Marzec w Disney+ należeć będzie do nowego sezonu serialu "The Mandalorian". Jednak w przyszłym miesiącu możecie liczyć na solidną dawkę filmów i seriali, które zadowolą także tych, którzy nie są fanami Gwiezdnych Wojen.

„The Mandalorian” zadebiutuje w Disney+ już 1 marca, a kolejne odcinki pojawiać się będą co tydzień. Marzec to także powrót do szkoły podstawowej - przynajmniej dla bohaterów ciepło przyjętego serialu „Misja: Podstawówka”. W przyszłym miesiącu mamy też kilka premier - w tym takich na wyłączność. „Dusiciel z Bostonu” to thriller kryminalny w reżyserii wielokrotnie nagrodzonego Matta Ruskina. To oparta na faktach historia pionierskich reporterek, które w latach 60. nagłośniły sprawę wstrząsających morderstw Dusiciela z Bostonu.

Nowości Disney+ w marcu. Co warto obejrzeć?

Są też kinowe hity, które w tym roku powalczą o statuetkę Oscara. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji obejrzeć filmu "Duchy Inisherin", to od 8 marca będziecie mieć taką okazję.

Wytwórnia Searchlight Pictures przedstawia niebanalny film scenarzysty i reżysera Martina McDonagha, w którym występują Colin Farrell i Brendan Gleeson. Pomimo że Pádraic i Colm, sąsiedzi z małego miasteczka, przyjaźnią się całe życie, nagle znajdują się w impasie, który ściąga na obu poważne konsekwencje. Colm stwierdza, że nie chce, by Pádraic więcej z nim rozmawiał, i przysięga, że z każdym złamaniem umowy obetnie sobie jeden palec. Pomimo szokującej i jednostronnej proklamacji Colma Pádraic pragnie naprawić ich relację. Fabuła Duchów Inisherin osadzona jest w realiach lat 20. XX wieku i irlandzkiej wojny domowej, a sam film to wyjątkowa opowieść ze znakomitą obsadą i pięknymi zdjęciami.

8 marca - czyli w Międzynarodowy Dzień Kobiet, na Disney+ pojawi się kolekcja „Kobiece historie”. Jest ona wyborem najciekawszych dramatów, komedii czy filmów dokumentalnych dla kobiet i o kobietach. W ramach kolekcji znajdziecie filmy "Jane", "Ukryte Działania", "Mrs. America", "MPower", "Królowe Ekranu", Trzy billboardy za Ebbing, Mossouri". W Dzień Świętego Patryka, przypadający na 17 marca, w Disney+ pojawi się film dokumentalny "Bono & The Edge A SORT OF HOMECOMING z Dave’em Lettermanem".

Pełna lista - nowości Disney+ marzec 2022

01.03

"The Mandalorian" - sezon 3

"Misja Podstawówka" - sezon 2

"Na szlaku zbrodni" - sezon 2

03.03

"Venom"

"Śladami Michaela"

08.03

"Duchy Inisherin"

"MPower"

10.03

Skazany na wolność

15.03

"Zabójcze umysły: ewolucja" - sezon 16

"911: Teksas" - sezon 4

18.03

"Dusiciel z Bostonu"

24.03

"To jest w nas"

29.03