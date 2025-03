XGIMI Halo+: sprawdzamy projektor, z którym cały świat to sala kinowa

Przenośne projektory raz po raz udowadniają, że wcale nie potrzebujemy dedykowanego pomieszczenia do multimedialnej rozrywki, by móc poczuć się jak w kinie. Na dobrą sprawę wystarczy jedynie gładka ściana i dowolny mebel, na którym ustawimy projektor i gotowe - można zaczynać seans. Który wybrać, by cieszyć się ulubionymi filmami i serialami gdziekolwiek jesteśmy? XGIMI Halo+ właśnie zaprezentował nam swoje atuty, których jest nawet więcej, niż mogliśmy się tego spodziewać.

O tym, dlaczego warto mieć w domu przenośny projektor przekonałem się już jakiś czas temu. Miałem wówczas możliwość przetestowania innego urządzenia z oferty XGIMI, jeszcze bardziej mobilnego i jeszcze bardziej kompaktowego. W tamtym przypadku mniejsze wymiary łączyły się jednak z pewnymi kompromisami, na które producent po prostu musiał się zdecydować. Tym razem przyszło mi zapoznać się bliżej z kolejnym modelem z oferty XGIMI. Nieco większym, ale też nieco lepiej wyposażonym. Nie oznacza to jednak, że komfort korzystania z niego jest jakkolwiek mniejszy, ale o tym później. XGIMI Halo+, bo właśnie o nim mowa, pozwolił mi zmienić spojrzenie nie tylko na projektory przenośne, ale i cały rynkowy segment urządzeń tego typu. Do tego stopnia, że projektor powoli przestaje być dla mnie kaprysem, a staje się potrzebą. Zupełnie tak, jak drugi, dodatkowy telewizor, gdy ten pierwszy, podstawowy jest zajęty. Z tą jednak różnicą, że projektor okazuje się być zdecydowanie bardziej funkcjonalny i nieporównywalnie bardziej mobilny. A to atuty, obok których ciężko przejść obojętnie. Co tak konkretnie przyszło mi testować w ostatnich dniach? Rzućmy okiem na to, jak przedstawiają się parametry XGIMI Halo+.

XGIMI Halo+ zaskakuje od pierwszego wejrzenia

Tabela ze specyfikacją techniczną projektora XGIMI Halo+ prezentuje się w sposób następujący:

Model XGIMI Halo+ Technologia DLP Żywotność lampy 25 000 godzin Rozdzielczość Full HD Jasność ANSI Do 2000 Wielkość obrazu 40" do 200" Format obrazu 16:9 Złącza HDMI, słuchawkowe, USB Łączność bezprzewodowa Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, Chromecast, AirScreen Wymiary 113,5 x 171,5 x 145 mm Waga 1,6 kg Wbudowane głośniki 2 x 5 W (Harman/Kardon) Technologie HDR10, HLG; Auto Keystone Correction, Auto Focus, Intelligent Screen Alignment, Intelligent Obstacle Avoidance, Dolby Audio, Dolby Digital, Dolby Digital Plus Pamięć RAM 2 GB Pamięć masowa 16 GB Cena (stan na 19.03.2025 r.) 3399 złotych

Jak na niewielką „skrzynkę”, XGIMI Halo+ prezentuje się naprawdę ciekawie. Na co warto zwrócić uwagę już na etapie lektury specyfikacji technicznej? Przede wszystkim na żywotność lampy, która wynosi aż 25 000 godzin. Istotnym atutem projektora jest również wysoka rozdzielczość wyświetlanego obrazu (Full HD). Wrażenie robi także wielkość obrazu: aż 200 cali z tak niewielkiego urządzenia to interesująca propozycja. Na obudowie nie zabrakło również miejsca dla gniazda HDMI i wyjścia słuchawkowego, przez co do projektora można z łatwością podłączyć zewnętrzne źródło sygnału, na czele z odtwarzaczem Blu-ray, konsolą do gier, odtwarzaczem multimedialnym Apple TV itd. Z kolei obecność wyjścia słuchawkowego powoduje, że projektor XGIMI Halo+ bez najmniejszego trudu stanie się elementem domowego systemu rozrywki. Wystarczy jedynie podłączyć go do posiadanego systemu audio przy pomocy odpowiedniego przewodu.





XGIMI Halo+ korzysta z systemu Google TV, dzięki czemu użytkownik może korzystać z pełnego spektrum jego możliwości. System w pamięci projektora to również brak konieczności korzystania z zewnętrznych przystawek.

