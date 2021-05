Xbox Series X/S czy PlayStation 5 – co wybraliście? [ankieta]

Obecnie gracze mają dwa rozwiązania: przepłacić albo uzbroić się w cierpliwość. O wejściu do sklepu i zakupie po „normalnej” cenie konsoli bez dodatków mogą zapomnieć. Mniejsze sklepiki i lombardy nawet do nich lubią dołożyć kilka stówek. Biznes to biznes. Dlatego redakcyjnie pomyśleliśmy że zapytamy Was, Czytelników, jakie jest Wasze podejście do zakupu sprzętów nowej generacji. Biblioteka na tę chwilę jest dość ograniczona, lwia część gier dostępna jest zarówno na sprzętach poprzedniej generacji. Największą różnicą jest jednak to, jak działają. I moim zdaniem warto kupić PlayStation 5, by cieszyć się grami z PS4 — zresztą przy Xboksie sprawy mają się analogicznie. Stąd pytanie do Was o podejście do nowych konsol:

Ładuję…

Dlaczego pytam tylko o te dwie konsole? Reszta ma swoją własną ligę

Od razu wytłumaczę dlaczego powyższe pytania dotyczą wyłącznie konsol Sony i Microsoftu, a pozostałe sprzęty dla graczy pominąłem. Przede wszystkim dlatego, że Nintendo Switch to zupełnie inna liga — PlayStation i Xbox rywalizują ramię w ramię. Tymi samymi grami, tymi samymi premierami, przerzucaniem się na to kto da więcej teraflopów. Switch — po pierwsze — w dwóch wariantach dostępny jest na rynku już od lat. A poza tym trudno mi go traktować jako alternatywę dla Xboxa czy PlayStation, bo to zupełnie inny rodzaj sprzętu. Już bardziej w tej roli widziałbym jednak PC, ale to też trudno porównać. To zupełnie inne filozofie sprzętowe (konsole służą wyłącznie konsumpcji treści, są zamkniętymi architekturami), ale także inne progi cenowe.