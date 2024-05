Amazon Prime to nie tylko darmowe wysyłki, zniżki czy VOD. To także platforma dla graczy Prime Gaming oferująca darmowe tytuły, dodatki do najpopularniejszych gier i dostęp do Twitch Prime — wszystko w ramach jednego abonamentu za 49 zł rocznie (lub 10,99 zł miesięcznie). Po naprawdę świetnym kwietniu, w ramach którego w katalogu pojawiło się między innymi Chivalry 2, Black Desert czy Fallout 76 — który nie tylko idealnie się wstrzelił przy premierze serialu na Amazon Prime Video, ale był do tego dostępny również na Xboksach, dla graczy konsolowych. Maj wygląda jednak równie interesująco. Poznajcie gry i dodatki, które w ramach Prime Gaming pojawią już w tym miesiącu.

Źródło: Amazon Prime Gaming

Amazon Prime Gaming w maju 2024. Co nowego?

2 maja:

Tomb Raider Game of the Year Edition [GOG]

LEGO STAR WARS III: The Clone Wars [GOG]

9 maja:

Dark City: International Intrigue [Amazon Games App]

Fallout 3: Game of the Year Edition [GOG]

Nine Witches: Family Disruption [Amazon Games App]

Electrician Simulator [Epic Games]

16 maja:

100 Doors Games: Escape from School [Legacy Games Code]

The Forgotten City [Amazon Games App]

23 maja:

Spirits of Mystery: Whisper of the Past [Amazon Games App]

Źródło: Amazon Prime Gaming

Świetny maj w Prime Gaming

Poprzeczka była zawieszona naprawdę wysoko, ale rozpiska na maj wygląda naprawdę obiecująco. Początek miesiąca jest solidny — Tomb Raider to klasyka, która zawsze jest dobrym pomysłem, a LEGO Star Wars to również zawsze dobra zabawa. Do tego jeszcze więcej Fallouta, tym razem za sprawą trzeciej odsłony. Trzeba przyznać, że ostatnio te oferty są naprawdę kuszące. Jest w czym wybierać, ale też nie trzeba się spieszyć, by ograć wszystko. Oferta Amazon Prime Gaming jest ograniczona czasowo, gdy tylko odbierzecie gry i zapiszecie je na swoim koncie Amazon, GOG czy Epic Game Store, zostaną z wami na zawsze. Coś w sam raz dla kolekcjonerów tytułów, w które nigdy nie ma czasu zagrać.

Źródło, grafika wyróżniająca: Amazon Prime Gaming