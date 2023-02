Przyzwyczailiśmy się już do tego, że jeżeli chodzi o tanie smartfony, to chociaż nie wiem jak działy marketingu nie starałyby się nas przekonać, że jest inaczej, urządzenia te z szybkością działania mają raczej niewiele wspólnego. Wszystko przez to, że jak wiadomo podzespoły są drogie i o ile klient...

Przyzwyczailiśmy się już do tego, że jeżeli chodzi o tanie smartfony, to chociaż nie wiem jak działy marketingu nie starałyby się nas przekonać, że jest inaczej, urządzenia te z szybkością działania mają raczej niewiele wspólnego. Wszystko przez to, że jak wiadomo podzespoły są drogie i o ile klient łatwo może sobie policzyć ile w smartfonie ma pamięci RAM oraz miejsca na dane, z procesorami nie jest już tak różowo. Nawet tym bardziej zaawansowanym userom nazwy poszczególnych modeli Mediateka czy Snapdragona mogą mówić niezbyt wiele, o przeciętnych użytkownikach już nie wspominając. Dlatego to właśnie SoC, ze względu na swoją cenę i niską wartość marketingową, najczęściej jest przedmiotem oszczędności w budżetowcach. A to przecież od procesora właśnie zależy, czy smartfon działa wydajnie i czy będzie go można używać przez długi czas.

Dlatego też Infinix Hot 20 5G jest telefonem łamiącym reguły

Smartfon posiada bowiem w sobie procesor Mediatek Dimensity 810. Tym, którzy co nieco kojarzą współczesną scenę smartfonów wiedzą, że taki sam procesor napędzał m.in. Infinixa Note 12 5G. To z kolei oznacza, że marka wzięła CPU z modelu za 1400 zł i przełożyła go do smartfona o 650 zł tańszego, czyniąc jednocześnie Hot 20 5G najmocniejszym urządzeniem w swojej klasie cenowej. Z droższego modelu przełożony został też aparat czy bateria, co sprawia, że pod kątem najważniejszych parametrów ten smartfon broni się bardzo dobrze.

Oczywiście - nie oznacza to, że jest bez wad, wśród których można wymienić chociażby jakość wykonania i desing czy ekran, bedący co prawdza 120 Hz matrycą, ale z niezbyt jasnym IPS. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej o tym, czym jest Infinix Hot 20, zapraszam do obejrzenia najnowszego materiału na AntywebTV.