Halo, Forza, Fable i The Outer Worlds to dopiero początek. Ponad 20 nowych gier na Xbox Series X

W trakcie prezentacji Xbox Games Showcase zobaczyliśmy kolejne materiały z produkcji na konsolę nowej generacji. W trakcie wydarzenia pokazano materiały z gier przygotowanych przez wewnętrzne studia Microsoftu. Oczekiwaną przez wielu grą jest Halo Infinite, której oczywiście nie zabrakło na transmisji. Na jakie gry na Xbox Series X warto czekać? I czy Microsoft zaprezentował jakiekolwiek ciekawe produkcje?

Już dzisiaj Xbox Games Showcase. Microsoft zaprezentuje wielkie tytuły na Xboxa Series X

Dragon Quest: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition

Dragon Quest: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition pojawi się zarówno na Xbox One jak i komputerach osobistych oraz najprawdopodobniej także na Xbox Series X. Gra będzie dostępna od 4 grudnia 2020 roku w ramach subskrypcji Xbox Game Pass. Ta odsłona Dragon Quest 11 będzie posiadała poprawioną ścieżkę dźwiękową i grafikę. W drodze na pS4 i PC jest Dragon Quest 11 S.

ExoMecha

Echomecha to nowy FPS, który będzie działał w modelu free-to-play. ExoMecha to produkcja studia TwistedRed. Twórcy zapewniają dynamiczne starcia, estetyczną oprawę graficzną i gigantyczne mechy, które zapewnią emocjonalne starcia. Gra pojawi się pod koniec 2021 roku na Xbox One, Xbox Series X i PC.

Watch Dogs: Legion

Nowy materiał z Watch Dogs: Legion niestety nie pokazał niczego, czego nie wiedzielibyśmy już wcześniej. Niemniej – dobrze po raz kolejny zobaczyć ten tytuł w oczekiwaniu na nowe materiały lub po prost oficjalną premierę. Jest to trzecia część serii Watch Dogs, która jest też kontynuacją Watch Dogs 2. Akcja gry osadzona została w Londynie, a fabuła skupi się na hakerskiej grupie DedSec. Premiera zaplanowana jest na 29 października na komputery i konsole starej generacji, na Xbox Series X oraz PlayStation 5 powinna pojawić się w grudniu 2020 roku.

Echo Generation

Echo Generation to niezależna gra studia Cococucumber w stylistyce pikselowej, która klimatem może przypominać nieco Stranger Thnigs. Turowy system walki nie przypadnie pewnie każdemu do gustu, ale fajni tej opcji, na pewno będą zadowoleni. Echo Generation pojawi się na Xbox Series X w 2021 roku.

Balan WonderWorld

Produkcja od twórcy Sonica? Czego chcieć więcej. Platformówk 3D zawiera w sobie elementy akcji. Dziwaczny świat, równie dziwaczne krajobrazy i jeszcze dziwniejsi mieszkańcy, z którymi będziemy musieli walczyć – to rdzeń produkcji. Nasze postaci, zakładając różne kostiumy, będą otrzymywały różne umiejętności. Premiera już wiosną 2021 roku na Xbox One i Xbox Series X.

Halo Infinite

Pełnoprawna prezentacja zaczęła się od pokazania fragmentu z nowego Halo Inifinite. Widzimy misję rozpoczynającą się od awaryjnego lądowania. Jeżeli mieliście już do czynienia z Halo, nie będziecie zaskoczeni. Całość wygląda wyjątkowo znajomo, oferując przy tym piękną grafikę. Kluczową różnicą jest bardziej rozbudowana mapa, która pokazuje ulepszenia i różne rzeczy do zebrania (i być może misje poboczne) rozrzucone po całym obszarze. Twórcy zapowiedzieli, że obszar, który będzie zwiedzać, będzie kilkukrotnie większy od tych z poprzednich części razem wziętych.

