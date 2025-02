Domowe kino i galeria sztuki w jednym. Potencjał dużego ekranu i trybu Art Mode w XGIMI Aura 2

Jedną z największych zalet projektorów jest ich zdolność do wyświetlania obrazu o gigantycznych rozmiarach, dochodzących nawet do 200 cali. Przy takiej skali oglądanie filmów czy granie w gry staje się niezwykle immersyjnym doświadczeniem. W przeciwieństwie do tradycyjnych telewizorów, które ograniczają się do określonych rozmiarów, projektory pozwalają użytkownikom cieszyć się prawdziwym kinowym formatem obrazu bez konieczności instalowania ogromnego i ciężkiego wyświetlacza LED/OLED.

Technologia zmienia sposób, w jaki doświadczamy rozrywki i sztuki. Projektor XGIMI Aura 2 to doskonały przykład urządzenia, które redefiniuje pojęcie kina domowego oraz pozwala na wprowadzenie elementu cyfrowej galerii do wnętrza mieszkania. Dzięki swoim zaawansowanym funkcjom nie tylko dostarcza kinowej jakości obraz, ale również pozwala na wyświetlanie dzieł sztuki w spektakularnych rozmiarach. Jak najlepiej wykorzystać jego potencjał? Sprawdźmy!

Domowe kino na najwyższym poziomie

Marzenie o prawdziwie kinowym doświadczeniu we własnym salonie staje się rzeczywistością dzięki XGIMI Aura 2. To projektor laserowy z ultrakrótką ogniskową, co oznacza, że możesz uzyskać 100-calowy obraz, ustawiając go zaledwie 17,8 cm od ściany/ekranu. Przy odrobinie dodatkowej przestrzeni możesz powiększyć ekran nawet do przekątnej 150 cali, co jest wynikiem nieosiągalnym dla tradycyjnych telewizorów. Przy takiej przekątnej można uzyskać immersyjność obrazu porównywalną tylko z salą kinową.

Najlepszą jakość obrazu można uzyskać korzystając z dedykowanego ekranu ALR, ale dzięki funkcji adaptacji kolorów wbudowanej w projektor, świetne efekty zobaczymy również na samej ścianie i to niezależnie od tego jaki ma kolor. Taka elastyczność sprawia, że projektor XGIMI Aura 2 sprawdzi się praktycznie w każdych warunkach.

Niezrównana jakość obrazu

Kluczową zaletą XGIMI Aura 2 jest rozdzielczość 4K UHD, dzięki czemu obraz jest niezwykle ostry, a każdy szczegół widoczny nawet na tak dużym ekranie. Technologia Dual Light 2.0 zapewnia imponującą jasność 2300 ISO lumenów, co oznacza, że obraz pozostaje wyraźny nawet w dobrze oświetlonym pomieszczeniu. Dodatkowo wysoki kontrast - 1 000 000:1 pozwala uzyskać głęboką czerń oraz żywe kolory, co czyni każdy seans prawdziwą ucztą dla oka.

Dzięki obsłudze Dolby Vision i IMAX Enhanced, filmy i seriale wyglądają tak, jak zaplanowali to ich twórcy. Dolby Vision optymalizuje jasność i kontrast w czasie rzeczywistym, dostosowując się do każdej sceny, co przekłada się na niesamowitą szczegółowość. IMAX Enhanced natomiast oferuje ulepszoną jakość obrazu i dźwięku, eliminując szumy i podkreślając realizm scen akcji. Projektor obsługuje również standardy dźwięku przestrzennego Dolby Atmos i DTS Virtual X, które w połączeniu z głośnikami Harman/Kardon dają niesamowite efekty. Dostępny jest też port HDMI eARC, który pozwala podłączyć zewnętrzny soundbar lub zestaw kina domowego.

Precyzyjna korekcja kolorów i obrazu

Dużą zaletą XGIMI Aura 2 jest również długa lista zaawansowanych technologii poprawiających jakość wyświetlanego obrazu. Dzięki tym rozwiązaniom każda scena wyświetlana na ekranie jest najwyższej jakości. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć:

Skin Tone Correction – poprawia odwzorowanie odcieni skóry, zapewniając bardziej naturalny wygląd postaci na ekranie.

– poprawia odwzorowanie odcieni skóry, zapewniając bardziej naturalny wygląd postaci na ekranie. Per-Unit Factory Color Calibration – każdy projektor jest indywidualnie kalibrowany w fabryce, co zapewnia dokładne odwzorowanie barw.

– każdy projektor jest indywidualnie kalibrowany w fabryce, co zapewnia dokładne odwzorowanie barw. DCI-P3 Color Gamut Point Correction – szeroki gamut kolorów zgodny ze standardami branży filmowej, dzięki czemu filmy wyglądają dokładnie tak, jak zaplanowali ich twórcy.

