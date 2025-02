Obraz z najwyższej półki na Twojej ścianie. Najeżone technologiami projektory XGIMI zaskakują możliwościami

Projektory multimedialne przeznaczone do użytkowania w domu to sprzęt, którym szerzej interesuje się niewielkie grono entuzjastów spędzania wolnego czasu w towarzystwie dobrego filmu czy serialu. Dzieje się tak między innymi dlatego, że przez długie lata projektory kojarzyły się ludziom z czymś kompletnie różnym od domowej rozrywki. Absolutna większość z nas, gdy tylko pomyśli o projektorze, ma przed oczyma wielkie urządzenie zawieszone tuż przy suficie w sali konferencyjnej. Nasze skojarzenia biegną w kierunku pracy, nudnych spotkań, długich konferencji, krótko mówiąc niczego przyjemnego. Tymczasem są na rynku urządzenia, które z tym mitem radzą sobie naprawdę skutecznie. Okazuje się bowiem, że projektor multimedialny świetnie sprawdzi się również w salonie czy innym pomieszczeniu, które przeznaczyliśmy jako miejsce na domową rozrywkę. Wystarczy jedynie wybrać właściwy model. Właściwy, czyli tak właściwie który?

Reklama





Co warto wiedzieć o możliwościach współczesnych projektorów multimedialnych?

Nie jest tak, że projektory nie pojawiają się w naszych domach. Takie twierdzenie mijałoby się z prawdą. Coraz częściej sięgamy po projektory, jednak nie są to konstrukcje, które mogłyby zachwycić jakością obrazu. Rosnącą popularnością cieszą się projektory dostępne w chińskich sklepach wysyłkowych. Ich niekwestionowanym atutem jest bardzo niska cena. O jakiej konkretnie kwocie mówimy? Popularne urządzenia można kupić już za 300-400 złotych. Owszem, obraz, który rzucają na płaszczyznę z pewnością nikogo nie porwie, jednak biorąc pod uwagę budżet jak najbardziej można przymknąć na to oko. Podobnie jak na to, że do takiego bardzo taniego projektora trzeba podłączyć jedną z popularnych przystawek wykorzystujących system Android TV, na przykład Google Chromecast.

W niniejszym materiale nie mamy jednak zamiaru zajmować się tym segmentem rynku projektorów, a wręcz przeciwnie. Przyjrzymy się trzem bardzo zaawansowanym technologicznie urządzeniom, o których można by opowiadać przez naprawdę długi czas. Skrywają bowiem w sobie bardzo dużo dobrego i to zarówno w aspekcie sprzętowym, jak i w kwestiach oprogramowania. Rezultat? Bezproblemowo pracujące urządzenie o zachwycającej jakości obrazu. To właśnie takim konstrukcjom, które z pewnością nikogo nie rozczarują, poświęcamy niniejszy materiał.

We współpracy ze specjalistami ze sklepu Top Hi-Fi & Video Design wyselekcjonowaliśmy trzy projektory od marki XGIMI, których sztandarową cechą jest bardzo wysoka jakość obrazu za sprawą zastosowanych technologii. Okazuje się bowiem, że współczesny projektor potrafi oferować tak zaawansowane polepszacze obrazu, jak Dolby Vision czy IMAX Enhanced. Oferują również obraz w wysokiej rozdzielczości, co przy bardzo dużej powierzchni wyświetlania ma istotne znaczenie. Zanim jednak o samych projektorach, kilka słów na temat tego, co możemy w nich znaleźć.





4K w projektorach? Jak najbardziej!

Doskonale pamiętam czasy, kiedy projektory multimedialne były krytykowane za niską rozdzielczość wyświetlanego obrazu. Jeszcze wcale nie tak dawno temu projektory oznaczone jako HD Ready, czyli obsługujące rozdzielczość 720p były uznawane za te lepsze. Te czasy już jednak za nami. Współczesne projektory nierzadko oferują rozdzielczość 4K, czyli dokładnie taką samą, jak większość telewizorów, jakie obecnie znajdziemy na sklepowych półkach.

Co zyskujemy dzięki temu, że projektor może generować obraz w tak wysokiej rozdzielczości. Przede wszystkim bardzo wysoką szczegółowość, co przy tak dużym obrazie, jaki powstaje w wyniku pracy projektora, jest bardzo istotne. Specjaliści zalecają, by wybierać telewizory wyposażone w matryce z rozdzielczością 4K nawet gdy ich przekątna to tylko 40 cali. W przypadku projektora, gdzie wyświetlany obraz ma przekątną nawet 150 cali, rozdzielczość liczy się jeszcze bardziej.

Reklama

Dysponując takim projektorem, warto zadbać o odpowiednie źródło. Na szczęście współcześnie to naprawdę łatwe. Większość popularnych serwisów VoD oferuje swoje materiały w rozdzielczości 4K, jednak często za dodatkową opłatą.

