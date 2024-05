Starfield to bez wątpienia jeden z najważniejszych tytułów na Xbox od Bethesda Studios. Jednak gra na konsoli ustępowała wersji na PC. To wkrótce się zmieni i fani powinni być tą zmianą zachwyceni!

6 września 2023 na konsolach Xbox i komputerach PC zadebiutowała najnowsza gra twórców m.in. The Elder Scrolls V: Skyrim, Fallout 3, 4 i 76. Starfield to największy projekt studia i jednocześnie jeden z tych tytułów, o którym powinno być głośno – głównie dzięki zaangażowaniu społeczności. Jednak patrząc na realia, mieliśmy do czynienia z dość umiarkowanie przyjętym "hitem", który nawet nie może pochwalić się wieloma nagrodami. Produkcja Bethesdy zdobyły zaledwie dwie – za najlepszą grę na Xbox (Golden Joystick Awards) oraz za najbardziej innowacyjną rozgrywkę (Steam Awards).

Gracze zarzucali studiu, że Starfield jest niedokończonym projektem, w którym brakuje sporo. I choć twórcy nadrabiają zaległości, a przed graczami jeszcze dodatek fabularny w postaci "Shattered Space", o grze jest stosunkowo cicho. Jednak nie przeszkadza to ekipie z Bethesdy pracować nad udoskonaleniem swojej najnowszej gry wypuszczając co jakiś czas aktualizacje wprowadzające wiele poprawek i rozwiązań, których nie było na premierę. Od dodatkowych opcji graficznych dla posiadaczy gry w wersji na PC, po dodanie komendy pozwalającej na spożywanie żywności. Teraz studio zapowiada kolejną łatkę, która rozwiąże jeden z najbardziej i najczęściej podnoszonych problemów gry na konsolach Xbox.

Starfield na konsole w końcu "next gen". Gracze będą zachwyceni

Jeszcze przed premierą Xbox Series X|S i PlayStation 5 mówiło się, że sprzęty będą tak potężne, że bez problemu poradzą sobie z wyświetlaniem obrazu w 4K i 60 klatkach na sekundę. Rzeczywistość zweryfikowała te zapewnienia i wiele gier na obie platformy zwyczajnie tego trybu nie oferują. Starfield w wersji na konsole dostępny jest wyłącznie w 30 klatkach na sekundę – co rozczarowało wielu graczy. Posiadacze wersji PC mają szereg opcji graficznych do wyboru, konsolowcy muszą się zadowolić tym, co przygotowali twórcy. To wkrótce się zmieni. Do Starfield na Xbox Series zmierza kolejna aktualizacja, która pozwoli na wybór trybu 60 klatek na sekundę!

Bethesda mówi, że 15 maja udostępniona zostanie największa aktualizacja do Starfield od czasu premiery gry we wrześniu ubiegłego roku. Bo nie wprowadza wyłącznie trybu 60 klatek na sekundę w wersji na Xbox Series X, ale także oddaje w ręce graczy szczegółowe mapy planet i lokacji, które odwiedzamy w czasie trwania kampanii

Słyszeliśmy od wielu graczy, że chcieliby mieć większą kontrolę nad jakością grafiki i wydajnością na konsoli Xbox, podobnie jak gracze PC mogą dostosować swoje wrażenia. Teraz umożliwiamy to na Xbox Series X za pomocą kilku opcji, których możesz użyć, aby znaleźć najlepsze dopasowanie do swojego stylu gry i wyświetlacza.

Na konsoli Xbox Series X pojawią się dwie dodatkowe opcje graficzne pozwalające dopasować liczbę klatek: od 30, 40, 60 lub bez limitu, który będzie wymagał ekranu z VRR. Jeśli telewizor lub monitor nie posiada ekranu VRR działającego z częstotliwością 120 Hz, będzie można wybrać opcję 60 fps. Pojawi się też możliwość ustawienia priorytetu dla jakości lub wydajności.

Aktualizacja do Starfield już niedługo. Jednak do dopiero początek

Do tego cały szereg usprawnień, w tym nowy poziom trudności, nowe opcje dostosowania statku kosmicznego oraz usprawnienia rozgrywki i rozwiązanie błędów, z którymi gracze borykali się od dłuższego czasu. Co ważniejsze, twórcy zapowiadają też, że w przyszłości pojawi się jeszcze jedna opcja, o którą gracze prosili – pojazdy, którymi będzie można się poruszać po powierzchni planet. Kiedy pojawi się możliwość przemierzania planet w łazikach i innych pojazdach? Szczegóły poznamy w kolejnych miesiącach. Przed nami także dodatek fabularny "Shattered Space" o którym wciąż wiemy niewiele. To powinno się zmienić w przyszłym miesiącu podczas prezentacji Xbox Games Showcase, która zaplanowana jest na 9 czerwca.