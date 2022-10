Xiaomi 12T Pro – oto smartfon, który sprawdzi się w każdym zastosowaniu

Zastanówmy się przez chwilę nad jedną rzeczą. Kiedy bierzemy smartfona do ręki, mamy co do niego szereg wymagań. Chcemy by był wydajny i się nie zawieszał, żeby wyświetlał ładne kolory, żeby robił ładne zdjęcia, kręcił fajne filmy, długo działał na baterii, jak szybko się ładuje etc, Mamy też szereg mniejszych wymagań, jak chociażby te odnośnie jakości połączeń audio, jakości wykonania obudowy, tego jak urządzenie leży w dłoni, jak się prezentuje czy jakie funkcje personalizacji posiada. Niestety, żeby telefon mógł być uznany za dobry, tak naprawdę musi sprawdzić się we wszystkich tych aspektach, dlatego np. Posiadanie mocnego procesora nie uratuje telefonu ze słabym ekranem i aparatami i vice versa – nawet najlepsze parametry nie przykryją tego, że urządzenie laguje już po wyjęciu z pudełka. Z tego też względu wiele telefonów które zapowiadały się bardzo dobrze i na papierze wyglądały bardzo przyzwoicie, nie odniosło przewidywanego rynkowego sukcesu. Jednocześnie – bardzo mało jest urządzeń, które są w stanie spełnić wszystkie oczekiwania i być telefonami dobrymi w każdym aspekcie swojego działania. Do tego miana z pewnością aspiruje wydany niedawno Xiaomi 12T Pro.

W tym telefonie ciężko jest znaleźć słaby punkt

Biorąc do ręki smartfon, pierwszym, co rzuca się w oczy, jest jego wygląd. Ten jest kontynuacją industrialnego, minimalistycznego designu Xiaomi 12, który mi akurat bardzo się podoba. Obudowa została wykonana z wysokiej jakości materiałów i jest jednocześnie wygodna, jeżeli chodzi o chwyt i trzymanie w dłoni, jak i odporna na przeciwności losu, w szczególności – na odciski palców, dzięki czemu nie trzeba telefonu od razu wkładać do obudowy i można nacieszyć się jego subtelnym, gradientowym wykończeniem. Mówiąc o obudowie, nie sposób nie zauważyć, że urządzenie wyposażone jest w zestaw dwóch głośników, sygnowanych logo Harman Kardon. Te brzmią naprawdę donośnie i jak na ich wymiary – świetnie. Jeżeli więc ktoś nie lubi korzystać ze słuchawek, z pewnością będzie z nich zadowolony. Co więcej, wspierają one też technologię Dolby Atmos, więc przy słuchaniu treści w tym formacie użytkownicy mogą liczyć na dodatkowe doznania.

Wrażenia z obcowania z urządzeniem nie zmieniają się, gdy spojrzymy na przód urządzenia. Tutaj wita nas pierwsza „poważna” funkcja nowego smartfona, a jest nią wyświetlacz nazwany przez producenta CrystalRes. Jest to adaptacyjny AMOLED o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości 2712 na 1220 pikseli. To oznacza, że gęstość pikseli jest tu na poziomi 446 PPI, więc obraz jest bardzo ostry nawet z niewielkich odległości. Adaptacyjne odświeżanie w tym wypadku oznacza, że w zależności od tego, co robimy, ekran może mieć 30, 60, 90 czy też 120 Hz, co z jednej strony pozwala na niesamowitą płynność, kiedy tego potrzebujemy, a z drugiej – oszczędza baterię, kiedy przeglądamy statyczne obrazy bądź czytamy tekst. Matryca jest wyposażona także w szereg przydatnych funkcji.

