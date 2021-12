Brak konsol w sklepach nie oznacza wcale, że nie można ich zdobyć. Z pomocą przychodzą firmy oferujące możliwość wynajmu sprzętu. I to nie tylko na kilka dni, by móc go przetestować. Produkty można wziąć do domu długoterminowo, za stałą, miesięczną opłatę. Oferuje to polskie Plenti - szybko i wygodnie, bez zbędnych formalności.

Plenti zajmuje się wynajmowaniem sprzętu elektronicznego i nie tylko. W katalogu firmy znajdziecie produkty do domu i ogrodu, ekspresy do kawy, projektory, głośniki i słuchawki, aparaty fotograficzne, a nawet rowery. A co powiecie na smartfon? Nie ma problemu, i to w dodatku najnowsze modele. W Plenti wynająć można też konsole, a wraz z nimi dobrać gry lub akcesoria. To dobra alternatywa dla kupowania konsoli na stałe. Można ją wziąć do domu na weekend, zagrać w najgorętsze premiery i oddać. To także świetny sposób na zorganizowanie imprezy w szerszym gronie - wraz z odpowiednimi grami oferującymi “kanapowy” multiplayer i dodatkowymi kontrolerami. Konsolę wynająć można na dobę, kilka dni, tygodni, a nawet miesięcy. Bez problemu i wychodzenia z domu.

Wygodny wynajem sprzętu w Plenti. Jak to działa?

Jak działa wynajem sprzętu w Plenti? To bardzo proste. Wystarczy aplikacja z założonym kontem lub dostęp do strony internetowej. Już po jej włączeniu dostępny jest bogaty katalog sprzętu elektronicznego podzielonego na kategorię. Plenti oferuje dwie metody wynajmu: Subskrypcja oraz Flexi. Subskrypcja w Plenti to wynajem długoterminowy. Firma daje możliwość wzięcia sprzętu do domu na 1, 3, 6 lub 12 miesięcy z możliwością wydłużenia tego czasu. W opcji Flexi, użytkownik sam decyduje, ile będzie on trwał. Sprzęt może być zwrócony w dowolnym momencie, a symulacja dostępna na stronie produktu pokazuje koszt w przykładowym czasie. Cena za dobę maleje każdego dnia.

Wynajem wiąże się z wpłaceniem zwrotnej kaucji, która, w zależności od sprzętu, różni się wysokością. Wysokie kaucje można pominąć, jeśli konto zostanie w pełni zweryfikowane: za pośrednictwem konta bankowego (logując się do bankowości elektronicznej) lub dowodem osobistym. Po poprawnej weryfikacji kaucja wynosi zaledwie 1 zł. Wynajmowany sprzęt objęty jest bezpłatną ochroną Plenti Care. Wszystko odbywa się bez formalności, podpisywania umów i konieczności wyjścia z domu.

Dostawa wynajętych produktów na terenie Warszawy realizowana jest przez kuriera (nawet w pół godziny od zamówienia). W przypadku reszty Polski, sprzęt wysyłany jest do Paczkomatów InPost. Podobnie działają zwroty. Mieszkańcy Warszawy zamówią w aplikacji kuriera, pozostali naklejają etykietę zwrotną i nadają paczkę w automacie.

Xbox Series X w Plenti z Xbox Game Pass nawet na rok

Wynajmowanie w Plenti jest proste, szybkie i wygodne. Dobrze się sprawdzi w sytuacji, w której nie można w sklepie kupić wymarzonego sprzętu. Tak jest np. w przypadku wspomnianego już Xbox Series X. Konsola nowej generacji Microsoftu zadebiutowała na rynku w 2020 r. Oferuje rozgrywkę w rozdzielczości 4K nawet w 120 klatkach na sekundę. Dedykowany 8-rdzeniowy procesor Zen 2 o częstotliwości taktowania 3,8 GHz oraz specjalnie zaprojektowany procesor graficzny RDNA 2 o wydajności 12 TFLOPS zagwarantuje rozrywkę na wysokim poziomie. Dzięki zastosowaniu dysku SSD NVME gry ładują błyskawicznie, a przełączanie się między nimi jest jeszcze szybsze. Wbudowany napęd Blu-ray 4K UHD pozwoli też cieszyć się filmami w najwyższej jakości.

Wynajmując konsolę Xbox Series X otrzymacie Xbox Game Pass Ultimate na okres odpowiadający długości trwania subskrypcji. W przypadku wynajmu na rok, dostęp będzie więc wynosił 12 miesięcy. Xbox Game Pass otwiera przed graczami ogromny zbiór gier od wewnętrznych studiów Microsoft oraz zewnętrznych firm. Największe premiery na Xbox dostępne są już pierwszego dnia, bez dodatkowych opłat. Halo Infinite, Forza Horizon 5, Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition to tylko niektóre hity, które w ostatnich dniach trafiły do katalogu Game Pass.

Xbox Game Pass Ultimate to także dostęp do biblioteki tytułów od Electronic Arts (EA) w ramach pakietu EA Play. Gry Star Wars, sportowe FIFA, NBA, NHL, Madden NFL, F1 i UFC, wyścigi Need For Speed czy DIRT. Abonament pozwala też na granie w chmurze: zarówno na konsoli, jak i PC i urządzeniach mobilnych.

Wynajem Xbox Series X w Plenti. Wygodnie i szybko

Jeśli nie udało Wam się kupić konsoli Xbox Series X, a chcielibyście mieć ją u siebie w domu, warto rozważyć opcję wynajmu jej w Plenti. Dzięki prostej aplikacji, łatwemu i wygodnemu procesowi składania zamówienia bez zbędnych formalności i szybkiej dostawie, konsola trafi pod telewizory i będzie cieszyć wszystkich domowników. W zestawie z Xbox Game Pass sprawdzi się znakomicie. Bez konieczności ciągłego sprawdzania oferty sklepów z nadzieją, że sprzęt pojawił się ponownie w sprzedaży. I bez martwienia się o gry. Wszystkie najważniejsze tytuły Microsoftu i nie tylko, będą dostępne w Xbox Game Pass na cały okres subskrypcji.

Wynajmując konsolę Xbox Series X z Xbox Game Pass Ultimate w Plenti na miesiąc, zapłacicie 338 zł. Im dłużej konsola będzie wynajmowana, tym cena będzie niższa. Przy 3 miesiącach kwota spada do 240 zł miesięcznie. W przypadku skorzystania z oferty Plenti na pół roku konsola z abonamentem to wydatek 180 zł każdego miesiąca. Jeśli zdecydujecie się wziąć ją na cały rok, zapłacicie 145 zł miesięcznie. Szczegóły wynajmu konsoli Xbox Series X z Xbox Game Pass Ultimate znajdziecie na stronach Plenti.

Artykuł powstał we współpracy z Plenti.