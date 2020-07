To co, jednak Xbox One nie będzie miał tak długiego wsparcia jak obiecywano kilka dni temu?

Wpis Phila Spencera nie pojawił się kilka lat temu. Ba, od jego publikacji nie minęło nawet kilka tygodni. To, dosłownie, kilka dni. Ja rozumiem że w tym czasie wiele rzeczy może się zmienić w życiu zwykłego człowieka, ale nie planach korporacji dotyczących kluczowych w ich portfolio produktów. Plansze pokazywane przy prezentacji każdej z gier informowały o tym, na jakie platformy zostanie wydany dany tytuł — i Xboxa One było tam… jak na lekarstwo.

Oczywiście istnieje opcja, że firma pominęła je na swojej prezentacji celowo. Albo że ich premiera będzie na tyle oddalona od wersji dla Xbox Series X, że na ten moment firma woli tego nie komunikować. Bo to odległa przyszłość. Bo data jest wciąż nieznana. Ale może po prostu mam dość marketingowych ściem i niedomówień — i brak jednoznacznej deklaracji: gra będzie, ale później, traktuję jako wycofanie się z obietnicy danej kilka dni temu. No i co tu dużo mówić — wpis Greenberga, szefa marketingu Xboksa, w dużym stopniu utwierdza mnie w przekonaniu, że tak właśnie jest:

Future 1P titles are developed for Xbox Series X first. Not saying those games won’t ship on Xbox One, only that we are leading with Series X & each studio will decide what's best for their game/community when they launch. — Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️❎ (@aarongreenberg) July 23, 2020

No cóż, to wciąż nie będą gry na wyłączność — ale po co te zapewnienia o wsparciu dla Xboxa One?

W gruncie rzeczy żadna z pokazanych wczoraj gier nie będzie na wyłączność Xbox Series X — w końcu wszystkie one trafią także na PC. I Forza, i State of Decay 3, i Everwild i Warhammer 40,000 Darktide i Avowed. Gier które trafią na wszystkie trzy platformy też nie zabraknie (Halo Infinite, Tell Me Why, Psychonauts 2, Destiny 2 Beyond Light, Grounded, The Gunk, New Genesis Phantasy Star Online 2, Tetris Effect Connected), ale no zdecydowanie nie są to WSZYSTKIE produkcje. A to nam obiecywano. No głupio wyszło.

Albo po prostu czekamy na wielkie ogłoszenie, że w pozostałe na Xbox One zagramy dzięki xCloud?