Xgimi Play 6. Miniaturowy projektor o dużych możliwościach

Marka Xgimi zdobywa w Polsce coraz większą popularność za sprawą swoich ciekawych modeli projektorów. Kilka z nich już nawet testowaliśmy, jak chociażby Xgimi MoGo 3 Pro, czyli de facto model oznaczony w Chinach jako Play 5. To niewielkie urządzenie z własnym stojakiem, wbudowanymi głośnikami oraz baterią, które można uruchomić w kilka sekund praktycznie w każdym pomieszczeniu. Nowa wersja oferuje jeszcze większe możliwości i wkrótce powinna trafić do sprzedaży również w Polsce.

Xgimi Play 6 z własnym gimbalem

Nie wiemy jeszcze czy do Europy nowy projektor Xgimi trafi jako MoGo 4, czy może jako Play 6, tak jak dostępny jest w Chinach. Wiemy natomiast co zaoferuje, a poprawki względem poprzednika są całkiem wyraźne. Przede wszystkim mamy nowy stojak z wbudowanym gimbalem, który zapewnia stabilną pozycję projektora w każdych warunkach. Mocniejsze diody LED zapewniają też większą jasność, która ma sięgać teraz 500 ISO lumenów, a wbudowana bateria o pojemności 20 000 mAh zapewni około 2.5 godziny pracy. Wbudowane głośniki Harman Kardon o mocy 2x 6W zapewnią lepsze doznania dźwiękowe, a jeśli chcielibyście nieco więcej to zawsze można podłączyć projektor do sprzętu audio za pośrednictwem portu HDMI z obsługą eARC.

Warto też pewnie odnotować, że utrzymano rozdzielczość 1080p i cały czas dostępna jest funkcja automatycznej korekcji obrazu ISA 2.0 (obraz zostanie automatycznie "wyprostowany"). Maksymalna przekątna wyświetlanego obrazu to 200 cali, ale zalecane wartości to 60-120 cali, znacznie więcej niż przeciętny telewizor. W sprzedaży pojawi się też nieco tańsza wersja Play 6e, która nie będzie posiadała wbudowanej baterii. Projektor wyposażony jest w autorski system producenta bazujący na Androidzie, co pozwala na instalację wielu popularnych aplikacji streamingowych. Wbudowany procesor MediaTeka współpracuje z 1.5 GB pamięci RAM oraz posiada 32 GB pamięci na dane. Do dyspozycji mamy też oczywiście łączność WiFi (802.11ac) oraz wsparcie dla AirPlay i DLNA. Cena projektora została ustalona na 2099 yuanów, co w przeliczeniu daje około 1120 złotych. Wersja bez wbudowanej baterii jest o 300 yuanów tańsza.

Niestety w Polsce będzie zapewne wyraźnie drożej. Xgimi MoGo 3 Pro kosztuje nieco ponad 2000 złotych i podobnie będzie zapewne z nowym modelem.