State of Decay 3

Niestety otrzymaliśmy cinematic trailer tej produkcji, przez co trudno oceniać ją trzeźwym okiem. Bohaterka przedzierająca się przez ośnieżony los, tropiąca przeciwnika, robi wrażenie. Ani to, ani zmutowane zwierze, które odnajduje, nie są jednak prawdziwym mięsem, na jakie czekaliśmy. Nie poznaliśmy daty premiery produkcji.

Forza Motorsport

Twórcy podkreślili, że gra jest wciąż w fazie rozwoju i nie ma co liczyć na szybką premierę. Zagwarantowano nam jednak niesamowitą jakość, która pokaże możliwości konsoli nowej generacji. 4K przy 60 klatkach na sekundę oraz wsparcie ray tracingu na pewno spodoba się wszystkim fanom serii. Piękne samochody, emocjonujące wyścigi i najwyższa jakość produkcji – tego wszystkiego możemy się spodziewać. Niestety nie poznaliśmy daty premiery najnowszej Forzy na Xboxa Series X, ani na komputery.

Everwild

Everwild to gra od dewelopera Sea of ​​Thieves. Na Xbox Series X i PC Everwild wygląda absolutnie magicznie. Na ten moment niestety nie wiemy o całości zbyt wiele, ale gra zdecydowanie wygląda na produkcję wartą śledzenia.

Tell My Why

Produkcja od studia Dontnod Entertainment. Jeżeli tylko pamiętacie Life is Strange i nietypowa stylistyka oraz rozgrywka przypadły wam do gustu, zdecydowanie powinniście obserwować ten projekt. Gra przedstawi nam historię transpłciowego mężczyzny, przeżywającego dramaty daleko wychodzące poza w pełni normalny i widzialny dla nas świat. Gra zostanie podzielona na trzy epizody. Pierwszy z nich zadebiutuje 27 sierpnia.

Ori an the Wil of the Wisps

To jedna z najlepiej ocenianych gier 2020 roku. O ile w dniu premiery miała trochę niedoróbek, jej nowa wersja nie powinna nieść za sobą żadnych problemów. Twórcy w pełni dopracowali god, przy okazji porządnie wykorzystując potencjał konsoli nowej generacji. Xbox Series X zapewni graczom rozgrywkę w 120 klatkach na sekundę, co przy tak dynamicznej i płynnej grze z pewnością będzie świetnym przeżyciem.

The Outer Worlds: Peril on Gorgon

The Outer Worlds po raz pierwszy pojawiło się w październiku ubiegłego roku. Teraz nadciąga fabularny dodatek do pierwowzoru. Gracze trafią tym razem na Gorgon Asteroid, które było miejscem badań laboratoryjnych naukowców. Teraz to jednak zapuszczona dziura, trawiona przez oprychów i potwory. Nowa lokacja oznacza również nowych wrogów, nowe bronie naukowe oraz większe możliwości dostosowania postaci. The Outer Worlds: Peril on Gorgon pojawi się na PlayStation 4, Xbox One i komputerach 9 września 2020 roku.

Grounded

Obsidian Entertainment zaprezentował wyjątkowo uroczy, interesujący i zabawny zwiastun swojej nowej gry. Otrzymamy okazję wcielenia się w pomniejszonych ludzi, których zadaniem będzie przetrwanie w… przydomowym ogrodzie. Mrówki, pająki, deszcz czy trawa okażą się dla nich wielkimi przeszkodami. Jeżeli lubicie produkcje stawiające na survival, Grounded powinien wam się spodobać.

Avowed

Fallout: New Vegas, Dungeon Siege III, South Park: The Stick of Truth i Pillars of Eternity wyszły spod rąk twórców Avowed. Brzmi wystarczająco obiecująco? Tego RPG-a osadzono w świecie znanym z Pillars of Eternity. Avowed będzie wysokobudżetową produkcją, która ma być odpowiedzią Obsidian na Skyrima. Zwiastun wygląda naprawdę obiecująco i wszystko wskazuje na to, że możemy otrzymać naprawdę świetną produkcję.

