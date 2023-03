Xbox świętuje premierę 3 sezonu "The Mandalorian". Do zgarnięcia ciekawe nagrody!

Mandalorian i Grogu wracają w 3 sezonie serialu na Disney+. Celebrując powrót do odległej galaktyki, marki Star Wars, Lucasfilm oraz Xbox przygotowały szereg atrakcji.

Ponad dwa lata - tyle musieliśmy czekać na trzeci sezon serialu "The Mandalorian" dostępnego wyłącznie na Disney+. Jednak czekanie się skończyło i pierwszy odcinek (a konkretnie rozdział 17) już dziś trafił na platformę. Jak sprawdza się serial? Przeczytajcie koniecznie recenzję Konrada, którą opublikował z samego rana. Premierze nowego sezonu towarzyszą akcje promocyjne - także od różnych partnerów. Jedną z nich jest Microsoft, który ma coś ciekawego dla graczy (i nie tylko).

3 sezon "The Mandalorian" już jest. Specjalna promocja od Microsoftu

Wraz z rozpoczęciem 3 sezonu, fani mogą wziąć udział w loterii, w której do wygrania jest limitowany zestaw Xbox Series X i S, zawierający kontroler Grogu i ubranko na kontroler w formie odzienia Grogu (sic!). Aby wziąć udział w loterii, wystarczy podać dalej Tweeta z oficjalnego konta Xbox. Zabawa trwa od 1 marca do 11 maja.

Jest też coś więcej - choć ta akcja zarezerwowana jest wyłącznie dla widzów/graczy ze Stanów Zjednoczonych. To konkurs w ramach Microsoft Rewards, gdzie do wygrania jest wyjątkowy gamingowy pakiet zawierający Xbox Series S z motywem Grogu, specjalny kontroler z ubrankiem na niego oraz replika jego transportera. Choć nie lewituje, to jest w pełni funkcjonalnym fotelem wyposażonym w masujące poduszki, uchwyty na napoje, światła LED oraz uchwyty na kontrolery i słuchawki.

Microsoft przypomina także, że w ramach abonamentu Xbox Game Pass fani Gwiezdnych Wojen mają możliwość zagrania w dwa, bardzo dobre tytuły. LEGO Star Wars: Saga Skywalkerów, które zabierze graczy w świat z klocków LEGO i pozwoli przeżyć historię z wszystkich 9 filmów z serii - od Epizodu I po Epizod IX. W katalogu nie mogło też zabraknąć Star Wars Jedi: Upadły zakon, które jest dostępne w ramach wchodzącego w skład Game Pass abonamentu EA Play. Członkowie Xbox Game Pass Ultimate mogą zaoszczędzić 10% przy zakupie Star Wars Jedi: Ocalały. Gra zadebiutuje na konsolach i PC już w przyszłym miesiącu - 28 kwietnia 2023 r.