie aktualizowana. Będę to obserwować jeszcze przez jakiś czas, w razie potrzeby zaktualizuję tekst, ale teraz po 2-3 tygodniach kilka razy odnotowałem taki kłopot.

MiLi Mitag - czy warto kupić?

Wydatek 79 złotych na Mitaga nie zapewni nam jakości namierzania i precyzyjnego lokalizowania AirTaga, ale dostajemy tego pewną namiastkę. Tak jak mówiłem - przy najważniejszych przedmiotach Mitag nie zastąpi AirTaga, ale w niektórych okolicznościach może wydać się wystarczający. Wtedy, w przypadku zgubienia, szanse na odzyskanie przedmiotu jakieś istnieją, ale jeśli go stracimy, to ubędzie nam też Mitag wart połowę tego, co Airtag.