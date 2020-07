Gry na wyłączność od lat idealnie nadają się do przepychanek i sporów na temat tego, który sprzęt jest lepszy. Choć w gruncie rzeczy — dla mnie są kompletnie bzdurną sprawą, bo przecież Nintendo od zawsze na swoich sprzętach ma masę takich treści na wyłączność, Wii U było pod tym względem doskonałe (kilka gier na krzyż, ale wszystkie świetne), a zdecydowanie nie wystarczyło to do podbicia rynku i serc graczy. A przepychankach słownych na temat Xboksa i PlayStation są jednak główną kością niezgody. Bo to, że jakaś gra lepiej działa na konsoli Microsoftu jest za małym argumentem. Ważniejsze jest to, że nie ma tam God of Wara i Uncharted, a Halo i Gears of War są na PC. Pozamiatane. I najwyraźniej w najbliższym czasie się to nie zmieni.