Destiny 2

Świetny FPS z elementami MMO zdążył już zdobyć spore grono fanów z całego świata. Nie martwcie się, jeśli wcześniej graliście w produkcje na innej platformie i będziecie chcieli przenieść się na nową konsolę od Microsoftu. Destiny 2 oferuje funkcję cross-save, która pozwala zachować postępy i kontynuowac zabawę na dowolnej z platform w każdej chwili. Destiny 2 pojawi się na Xboxie Series X, oferując rozgrywkę w rozdzielczości 4K przy 60 klatkach na sekundę. Jesienią Destiny 2 trafi również do Xbox Gam Pass.

As Dusk Falls

Twórcy znani z Quanitc Dreams zaprezentowali nową produkcję. Tym razem padło na interaktywną grę narracyjną. Fabuła została osadzona na południowym zachodzie Stanów Zjednoczonych i opowiada historię dwóch rodzin oraz ich rozwoju przez kolejne dziesięciolecia. As Dusk Falls będzie dostępne na Xbox Game Pass, Xbox Series X i komputerach.

Psychonauts 2

Trójwymiarowa platformówka jest kontynuacją kultowego już tytułu z 2005 roku .Ponownie wcielimy się w młodego telepatę, Razputina, który specjalizuje się w wycieczkach do cudzych umysłów. Microsoft niestety nie rozpieścił nas nowymi szczegółami dotyczącymi produkcji, pokazując nam po prostu kilka estetyczny ujęć i… Jacka Blacka. Fani platformówki muszą poczekać do grudnia 2020 roku na możliwość zagrania w produkcję.

STALKER 2

STALKER 2 nie pojawi się tylko na komputerach, ale i Xboxie Series X. Klimatyczny zwiastun nie odsłania jednak zbyt wielu kart. Fani niestety muszą poczekać na dużo bardziej konkretne materiały. Na ten moment nie wiemy też, czy tytuł będzie dostępny na innych platformach. Potwierdzone informacje w tej kwestii również z pewnością przyjdą z czasem.

Medium

Polskie Bloober Team przygotowało nowy materiał z Medium. Horror opowie historię Marianny, czyli kobiety, która jest w stanie wędrować po świecie duchów. Wraz z nią będziemy musieli rozwiązać zagadkę tajemniczego morderstwa dziecka. Pomoże nam w tym wycieczka po opuszczonym hotelu. Gra pojawi się tylko na Xboxie Series X oraz na komputerach. Twórcy przyznali, że specjalnie czekało na konsole nowej generacji, ponieważ poprzedni sprzęt nie spełnił ich oczekiwań względem wizji realizacji dzieła.

Warhammer 40.000 Darktide

W przyszłym roku na Xboxie Series X oraz na komputerach pojawi się nowa odsłona serii Warhammer 40.000. Kooperacyjna gra akcji, pozwalająca nam walczyć z hordami wrogów w zupełnie nowej kampanii zapowiada się całkiem nieźle. Fabuła opowie o kulcie zwanym Admontion, który stara się przejąć kontrolę nad planetą Atoma Prime, mordując jej mieszkańców. Oczywiście to rolą gracza będzie wielki ratunek.

Fable

Jest i wyczekiwany hit – Fable! Microsoft potwierdził plotki krążące w sieci od miesięcy. Fable powstaje i pojawi się na rynku, oferując nam wielką i piękną opowieść. Zwiastun nie mówi nam absolutnie niczego. Informacja, że Fable w ogóle powstaje, musi nam wystarczyć. Nową przygodę stworzy dla nas zespół Playground Games, znani chociażby z Forzy Horizon. Od samochodów do magicznej krainy? Dlaczego by nie.

The Gunk

Studio odpowiedzialne za SteamWorld zaprezentowało nam nową produkcję. Przygodówka pojawi się na Xbox Series X 2 2021 roku.