Co potrafi Chromebook? Oto Acer Chromebook 315 , czyli laptop dla każdego

Dlatego oczekujemy, że sprzęt i platforma, z których korzystamy staną się przezroczyste. Pomogą ukończyć zadania i nie będą nas angażować. W takie ramy wpisuje się właśnie obiekt tego artykułu, czyli Acer Chromebook 315. To 15-calowy komputer, który oferuje duży i wyraźny ekran pozwalający korzystać z laptopa gdzie tylko będziemy go potrzebować. Odpowiednia ilość przestrzeni na ekranie to jedna z kilku zalet, bo do naszej dyspozycji jest też spora klawiatura - pomiędzy klawiszami jest mnóstwo przestrzeni, więc nie pomylimy ich nawet, jeśli będziemy się spieszyć. Nie zabrakło też miejsca na klawisze numeryczne pozwalające błyskawicznie wprowadzać dane i cyfry - wielu sytuacjach ten zestaw klawiszy jest niezastąpiony. Acer Chromebook 315 dysponuje odpowiednią wydajnością, by sprostać codziennym zadaniom, a wbudowany akumulator umożliwi pracę nawet do 12,5 godziny. Czy to wszystko, czym wyróżnia się ten sprzęt? Zdecydowanie nie, dlatego przyjrzymy się szczegółom, które mają duże znaczenie.

Sercem każdego Chromebooka, tego od Acera także, jest ChromeOS. Szybki, bezpieczny i prosty w obsłudze system operacyjny. Dzisiejsze zastosowania komputerów bazują na rozwiązaniach online i w wielu przypadkach połączenie z Internetem oraz przeglądarka to jedyne czego potrzebujemy. Bardzo dużo typowych narzędzi do pracy z plikami, grafikami, dokumentami, prezentacjami, dźwiękiem czy wideo jest już dostępne online, a część z nich oferuje nawet wersję offline [1]która działa bez dostępu do Internetu. Każdą taką webaplikację można dodać do skrótów, a także przypiąć do paska na dole ekranu. Dzięki temu błyskawicznie możemy uruchamiać najbardziej potrzebne aplikacje i narzędzia. Równie łatwo dostępne są szybkie skróty pozwalające zarządzać podstawowymi ustawieniami Chromebooka i nie tylko. Połączenie z siecią Wi-Fi, motyw systemu, urządzenia podłączone za pomocą Bluetooth oraz powiadomienia. Dla ułatwienia są też suwaki umożliwiające zmieniać poziom jasności ekranu oraz głośności multimediów. Najprostsze rozwiązania są najlepsze, dlatego na klawiaturze znalazł się przycisk prowadzący bezpośrednio do wyszukiwarki - możemy z niej korzystać online, przeszukując Internet za pomocą Google, jak również lokalnie wśród naszych plików. W tym samym miejscu znajdują się też skróty do najczęściej używanych przez nas aplikacji, więc całkiem możliwe, że zanim zaczniemy czegoś szukać, to odpowiedź od razu zostanie wyświetlona na ekranie.

ChromeOS to także szybkość działania. System nie uruchamia zbędnych procesów i aplikacji w tle, które wpływają na wydajność całego urządzenia, niezależnie od tego, czy z nich korzystamy, czy nie. Pracują tylko niezbędne procesy i aplikacje, dzięki temu poza bezproblemową codzienną pracą z Chromebookiem warto zwrócić uwagę na błyskawiczną konfigurację komputera oraz wznawianie jego działania. Na to drugie potrzebuje nawet zaledwie 6 sekund (prędkość uruchamiania zależy od urządzenia) i po zalogowaniu możemy wrócić do tego, co robiliśmy wcześniej lub rozpocząć pracę. W kontekście pierwszego użycia Chromebooka należy podkreślić prostotę i łatwość obsługi systemu - jedyne, co musimy zrobić, to zalogować się na swoje konto Google, a z przeglądarki Google Chrome lub innego komputera z ChromeOS w mgnieniu oka wczytane zostaną wszystkie synchronizowane dane, jak zakładki, historia przeglądania, hasła i inne ustawienia. Jeżeli używaliście Chromebooka wcześniej, to na miejsce wrócą wszystkie skróty aplikacji, a także tapeta!