Dolby Vision to znacznie więcej, niż mile widziany bajer

Obok wysokiej rozdzielczości warto upewnić się, że projektor, którym się interesuje, oferuje jedno z rozwiązań poprawiających jakość obrazu. Najpopularniejsze tego typu technologie na rynku to HDR10 i Dolby Vision. Zwłaszcza ten drugi standard zasługuje na chwilę uwagi, gdyż znajdziemy go w rekomendowanych projektorach z wyższej półki.

Reklama

Co zyskujemy, gdy nasz projektor oraz materiał, który ma wyświetlić, zgodne są ze standardem Dolby Vision? Przede wszystkim znaczącą poprawę kontrastu. Dzięki bogatszej czerni i bieli obraz nabiera wyjątkowej głębi, co sprawia, że oglądanie staje się jeszcze przyjemniejsze i dostarcza jeszcze więcej pozytywnych wrażeń. Dolby Vision poprawia również nasycenie kolorów, co docenią zwłaszcza miłośnicy filmów przyrodniczych i podróżniczych.

Podobnie jak w przypadku 4K, również treści wykorzystujące Dolby Vision możemy znaleźć w ofercie popularnych serwisów VoD. Oznaczone są przy pomocy powszechnie znanego symbolu Dolby.

Kino domowe jeszcze bliższe profesjonalnej sali. IMAX Enhanced potrafi rzucić na kolana

Jak zaawansowana może być technologia ukryta w obudowie projektora multimedialnego? Tak bardzo, że może on wyświetlać obraz inspirowany temu, co możemy zobaczyć w kinach IMAX. Wszystko to jest zasługą funkcji IMAX Enhanced, która już wkrótce pojawi się w topowych projektorach marki XGIMI. Co konkretnie można zyskać dzięki niej?

Zgodnie z zapewnieniami producenta projektorów, tryb IMAX Enhanced powoduje, że oglądający mogą cieszyć się angażującym doświadczeniem kinowym, podobnym do tego znanego z kin IMAX. Funkcja ta jest również odpowiedzialna za wyświetlanie treści wideo w ultraszerokim kącie (proporcje 1,9:1).

Projektory XGIMI dla najbardziej wymagających

Przejdźmy zatem do propozycji projektorów, w których znaleźć możemy omówione wyżej technologie. Mimo że pochodzą z oferty jednego producenta, znacząco różnią się od siebie, również w aspekcie ceny, dlatego każdy, kto chciałby zakupić projektor multimedialny z wyższej półki, znajdzie tu coś dla siebie.

Reklama

XGIMI Aura 2

Zacznijmy od projektora laserowego, którego cena przekracza 13 tysięcy złotych. Co sprawia, że XGIMI Aura 2 kosztuje właśnie tyle? To projektor krótkoogniskowy, dzięki czemu wcale nie trzeba dużego pomieszczenia, by móc skorzystać z jego atutów. Wystarczy umieścić go w odległości niecałych 18 cm od ściany, by mógł wyświetlić na niej obraz o przekątnej 100 cali.





Jak wszystkie rekomendowane projektory, wspiera rozdzielczość 4K i Dolby Vision. W przyszłości zaoferuje również obsługę IMAX Enhanced. O bogactwo materiałów do oglądania dba system Google TV, a funkcja Art Mode sprawia, że projektor, gdy nie jest używany, może wyświetlać na ścianie dzieła znanych malarzy.

XGIMI Horizon S Max

Choć XGIMI Horizon S Max jest znacznie tańszy od opisanego wyżej modelu Aura 2, również oferuje wsparcie dla 4K, Dolby Vision i IMAX Enhanced. Może wyświetlać obraz o przekątnej od 40 do 200 cali, a funkcje automatycznego dopasowania pozwalają na szybką adaptację do warunków panujących w danym pomieszczeniu. Posiada również funkcję unikania przeszkód, dzięki której moc lampy zostanie mocno ograniczona, gdy tylko ktoś przypadkowo wejdzie w kadr.

Projektor XGIMI Horizon S Max może wyświetlać obraz o proporcjach 21:9, a jego jasność to 3100 ISO lumenów.





XGIMI Horizon S Pro

Na sam koniec jeszcze jeden projektor, którego cena jest przeszło dwukrotnie niższa od flagowego modelu XGIMI. Nie oznacza to jednak, że XGIMI Horizon S Pro znacząco odstaje możliwościami od droższych konstrukcji. Również oferuje rozdzielczość 4K i Dolby Vision, a za dostęp do treści multimedialnych odpowiada w nim system Android TV.

Jasność projektora XGIMI Horizon S Pro to 1800 ISO lumenów, a powierzchnia wyświetlanego obrazu może wynosić od 40 do 200 cali.





Jeśli nie wiesz, który z projektorów multimedialnych będzie najlepszy właśnie dla Ciebie, sprzedawcy ze sklepu Top Hi-Fi & Video Design chętnie pomogą w podjęciu właściwej decyzji.

Materiał powstał we współpracy z Top Hi-Fi & Video Design