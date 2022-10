Bez dobrych słuchawek bezprzewodowych ani rusz! Podpowiadamy, na jakie modele warto zwrócić uwagę

Podróż komunikacją miejską, spacer, zarówno przez głośne centrum miasta, jak i spokojną okolicę oddaloną od wielkomiejskiego zgiełku, nocne słuchanie albumów muzycznych czy wykonywanie obowiązków domowych przy podcaście - co łączy te wszystkie sytuacje? Bez słuchawek zwyczajnie nie są tak przyjemne i wygodne. Dobre słuchawki w tych czasach to absolutna podstawa - urządzenie z którego korzystamy codziennie po prostu musi oferować największą możliwą jakość.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze słuchawek bezprzewodowych?

Na co więc zwrócić uwagę, szukając dla siebie odpowiednich słuchawek? Istotny jest czas pracy baterii - oczywiście im większy, tym zdecydowanie lepiej dla nas. Drugim niezwykle istotnym elementem jest sama jakość dźwięku, lecz tutaj bardzo dużo zależy od indywidualnych preferencji. Wybierając słuchawki musimy się zastanowić, czy wolimy delikatne i subtelne brzmienie, mocne basy, czy może wysokie tony.

Ważnym aspektem jest również ANC, czyli aktywna redukcja hałasu, dzięki której sprawnie “odcinamy się” od wszystkiego dookoła, mogąc skupić się wyłącznie na dźwięku z słuchawek. Opcja idealna do pracy lub chwili relaksu. Istotne są również dodatkowe funkcje, takie jak możliwość kontrolowania odtwarzanego dźwięku z poziomu samych słuchawek czy obsługa asystenta głosowego. Ponownie, jest to kwestia bardzo indywidualna i każdy powinien wybrać opcję, która najbardziej mu odpowiada - a całe szczęście opcji na rynku jest mnóstwo, i to w każdej półce cenowej.

Słuchawki bezprzewodowe gwarantują niezwykłą wygodę

Spójrzmy prawdzie w oczy - ciężko mówić o wygodzie w sytuacji, w której korzystamy z słuchawek przewodowych. Kabel, który musi być wiecznie wpięty do smartfona czy laptopa, zwyczajnie ogranicza naszą swobodę i powoduje wiele problemów - tym bardziej, że najnowsze telefony zwyczajnie nie mają wejścia mini jack 3.5 mm, co powoduje konieczność dokupowania i korzystania ze specjalnych przejściówek, na przykład na USB-C czy Lightning. Jest to rozwiązanie dalekie od komfortu, więc korzystając z słuchawek codziennie, szczególnie przy wychodzeniu z domu, lepiej będzie zdecydować się na rozwiązanie bezprzewodowe.

Połączenie przez Bluetooth sprawia, że jakiekolwiek problemy związane z długością kabla, przejściówkami czy swobodą poruszania się zwyczajnie znikają - a my możemy cieszyć się dźwiękiem wysokiej jakości mając wyłącznie słuchawki w lub na uszach. No właśnie, i tutaj rodzi się kolejne pytanie.

Słuchawki nauszne czy douszne? Zacznijmy od pierwszej opcji!

Na pytanie, które słuchawki są lepsze, nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Słuchawki nauszne zdecydowanie przeważają wygodą - dzięki poduszkom znajdującym się przy małżowinach słuchawek komfort ich noszenia jest zdecydowanie większy, chociaż zależnie od materiału może powodować pocenie się skóry. Słuchawki tego typu zazwyczaj oferują również lepszą jakość dźwięku dzięki większym głośnikom, niż w przypadku słuchawek dousznych.

Należy jednak pamiętać, że jest to opcja dużo mniej mobilna i wygodna do schowania - nawet jeśli słuchawki mają specjalne etui lub są składane, to całość zwyczajnie zajmuje dużo więcej miejsca i nie ma mowy o schowaniu ich do kieszeni. Jeśli najwięcej czasu spędzamy w słuchawkach w domu, nie odczujemy specjalnego dyskomfortu - w przeciwnym razie może być to jednak delikatny problem.

Jeśli jednak zdecydujemy się na ten rodzaj słuchawek, to jakie wybrać? Bez dwóch zdań propozycją wartą uwagi są słuchawki Philips TAH4205BK, które idealnie wpasują się w gusta użytkowników oczekujących mocnego basu, na co wpływ ma specjalny przycisk odpowiedzialny za wzmocnienie niskich tonów. Producent zapewnia, że na jednym ładowaniu słuchawki te są w stanie zagwarantować nam do 29 godzin odtwarzania muzyki - a dzięki szybkiemu ładowaniu, zaledwie 15 minut wystarczy, żeby cieszyć się muzyką przez kolejne 4 godziny. Słuchawki posiadają wejście USB-C i bez sięgania po smartfon możemy kontrolować głośność, przewijać i pauzować utwory oraz wyciszać lub odbierać rozmowy telefoniczne. Sporą zaletą jest również sama cena słuchawek, która nie przekracza 200 zł - Philips TAH4205BK kupicie w sklepie Allegro za 167,99 zł.