W codziennym użytku Chromebook będzie więc chyba najprostszym w obsłudze urządzeniem, a w dodatku nie będzie sprawiał problemów, bo do działania systemu nie są wymagane tak silne podzespoły. Wewnątrz Acer Chromebook 315 znalazł się dwurdzeniowy procesor Intel Celeron N4020 1.10 GHz, 4 GB pamięci RAM i 128 GB wbudowanej pamięci Flash SSD. Komputer obsługuje sieci Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac oraz Bluetooth 5.0, posiada głośniki stereo oraz touchpad obsługujący multitouch. Do dyspozycji użytkownika są aż cztery porty USB: dwa USB 3.0 typu A oraz dwa USB 3.1 typu C. Te dwa ostatnie mogą posłużyć do ładowania urządzenia, więc tak naprawdę można zapomnieć o zabieraniu dwóch różnych ładowarek ze sobą, dzięki uniwersalności złącza USB-C. Dzięki niemu możemy też podłączyć zewnętrzne ekrany, a to pomaga w organizacji i ograniczeniu posiadanych przewodów. Wbudowany wyświetlacz mierzy 15,6 cala przekątnej, posiada niedużą, bo liczącą 9,5 mm ramkę i oferuje rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, co jest wystarczające do codziennego korzystania z komputera, pracy z dokumentami i arkuszami, a także rozrywki, np. oglądania filmów czy grania.

Nikt nie powinien obawiać się o bezpieczeństwo danych na Chromebooku, ponieważ każde urządzenie z ChromeOS zostało zaprojektowane w ten sposób, by zapisywane na nim dane były niedostępne dla osób z zewnątrz. Wynika to z rozwiązań sprzętowych i programistycznych, a ogólnie rzecz biorąc sprowadza się do tak zwanego sandboxingu, który tworzy oddzielną i odgrodzoną od reszty przestrzeń na nasze dane. Dlatego nawet jeśli na komputerze znajdzie się niechciane oprogramowanie, reszta komputera została zaprojektowana w ten sposób, by była bezpieczna. Na bezpieczeństwo danych wpływa też funkcja synchronizacji z chmurą. Na Chromebooku bez przeszkód skorzystamy z pakietu aplikacji Google Workspace, czyli Dokumenty Google, Arkusze Google i Prezentacje Google, a także Gmail, Kalendarz Google czy Dysk Google. Używając ich online mamy zawsze pewność, że pracujemy nad najnowszymi plikami, ale jeśli zabraknie połączenia z siecią, to możemy kontynuować pracę, gdyż każda aplikacja działa w trybie offline[2]. Gdy ponownie podłączymy się do Internetu, wszystkie zmiany będą automatycznie synchronizowane. Dzięki ciągłej łączności dysponujemy też sporym atutem w postaci współpracy w czasie rzeczywistym z innymi osobami niezależnie od tego, gdzie się znajdujemy. Poprawki w dokumencie, aktualizacja danych w arkuszu czy naniesione modyfikacje w prezentacji są od razu widoczne i jesteśmy o nich powiadamiani. Jeśli w tym samym czasie będziemy pracować z innymi nad danym plikiem, wszystkie zmiany widzimy na żywo, więc możemy na nie od razu zareagować, także komunikując się z innymi za pomocą komunikatora lub komentarzy.

To wszystko sprawia, że na Acer Chromebooku 315 można polegać w każdych warunkach i sytuacji. To niesprawiający problemów i łatwy w obsłudze laptop, który zapewnia też odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Sprawdzi się w domu, gdy będziemy pracować przy biurku lub w innych miejscach, a także w ruchu, w podróży, w kawiarni i innych okolicznościach. Rosnąca popularność pracy zdalnej i nauki przez Internet taki komputer sprawia, że możemy skupić się na swoich zadaniach i obowiązkach, nie myśląc o aktualizacjach. Bezpieczna kopia zapasowa w chmurze wszystkich danych pozwala nie myśleć o tym, czy je odzyskamy w przypadku utraty lub uszkodzenia komputera, bo by odzyskać pliki oraz osobiste dane wystarczy zalogować się na własne konto.

[1] Wstępnie pobierz zawartość (obowiązują ograniczenia pobierania) i włącz dostęp offline do dokumentów, prezentacji i wiadomości e-mail, aby później przeglądać je w trybie offline.

Materiał powstał we współpracy z marką Acer