– szeroki gamut kolorów zgodny ze standardami branży filmowej, dzięki czemu filmy wyglądają dokładnie tak, jak zaplanowali ich twórcy. D65 Color Temperature Correction – precyzyjna korekcja temperatury barwowej, co sprawia, że obraz wygląda bardziej realistycznie.

Dodatkowo, korekcja ISA 5.0 dostosowuje obraz do każdej powierzchni, na której jest wyświetlany. Dzięki zaawansowanym algorytmom analizuje kąt i odległość projekcji, automatycznie dostosowując geometrię obrazu, eliminując wszelkie zakłócenia wynikające z nierówności ściany czy pozycji projektora. I to wszystko automatycznie i bez konieczności ręcznego ustawienia kątów i ostrości.

System Android TV – tysiące aplikacji w zasięgu ręki

Jednym z najważniejszych atutów projektora XGIMI Aura 2 jest wbudowany system Android TV. Dzięki niemu masz dostęp do tysięcy aplikacji i serwisów streamingowych, takich jak Netflix, YouTube, Disney+ czy Max. Możesz także korzystać z funkcji Chromecast, aby łatwo przesyłać treści ze swojego smartfona, tabletu lub laptopa.

Jak uzyskać najlepszą jakość obrazu?

Aby cieszyć się maksymalną jakością obrazu, warto zadbać o odpowiednie warunki, w których pracuje projektor. Do najważniejszych czynników można zaliczyć:

Ustawienie projektora : umieść go na odpowiedniej wysokości, zachowując wymaganą odległość od ściany.

: umieść go na odpowiedniej wysokości, zachowując wymaganą odległość od ściany. Powierzchnia projekcji : najlepiej sprawdzi się ekran ALR, ale dzięki funkcji adaptacji kolorów obraz jest wyraźny również na zwykłej ścianie.

: najlepiej sprawdzi się ekran ALR, ale dzięki funkcji adaptacji kolorów obraz jest wyraźny również na zwykłej ścianie. Oświetlenie: choć projektor radzi sobie w jasnych pomieszczeniach, najlepsze efekty uzyskasz w lekko zaciemnionym wnętrzu.

Warto też dodać, że gdy projektor nie jest używany, jego lampę oraz obiektyw chroni specjalna, automatycznie wysuwana klapa. Dzięki temu lampa nie jest narażona na czynniki zewnętrzne jak kurz czy inne zabrudzenia. Jednocześnie stonowany i elegancki design projektora sprawia, że wpisuje się on doskonale w każdej pomieszczenie.

XGIMI Aura 2 jako cyfrowa galeria sztuki

Kiedy projektor nie służy do oglądania filmów, może zamienić się w prawdziwą galerię sztuki dzięki trybowi Art Mode. Funkcja ta pozwala na wyświetlanie dzieł malarskich, nowoczesnych grafik czy własnych zdjęć z wakacji, co tworzy niepowtarzalny klimat we wnętrzu.

Uruchomienie Art Mode jest niezwykle proste:

Pobierz i uruchom aplikację XGIMI Wall. Wybierz jeden z preinstalowanych obrazów lub prześlij własne pliki. Dostosuj jasność i kolorystykę do warunków oświetleniowych. Ustaw czas wyświetlania lub skorzystaj z trybu automatycznej zmiany obrazów.

Możesz wybierać spośród klasycznych arcydzieł takich artystów jak Van Gogh, Monet czy Rembrandt, minimalistycznych grafik lub własnych fotografii, nawet w jakości 4K. Dzięki adaptacji kolorystycznej obrazy wyglądają jak namalowane bezpośrednio na ścianie.

Największą zaletą projektora XGIMI Aura 2 jest jego wszechstronność. W jednej chwili możesz przenieść się do kinowego świata Dolby Vision, a następnie zamienić ekran w wyrafinowane dzieło sztuki.

Wieczorem projektor może służyć jako centrum domowej rozrywki, zapewniając jakość filmów na poziomie IMAX. Natomiast w ciągu dnia możesz wyświetlać dzieła sztuki, wprowadzając do wnętrza elegancję i wyrafinowanie. To doskonałe rozwiązanie dla osób, które chcą połączyć funkcjonalność nowoczesnej technologii z unikalnym designem.

Podsumowanie

Projektor XGIMI Aura 2 to wszechstronne urządzenie, które zapewnia kinowe wrażenia i najwyższej jakości estetyczne doznania. Dzięki technologii 4K UHD, Dolby Vision, IMAX Enhanced i szerokiej gamie kolorów DCI-P3, obraz jest niezwykle realistyczny i szczegółowy. Zaawansowane systemy kalibracji, takie jak ISA 5.0, gwarantują idealne odwzorowanie barw i geometrii obrazu niezależnie od warunków projekcji. Wbudowany Android TV pozwala na korzystanie z tysięcy aplikacji streamingowych, a Art Mode zamienia projektor w galerię sztuki, dostosowaną do każdego wnętrza. To idealne rozwiązanie dla miłośników nowoczesnej technologii, designu i najwyższej jakości obrazu.