Korzystanie z projektora stało się banalne

Za co najbardziej cenię projektory XGIMI? Przede wszystkim za ich intuicyjność i bezobsługowość. Dokładnie tak samo wygląda to w przypadku XGIMI Halo+. Instalacja i wstępna konfiguracja projektora sprowadzają się tu bowiem raptem do kilku kroków. Projektor ustawiamy w miejscu, w którym chcemy z niego korzystać, włączamy, sięgamy po pilot zdalnego sterowania i patrzymy, jak większość czynności niezbędnych do korzystania z projektora wykonuje za nas automatyka.

Na etapie wstępnej konfiguracji udział użytkownika sprowadza się właściwie do dwóch kroków: połączenia w parę projektora z pilotem, a następnie podania danych dostępowych do konta Google. Resztę zadań, których owocem będzie poprawna konfiguracja projektora, przejmują systemy. Najważniejsze z nich to Intelligent Screen Alignment i Auto Keystone Correction, dzięki którym projektor sam orientuje się gdzie został ustawiony i na jakiej powierzchni ma wyświetlić obraz. Dzięki temu dobiera optymalne ustawienia i koryguje kształt, by użytkownik widział na ścianie prostokąt.

Co dalej? Dalej z XGIMI Halo+ korzysta się zupełnie tak, jak z typowego telewizora pracującego pod kontrolą systemu Google TV. Urządzeniem sterujemy przy pomocy prostego pilota zdalnego sterowania, a do dyspozycji otrzymujemy właściwie wszystko to samo, co na telewizorze z tym systemem. Na dobrą sprawę największa różnica między typowym telewizorem a tym projektorem to brak tunera telewizyjnego. Oczywiście można temu zaradzić przy pomocy jednego z dostępnych w sklepach dekoderów DVB-T2, który podłączymy do projektora przy pomocy HDMI.

Nowy wymiar mobilności projektora

Przenośne projektory przyzwyczaiły nas do tego, że można je ustawić właściwie w dowolnym miejscu naszego domu czy mieszkania, bo poza kawałkiem odsłoniętej ściany i jakiegoś mebla w roli podstawki nie potrzebują właściwie niczego więcej. Przydałoby się jeszcze jakieś źródło zasilania i to wszystko. XGIMI Halo+ idzie w tym aspekcie o krok dalej, ponieważ jest w stanie obejść się nawet bez zasilania. Jak to możliwe?

Producent wyposażył ten projektor w baterię o na tyle dużej pojemności, by wystarczyła na 2,5 godziny pracy urządzenia. To wystarczająco, by móc obejrzeć film pełnometrażowy lub kilka odcinków ulubionego serialu. Całkiem nieźle. Dodajmy do tego wbudowany Chromecast do przesyłania obrazu wprost ze smartfona i zyskujemy naprawdę uniwersalny sprzęt, który z powodzeniem możemy zabrać ze sobą na wakacje. Nawet pod namiot czy na kemping.





Jak przystało na przenośny projektor, XGIMI Halo+ ma wbudowane głośniki. Jak sobie radzą? Całkiem nieźle, co skądinąd zwiastuje logo Harman/Kardon obecne na obudowie projektora. Ich bardzo istotną zaletą jest to, że mogą również służyć jako głośniki dla źródeł dźwięku łączących się z projektorem przez Bluetooth. Miły dodatek, który w praktyce może okazać się naprawdę przydatny.

Czego tu brakuje?

Projektor XGIMI Halo+ kosztuje 3399 złotych. Dostępny jest m.in. w sklepie Top Hi-Fi & Video Design. Czy warto go kupić? Jeśli szukamy właśnie takiego projektora, który swoją mobilność prezentuje zarówno w domu, gdzie nie ma problemu z zasilaniem, jak i poza nim, jak najbardziej tak. Z pewnością spodoba się dzieciakom, ale również pomoże rozkręcić niejedną imprezę. Karaoke? Żaden problem. Wspólne oglądanie meczu na działce? To wręcz wymarzone warunki do tego, by XGIMI Halo+ zademonstrował swoje największe atuty.

Czego brakowało mi podczas korzystania z tego projektora? Na pewno natywnego wsparcia dla standardu Apple AirPlay 2, dzięki któremu moglibyśmy bez problemu połączyć z projektorem iPhone’a czy iPada. Niemniej, przy cenie 3399 złotych ten mankament znika w cieniu zalet, a projektor po prostu warto sprawdzić samemu.

