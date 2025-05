Oglądanie filmów w kinie właśnie straciło dla mnie sens. Oto winowajca

Choć możliwości sprzętu, który posiadamy w swoich domach sprawiają, że oglądanie filmów jest wielką przyjemnością, wciąż bardzo chętnie odwiedzamy kina. Dlaczego? Ponieważ to właśnie tam wrażenia są największe. Czy na pewno? Przez ostatnie kilka dni zapoznawałem się z możliwościami projektora XGIMI Aura 2 i powiem krótko: gdybym miał taki sprzęt w domu, na bilety do kina nie wydałbym więcej ani grosza. Już wyjaśniam dlaczego.

W ostatnim czasie miałem możliwość korzystania z dwóch projektorów marki XGIMI, które przypadły mi do gustu. Były to jednak rozwiązania kompaktowe, które nie powstały z myślą o tym, by stanowić realną konkurencję dla kina. Ich zadaniem jest umożliwić komfortowe oglądanie materiałów wideo na dużym ekranie nawet wtedy, gdy pomieszczenie, w którym chcemy coś pooglądać, niekoniecznie temu sprzyja. To projektory przenośne, dlatego po seansie można je złożyć i odstawić na półkę, by znikły wśród innych rzeczy do momentu, gdy znów okażą się potrzebne. Tym razem przyjechał do mnie sprzęt z kompletnej innej półki. Projektor XGIMI Aura 2, który przeznaczony jest do użytkowania w tradycyjny sposób. Postanowiłem wykorzystać szansę i przekonać się, co zyskuje nabywca takiego projektora tuż po tym, jak przeznaczy na jego zakup ponad 13 tysięcy złotych. Do eksperymentu zaangażowałem trzy pokolenia rodziny, bo w końcu tego typu urządzenie ma służyć i wszystkim domownikom, i zaproszonym gościom. Rezultat testu przekroczył moje oczekiwania do tego stopnia, że gdyby nie to, że mieszkam w bloku, pewnie już opracowywał bym plany zamachu na skarbonkę. Zanim jednak opowiem o tym, jak bawiliśmy się dzięki projektorowi XGIMI Aura 2, kilka słów o jego możliwościach.

Reklama





XGIMI Aura 2: wszystkomający projektor, który po prostu robi wrażenie

Specyfikacja techniczna projektora, któremu miałem okazję przyjrzeć się bliżej, prezentuje się następująco:

Model XGIMI Aura 2 Technologia DLP Żywotność lampy 20 000 godzin Rozdzielczość 4K Jasność 2300 ISO lumenów (odpowiednik ~2500–2700 ANSI lumenów) Kontrast 1000000:1 Wielkość obrazu 90"-150" Minimalna odległość projekcji 13,6 cm Maksymalna odległość projekcji 38,85 cm Złącza 3x HDMI, eARC, LAN, optyczne, słuchawkowe, 3x USB Łączność bezprzewodowa WiFi 6, Bluetooth 5.2 Wymiary 510 x 144 x 270 mm Waga 9 kg Wbudowane głośniki Stereo, 4x 15 W, Harman Kardon Wybrane technologie IMAX Enhanced, Dolby Vision, HDR10, Dolby Atmos, Dual Light 2.0, MEMC, HLG, Eco Mode, ISA 5.0 System operacyjny Android TV 11 Cena 13499 złotych

Jak przystało na projektor krótkoogniskowy, wrażenie robi zwłaszcza odległość od ekranu, w jakiej powinien zostać umieszczony, żeby uzyskać odpowiednio duży obraz. Wystarczy zaledwie 17,8 cm, by cieszyć oczy obrazem o przekątnej 100 cali. A to dopiero początek możliwości. Przy odpowiednim ustawieniu XGIMI Aura 2 może wyświetlić obraz na powierzchni o przekątnej nawet 150 cali, co powinno wystarczyć do tego, by poczuć się dokładnie tak, jak w kinie. A może nawet jeszcze lepiej? O tym później. Pozwólcie na jeszcze kilka słów o samym projektorze i jego konfiguracji.

Zacznijmy od tego, dlaczego w ogóle warto zainteresować się tym konkretnym projektorem. Po pierwsze dlatego, że jest to projektor laserowy, wykorzystujący technologię DLP. Co zyskujemy dzięki temu? Przede wszystkim bardzo wysoką jakość obrazu, dzięki której projektor świetnie nadaje się do oglądania ulubionych filmów i seriali. Sprawdza się również chociażby do oglądania widowisk muzycznych, dzięki czemu po wyposażeniu się w odpowiedni sprzęt audio można poczuć się nie tylko jak w kinie, ale również jak w samym środku sali koncertowej. Projektor XGIMI Aura 2 wspiera standardy IMAX Enhanced czy Dolby Vision, co sprawia, że zgodne z nimi materiały prezentują się po prostu spektakularnie.





Jak przystało na markę XGIMI, nie zabrakło również ciekawych dodatków. Wśród nich wyróżnia się funkcja Art Mode, pozwalająca na wyświetlanie dzieł znanych malarzy.

