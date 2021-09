Apple prezentuje dziewiątą generację podstawowego iPada

Forma nowego urządzenia w zasadzie się nie zmieniła, cały czas mamy do czynienia z klasyczny iPadem, ze sporymi, niesymetrycznymi ramkami i przyciskiem Touch ID na froncie urządzenia. Sporo zmieniło się za to pod względem technologicznym. Nowy iPad otrzymała procesor A13 Bionic, co powinno się przełożyć na 20 procentowy skok wydajności. Apple obiecuje także dłuższy czas pracy na baterii.

Największą zmianą wydaje się jednak zastosowanie ekranu True-Tone, co oznacza, że najtańszy z iPadów przestanie odstawać od reszty rodziny w zakresie odwzorowania kolorów. W przeszłość odchodzi też, umówmy dość żałośnie wyglądające 32 GB powierzchni dyskowej, 9-generacja otrzyma podobnie jak Air 64 GB w podstawowej wersji.

Dużą aktualizację otrzymała też przednia kamera. 12 Mpix sensor ze wsparciem sztucznej inteligencji ma pozwolić najtańszemu iPadowi stać się pełnoprawnym urządzeniem do uczestnictwa w telekonferencjach prowadzonych przez Facetime, Zooma i inne komunikatory. Komunikator Apple będzie wspierał Center Stage i umożliwiał automatyczne wykrywanie i przybliżanie rozmówców.

Apple nie ukrywa, że nowy iPad ma za zadanie namieszać na rynku edukacyjnym. Podkreślono, że tablet Apple jest trzy razy szybszy od najpopularniejszych Chromebooków, a tablety z Androidem po prostu miażdży.

Ceny nowego iPad zaczynają się od 329 dolarów (299 dla klientów edukacyjnych) i będzie dostępny już w przyszłym tygodniu. iPad będzie od początku pracować pod kontrolą iPadOS 15.