Sony WH-CH710NB to słuchawki nieco droższe, lecz jakość dźwięku oraz przede wszystkim wspomniane wcześniej ANC całkowicie to wynagradza. WH-CH710NB oferują bowiem całkowitą redukcję szumów zewnętrznych z użyciem technologii dwóch czujników, dzięki czemu niezależnie od miejsca, w którym się znajdujemy, będziemy słyszeć wyłącznie dźwięk z słuchawek. Co więcej, ten model posiada funkcję AINC, czyli automatycznej redukcji hałasu z użyciem sztucznej inteligencji, która stale analizuje otaczające nas dźwięki i automatycznie dobiera najskuteczniejszy filtr redukujący zewnętrzne hałasy, na przykład podczas podróży pociągiem czy samolotem. Ponadto, słuchawki posiadają dwa wbudowane mikrofony, współpracują z asystentem głosowym, a jedno naładowanie baterii gwarantuje nawet 35 godzin odtwarzania muzyki. Sony również może pochwalić się szybkim ładowaniem, gdzie zaledwie 10 minut pozwoli nam słuchać muzyki przez kolejną godzinę. Sony WH-CH710NB kupicie w sklepie Allegro za 449 zł.

Słuchawki douszne - jakie będą najlepsze?

Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, słuchawki douszne są produktem zdecydowanie bardziej skierowanym do osób, które dużo podróżują lub najczęściej korzystają z słuchawek poza domem - ich mobilność jest zwyczajnie dużo lepsza, co wcale nie musi oznaczać słabej jakości audio.

Dobrym wyborem w bardzo korzystnej półce cenowej są słuchawki Xiaomi Mi True Earbuds Basic 2S. Propozycja chińskiego giganta jest wyposażona w układ Bluetooth 5.0, dzięki czemu zapewnia dużo lepszą jakość oraz szybkość transmisji dźwięku. Słuchawki posiadają ponadto dwa wbudowane mikrofony i obsługują sterowanie dotykowe, dzięki któremu możemy zarządzać odtwarzanym aktualnie audio oraz włączyć asystenta głosowego. Słuchawki wytrzymują 4 godziny, jednak dzięki etui ładującemu możemy cieszyć się około 20 godzinami słuchania muzyki czy podcastów. Xiaomi Mi True Earbuds Basic 2S kupicie w sklepie Allegro za jedyne 99,99 zł.

Warto zwrócić swoją uwagę również w stronę Samsung Galaxy Buds Pro. Dokanałowe słuchawki od koreańskiego giganta oferują aktywną redukcję szumów, która jest w stanie zniwelować nawet 99 procent hałasu - a do tego posiadają specjalny czujnik, który automatycznie włączy tryb rozmowy. Jeśli słuchawki wykryją, że w danym momencie coś mówimy - na przykład rozmawiamy z kimś na ulicy lub składamy zamówienie w restauracji - automatycznie zaczną przepuszczać dźwięk z zewnątrz, żebyśmy bez problemu mogli poprowadzić dialog. Sama jakość dźwięku jest naprawdę wysokiej jakości, co wspiera ich specjalna budowa oraz funkcja Dźwięku 360, który pozwala nam zanurzyć się w aktualnie odtwarzanym audio. Słuchawki na jednym ładowaniu działają do 5 godzin, lecz za sprawą etui ładującego możemy słuchać muzyki nawet przez 18 godzin. Samsung Galaxy Buds Pro kupicie w sklepie Allegro za 609 zł.

Beats Studio Buds to również interesująca propozycja. Bezprzewodowe dokanałowe słuchawki z systemem audio stereo 2.0 i aktywną redukcją hałasu są kompatybilne zarówno z urządzeniami z systemem Android, jak i iOS - wspierając również asystentów głosowych. Na wyróżnienie zasługują również gumki dokanałowe, które w znacznym stopniu wpływają na jakość dźwięku. Ponadto słuchawki posiadają wbudowane mikrofony oraz panele dotykowe, dzięki którym możemy łatwo sterować aktualnie odtwarzanym audio. Świetna jakość dźwięku idzie w parze ze sporym akumulatorem - słuchawki bowiem potrafią działać do 8 godzin, a dzięki etui ładującemu możemy cieszyć się muzyką przez całą dobę. Co więcej, szybkie ładowanie sprawia, że zaledwie 5 minut pozwala na kolejną godzinę pracy. Beats Studio Buds kupicie w sklepie Allegro za 969 zł.