Konfiguracja tak prosta, że nie potrzeba specjalisty

XGIMI Aura 2 to duży projektor, który w typowym scenariuszu użytkowania pozostaje w tym samym miejscu przez cały okres eksploatacji. Oznacza to, że w wielu przypadkach za jego montaż będą odpowiadali specjaliści. Jak najbardziej warto skorzystać z pomocy fachowca, który umieści projektor w opowiedniej odległości od ściany czy ekranu, podłączy posiadane źródła obrazu i wyjścia dźwięku, a także dokona profesjonalnej kalibracji. To przydatne, jednak wcale nie niezbędne. Jak bowiem udało mi się sprawdzić, wszystkie niezbędne czynności można z powodzeniem wykonać samemu.

Reklama





Jak to możliwe? Dzięki odpowiednim narzędziom wbudowanym w oprogramowanie projektora. Podczas pierwszej konfiguracji otrzymamy informację o tym, czy projektor został umieszczony we właściwej odległości od ściany. W dalszej kolejności oprogramowanie samoczynnie dobierze parametry wyświetlanego obrazu do warunków panujących w pomieszczeniu. Na wyposażeniu projektora znalazł się bowiem asystent wyrównania ekranu, automatyczna korekcja trapezu, adaptacja do powierzchni ściany, koloru ściany i autofokus ustawiający optymalną ostrość.

Reklama

Jako że projektor pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Android TV, konfigurujemy go niemal dokładnie tak, jak telewizor z tym właśnie systemem. Kilka podstawowych ustawień, logowanie do konta Google i właściwie gotowe. Można pobierać aplikacje subskrybowanych serwisów VoD i oglądać do woli.

Tak, jak w kinie, tylko znacznie lepiej

Przejdźmy do tego, co najważniejsze, czyli wrażeń z testu praktycznego. Po szybkiej konfiguracji mogłem zaprosić rodzinę do wspólnego oglądania i dzielenia się spostrzeżeniami. Muszę przyznać, że przed projektorem XGIMI Aura 2 stanęło arcytrudne zadanie. W tym samym pomieszczeniu znajdował się bowiem telewizor o przekątnej 77” i to wcale nie pierwszy z brzegu. Projektor musiał konkurować z telewizorem z segmentu premium, wyposażonym w matrycę OLED, o bardzo podobnej wartości. Jak sobie poradził? Po prostu zaskakująco.





O ile ten sam film wyświetlony na telewizorze obok prezentował się po prostu znakomicie, tak projektor dał coś więcej. To właśnie projektor XGIMI Aura 2 pozwolił na to, że wszyscy, którzy razem ze mną sprawdzali jego możliwości orzekli jednogłośnie, że czuli się tak, jak w kinie a nawet lepiej. Wielkość obrazu robiła wrażenie. Jakość sprawiała, że szybko zapomnieliśmy, że cały czas jesteśmy w domu, a przecież wciąż do dyspozycji mieliśmy wszystko to, na co w kinie liczyć nie można. Dzięki XGIMI Aura 2 otrzymujemy wrażenia jak w kinie, tyle że wciąż siedzimy w naszym ulubionym, najwygodniejszym fotelu. Trzeba wyjść do kuchni po coś, do chrupania przy oglądaniu? Żaden problem, by film po prostu zatrzymać, co w kinie nie jest możliwe. Irytujące odgłosy otwieranych puszek? Tylko wtedy, gdy sami postanowimy zwilżyć usta. Dźwięk? Oczywiście tu dużo zależy od posiadanego sprzętu audio, jednak również głośniki wbudowane w projektor radzą sobie całkiem nieźle.

Podsumowując, mając do dyspozycji taki projektor, jak XGIMI Aura 2 można odpuścić sobie chodzenie do kina. Wszystko, co potrzeba, by poczuć się jak w sali kinowej, a nawet więcej, znajdziemy w domowym zaciszu. A jak znudzi się oglądanie filmów, zawsze możemy obejrzeć… zdjęcia zapisane w pamięci telefonu. Z wbudowanym Chromecastem to tylko kilka kliknięć.

Reklama





Jakieś mankamenty?

Czy projektor XGIMI Aura 2 ma jakieś wady, o których trzeba pamiętać, zanim zdecydujemy się uszczuplić domowy budżet o 13 499 złotych? Po tym, co samodzielnie doświadczyłem, mogę jedynie napisać, że to zależy od tego, co tak właściwie chcemy oglądać. O ile dzięki kinowym wrażeniom oglądanie filmów, seriali, koncertów itd. to czysta przyjemność, tak transmisje sportowe czy gry komputerowe, mimo wszystko, lepiej prezentują się na telewizorze. To jednak cecha całej kategorii projektorów, a nie tego konkretnego modelu.

Jeśli lubisz czuć się jak w kinie, ale chcesz samodzielnie decydować o tym, co oglądasz i o której godzinie, XGIMI Aura 2 to właściwy wybór. Po więcej informacji na temat projektora zapraszamy na stronę internetową sklepu Top Hi-Fi & Video Design oraz do sieci salonów.

Materiał opracowany we współpracy ze sklepem Top Hi-Fi & Video Design