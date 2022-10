Rynek czytników e-booków robi się coraz bardziej zróżnicowany. Na jakie modele warto zwrócić uwagę?

Czytniki książek elektronicznych z każdym rokiem zyskują coraz więcej miłośników. I szczerze mówiąc - ani trochę mnie to nie dziwi. Bo choć na rynku nie brakuje literatury która w takiej formie traci swój blask (m.in. wszystkie wydania bogato ilustrowane — czy to rysunkami czy fotografiami, a także podane w niecodziennej formie książki jak "Dom z liści" Marka Z. Danielewskiego), to jednak lwia część książek w tej formie jest najzwyczajniej w świecie wygodniejsza. Możemy zabrać liczącą setki tomów bibliotekę w podróż dookoła świata — a waży tyle co nic. Ponadto najpopularniejsze e-czytniki oparte są na technologii papieru elektronicznego (e-ink), który w przeciwieństwie do ekranów LCD nie męczy wzroku i jest gwarantem wysokiego komfortu lektury. A przez specyfikę jego działania - nie musimy się też obawiać o wysoki pobór prądu, dzięki czemu urządzenia te działają nieprzerwanie nawet przez kilkadziesiąt dni bez konieczności sięgania po ładowarkę.

Porównując je do innych ekranów — tutaj nie musimy też przejmować się dyskomfortem w pełnym słońcu, gdzie nawet najdroższe i najnowocześniejsze ekrany w smartfonach, tabletach czy komputerach stają się... po prostu nieużywalne. A co z podświetleniem? To od lat też staje się już standardem w najpopularniejszych modelach. W ostatnich latach pojawiają się na rynku pierwsze czytniki książek elektronicznych oferujące wsparcie kolorów. Na tę chwilę są one jednak dość niszowym produktem — zaś sama technologia na tyle niedoskonała, że choć kolory są... to są wyblakłe i nijak im do efektów, które znamy z druku czy tabletów z Androidem / iPadOS. Mimo wszystko i one mają swoich pierwszych miłośników!

Polskie abonamenty z e-bookami i audiobookami sprawiają, że coraz więcej użytkowników decyduje się na wybór czytnika, na którym będą mogli cieszyć się bezproblemowym dostępem do całej bazy tamtejszych treści. Dlatego opcja instalowania aplikacji okazuje się na wagę złota przy chęci łatwego dostępu do bibliotek na które składają się setki książek. No ale właśnie, skoro rynek czytników e-booków jest zalewany kolejnymi produktami... to które z nich warto mieć na oku? Wybraliśmy dla Was cztery ciekawe propozycje z ekranem e-ink, które pozwolą cieszyć się e-bookami gdziekolwiek jesteście. Także tymi z abonamentu!

Polecane czytniki e-booków. Które warto wybrać?

inkBOOK Calypso Plus

Czytnik inkBOOK Calypso Plus to jedna z najbardziej uniwersalnych propozycji dla wszystkich fanów e-booków. Sześciocalowy ekran o zagęszczeniu 212 PPI zadba o komfort naszych oczu. Wysoka rozdzielczość wyświetlacza (1024 x 758 px) przy tej wielkości zapewni czytelny i ostry tekst nawet przy wyborze mniejszej czcionki. 16 GB wbudowanej pamięci wystarczy na przechowywanie nawet do 10 tys. publikacji. Czytnik oferuje wsparcie dla całego szeregu popularnych formatów (m.in. epub, mobi, txt, doc, pdf) oraz dostęp do popularnych polskich abonamentów (Empik Go, Legimi). Jego lekkość i poręczność sprawi, że zabierzemy go wszędzie. A w bonusie — poza czytaniem, możemy też wygodnie za jego pośrednictwem słuchać audiobooków! Czytnik inkBOOK Calypso Plus kupicie w sklepie Allegro za 589 zł.

PocketBook Touch HD 3

PocketBook Touch HD 3 to drugi z kieszonkowych czytników książek elektronicznych, który warto mieć na oku. To sprzęt który również oferuje ekran o przekątnej 6-cali, ale jego asem w rękawie jest jeszcze wyższa rozdzielczość (1448 x 1072 px), co przekłada się na większe zagęszczenie pikseli. Czytnik jest wodoszczelny - dzięki czemu bezpiecznie zabierzemy go na morskie wakacje czy na wieczorny relaks w wannie. Norma IPX7 gwarantuje bezpieczne zanurzenie urządzenia do 1 metra nawet na 30 minut. Dzięki niezwykłej lekkości (raptem 155 gramów) zabierzemy go ze sobą wszędzie, gdzie dusza zapragnie. 16 GB wbudowanej pamięci pozwoli wygodnie przechowywać tysiące e-booków i audiobooki. Podobnie jak u poprzednika - tutaj również możemy liczyć na wsparcie szeregu najpopularniejszych formatów oraz abonamentów. PocketBook Touch HD 3 kupicie w sklepie Allegro za 739 zł.

PocketBook InkPad Color

Wspominałem już, że na tę chwilę czytników e-booków w kolorze jest jak na lekarstwo, ale PocketBook InkPad Color to jeden z pierwszych, chlubnych, reprezentantów w tej kategorii. Jest nieco większy niż poprzednicy — oferuje ekran o przekątnej 7,8-cala i rozdzielczości 1404 x 1872 px. Jest też nieco cięższy (230 g.) — ale nie są to wartości, które odbierają wiele jego mobilności. 16 GB wbudowanej pamięci bez problemu wystarczy nawet co bardziej wymagającym użytkownikom. Tutaj również możecie spodziewać się pełnego wsparcia dla najpopopularniejszych formatów oraz aplikacji — tym jednak co wyróżnia sprzęt, jest kolorowy ekran e-ink. Nie będzie on perfekcyjną odpowiedzią na potrzeby fanów komiksów, ale myślę, że miłośnicy codziennej prasy docenią jego możliwości i zerwanie z niekończącą się skalą odcieni szarości, która jest nieodłącznym elementem konkurencyjnych produktów. PocketBook InkPad Color kupicie w sklepie Allegro za 1346,69 zł.

Onyx Note Air 2

Czytnik Onyx Note Air 2 to niezwykła propozycja w tym zestawieniu, która już na pierwszy rzut oka wyróżnia się na tle konkurencji. Przede wszystkim: to największy z czytników, bo jego ekran mierzy aż 10,3-cale. Ekran e-ink oferuje rozdzielczość 1872 x 1404px (227ppi), a urządzenie działa pod kontrolą systemu Android 11, co otwiera cały szereg możliwości. Użytkownicy Onyx Note Air 2 do swojej dyspozycji otrzymują aż 64 GB pamięci na dane — a poza tym, że sprzęt jest wielkoformatowym czytnikiem e-booków na którym wygodnie przeczytamy nie tylko sam tekst, ale także publikacje z rozmaitymi rycinami, wykresami i tabelkami — to możemy liczyć na jego wsparcie również w formie notatnika. Będący częścią zestawu rysik magnetyczny pozwoli na wygodne tworzenie odręcznych notatek (a jeżeli to dla Was niewystarczające, to możecie też sparować z nim zewnętrzną klawiaturę). Ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Octa-core wespół z 4 GB pamięci RAM zadba o płynne i bezproblemowe działanie. Sprzęt posiada także wbudowane głośniki, które pozwolą odtwarzać ulubione utwory, ale sprawdzą się także do podcastów czy... audiobooków! Onyx Note Air 2 kupicie w sklepie Allegro za 2489 zł.

Wpis powstał przy współpracy z Allegro