Przede wszystkim – wspiera zarówno standardy Dolby Vision jak i HDR 10+, więc bez znaczenia, jakie treści wideo oglądamy, zawsze będą wyglądały na tym ekranie świetnie. Jeżeli mówimy o tym, co jeszcze warto tu podkreślić, to zdecydowanie jest to kontrast i jasność maksymalna. Ten pierwszy to 5 milionów do 1, a drugi parametr to 900 nitów – zdecydowanie wystarczy to by spokojnie obsługiwać telefon nawet gdy słońce świeci prosto na niego. Finalnie, Xiaomi dołożyło od siebie sporo funkcji ułatwiających korzystanie z wyświetlacza, przede wszystkim – True Display, adaptacyjny HDR czy adaptacyjny tryb czytania.

Oczywiście, nie można tu nie powiedzieć o najjaśniejszej gwieździe, czyli funkcji, którą ten telefon jest reklamowany, a mianowicie – aparacie 200 Mpix. Jego umieszczenie w tym modelu nie było przypadkowe – Xiaomi jest jedną z pierwszych firm, która oferuje taką funkcję na rynku i jeżeli ktoś szuka świetnych zdjęć, to zdecydowanie musi rozważyć ten model. Xiaomi od dłuższego czasu mogło poszczycić się jednymi z najlepszych algorytmów procesujacych zdjęcia, a dzięki 200 Mpix matrycy, do telefonu trafia jeszcze więcej danych, co przekłada się na czystsze i lepsze finalne rezultaty. Jeżeli chcemy, możemy także skorzystać z pełnych 200 Mpix, dzięki którym finalne zdjęcia będą absurdalnie wręcz szczegółowe i dzięki temu – możemy je niemal bez ograniczeń wykadrować. Oczywiście, smartfon ten nie ma jednego obiektywu. 200 Mpix jednostce towarzyszy 8 Mpix kamerka szerokokątne, także - 20 Mpix kamera, która pozwala zrobić świetnie wyglądające selfie.

Kiedy robimy zdjęcia o rozdzielczości 200 Mpix, możemy też zaobserwować kolejną ogromną zaletę tego telefonu. Jedno takie zdjęcie zajmuje ponad 50 MB, a telefon po kliknięciu spustu migawki nie ma nawet chwili zająknięcia. Wszystko prrpzez to, że pod maską drzemie tu najnowszy i najmocniejszy obecnie procesor Snapdragon 8+ Gen1. To wykonane w technologii 4 nm SoC taktuje z prędkością 3,2 Ghz i zapewnia fenomenalne działanie sprzętu pod nawet największym obciążeniem. Do tego na pokładzie mamy tu 8 bądź 12 GB pamięci RAM i do 256 GB miejsca na dane w standardzie UFS 3.1 – to oznacza, że w żadnym wypadku nie zabraknie nam mocy do nawet najtrudniejszych zadań. Najnowszy Snapdragon oznacza też, że na pokładzie są wszystkie najnowsze standardy komunikacyjne – Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC i, oczywiście, 5G.

Finalnie – telefon jest zaprojektowany w ten sposób, by można było z niego korzystać przez cały dzień bez ograniczeń. Na pokładzie znajduje się bowiem duża, 5000 mAh bateria, dzięki której nawet osoby mocno korzystające ze smartfona nie będą miały problemu z brakiem energii pod koniec dnia. Jeżeli natomiast zapomnimy naładować urządzenia – również i tutaj Xiaomi 12T oferuje udogodnienia, ponieważ dzięki 120 W ładowaniu napełnienie ogniwa to tylko kilkanaście minut.

Jak więc widać, Xiaomi 12T Pro to urządzenie dla ludzi aktywnych, którzy mocno polegają na swoim smartfonie i oczekują, że bez względu na scenariusz, urządzenie sprawdzi się i ich nie zawiedzie. Dzięki temu, że Xiaomi umiejętnie wyważyło to, jakie funkcje powinien mieć smartfon, by zaspokoić potrzeby większości użytkowników. Co więcej, od dziś (28.10.2022) Xiaomi oferuje na ten model 500 zł cashbacku, co czyni propozycję firmy jeszcze bardziej interesującą.

A czego wy szukacie w smartfonie?

Materiał powstał we współpracy z Xiaomi.