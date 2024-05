Rywal Call of Duty z datą premiery. Zagramy już w tym miesiącu

Mamy dziś dzień przywracania do życia zapomnianych projektów. Najpierw dowiedzieliśmy się, że Zynga przypomniała sobie o Star Wars: Hunters, które w końcu otrzymało oficjalną datę premiery, a teraz Ubisoft niespodziewanie zaskoczyło wszystkich informacja o premierze XDefiant – sieciowego shooterze, który ma stanąć w szranki z Call of Duty.

Tym razem bez kolejnego przekładania. Premiera XDefiant pod koniec maja

XDefiant miało pojawić się na rynku już dwukrotnie, ale twórcy z różnych powodów wciąż utrzymywali grę w fazie zamkniętych testów, co w przypadku tego developera nie jest ostatnio żadnym zaskoczeniem. Ubisoft ma talent do przekładania terminów, ale tym razem wszystko wskazuje na to, że Call of Duty killer – jak nazywają go gracze zza oceanu – jest już w końcu gotowy i w pełni grywalny. Kiedy więc trafi w nasze ręce?

Ubisoft zapowiedział, że gra trafi na PlayStation 5 i Xbox Series X/S oraz PC (w ramach Ubisoft Connect) już 21 maja, zdradzając przy tym kilka szczegółów. XDefiant na premierę zawierać będzie 5 różnych trybów rozgrywki, 14 map i 24 rodzaje broni z 44 dodatkami.

Na wirtualnych polach bitew zmierzy się 5 frakcji bohaterów inspirowanych innymi tytułami ze stajni Ubi, a sama rozgrywka przypominać ma – a według niektórych streamerów „dorównywać” – Call of Duty. W tym zaś nie powinno być nic dziwnego, bo jednym twórców jest były członek Infinity Ward, pełniący niegdyś rolę producenta wykonawczego w zespole odpowiedzialnym za Call of Duty.

Cóż, fragmenty rozgrywki z zamkniętych testów pokazują, że do zrównania się poziomem z grami słynnej serii FPS-ów jeszcze długa droga, a sprawy nie polepsza to, że nad tytułem pracuje Ubisoft, czyli firma, która ostatnio częściej zawodzi, niż zachwyca. Czy tak będzie tym razem? Sprawdzimy jeszcze w tym miesiącu i na pewno wrócimy do Was z odpowiedzią.