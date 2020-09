Microsoft wtopił ponownie. Przeciek potwierdza nowego tańszego Xboksa Series S

Plotki na temat konsol nowej generacji pojawiają się w sieci niczym grzyby po deszczu. Co rusz dostajemy jakieś informacje na temat PlayStation 5 lub Xbox Series X. Co ciekawe, wiele z nich jawi się jako bardzo prawdopodobne i raczej niewyssane z palca. Całkiem niedawno wpadka Microsoftu dotycząca nowego opakowania kontrolera Xbox potwierdziła istnienie nowej i tańszej konsoli. Nie minął nawet miesiąc, a nazwa konsoli wyciekła po raz kolejny

Xbox Series S – nowa tańsza konsola Microsoftu

I got a new controller for my Xbox since mine was broken. Interestingly enough, the Game Pass Ultimate trial code sheet mentions the unannounced @Xbox Series S. It’s definitely a thing. pic.twitter.com/GX1rOYG5g7 — Brendan (@BraviaryBrendan) August 31, 2020

Jeden z użytkowników Twittera zapostował zdjęcie swojego ostatniego zakupu. Wraz z nowym kontrolerem do Xboxa One, kupionym w sklepie Microsoftu, otrzymał kod na próbną wersję Xox Game Pass. Bardzo fajna oferta, jest się z czego cieszyć, prawda? Tym bardziej, że na ulotce możemy przeczytać, że usługa daje dostęp do gier na Windows 10, Xbox One oraz… Xbox Series X|S. Microsoft wciąż oficjalnie nie zapowiedział tańszej wersji swojej nowej konsoli.

Może najwyższa pora jednak to zrobić? Gracze z całego świata chcieliby się wreszcie dowiedzieć, czym dokładnie będzie się ona różnić od Series X. Wiemy oczywiście, że wersja X będzie silniejsza. Domyślamy się, że wersja S może być odrobinę mniejsza, niektórzy twierdzą, że (podobnie jak w przypadku obecnej generacji) okrojona wersja będzie w wariancie białym, a mocniejsza w czarnym. Nie możemy jednak niczego stwierdzić na sto procent, póki Microsoft nie wypowie się w tej kwestii oficjalnymi komunikatami. Pozostaje nam cierpliwie czekać i łowić kolejne przecieki, jakie mogą jeszcze wypłynąć – chociażby ze strony Microsoftu.