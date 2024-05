Pod koniec marca do mobilnych sklepów z aplikacjami zawitało Warzone Mobile, czyli kieszonkowa odsłona popularnego Battle Royal w uniwersum Call of Duty. Pomimo mobilnego formatu gra została naprawdę świetnie przełożona na smartfony i zaryzykowałbym nawet stwierdzenie, że gra się w nią przyjemniej niż w wersję znaną z dużych platform – o czym pisałem w tej publikacji. Warzone Mobile zarobiło w zaledwie 4 dni 1,4 mld dolarów, a to potwierdza, że nie są to tylko moje subiektywne odczucia. Pozostając jednak w temacie pieniędzy, płynnie przechodzimy do tematu tego wpisu, czyli dziwnej opłacie, która pojawiła się na niektórych rynkach. Darmowe Warzone Mobile stało się tam płatne – ku oburzeniu lokalnych graczy.

Polacy grają za darmo, a w Kanadzie muszą płacić – gracze domagają się wyjaśnień

Smartfonowy Warzone to produkcja wydana w modelu free to play, zarabiającą na kosmetycznej zawartości wewnątrz gry. Niedawno wyszła z fazy zamkniętych testów i powoli otwiera się na nowe rynki – polska premiera miała miejsce 21 marca. Większość graczy mogła pobierać ją za darmo, ale nie wszyscy mieli takie przywileje.

Między innymi w Kanadzie, Japonii i Indiach Warzone Mobile pojawił się tylko w wersji płatnej i choć nie była to suma duża (ok. 1,49$) to i tak jest to spora niesprawiedliwość względem tych graczy, którzy mogą pobierać grę bez opłat.

W sieci zawrzało, a wściekły tłum zaczął dobijać się do Activision, żądając wyjaśnień. Developer póki co nabrał wody w usta, ale z informacji podanych przez konta zajmujące się tworzeniem contentu na X, opartego na Warzone Mobile, wynika, że opłata jest błędem występującym tylko na iOS.

Activision i Apple mają rzekomo już pracować nad przywróceniem możliwości pobierania gry za darmo, ale brakuje na to oficjalnych dowodów. Użytkownik Reddita słusznie zauważył, że do dość wygodny błąd – część osób mogła bowiem zdecydować się na zakup z niewiedzy, bo cena była stosunkowo niewielka. Nie wiadomo, ilu graczy zapłaciło za Warzone Mobile i czy będzie przysługiwał im zwrot pieniędzy.

