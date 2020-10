Ile trzeba pracować, by kupić konsolę nowej generacji?

Dwa tygodnie temu przedstawialiśmy Wam Index iPhone’a pokazujący, ile trzeba pracować, by pozwolić sobie na zakup świeżutkiego iPhone’a 12 Pro w wersji 128 GB. I choć metodologia obliczeń zastosowana przez Picodi nie do końca się podoba, tak z podobnymi pomysłami przychodzą inni. Tym razem zajęto się Xbox Series X. Konsole nowej generacji Xbox Series X i Xbox Series S zadebiutują w Polsce 10 listopada. Do premiery zostało więc nieco ponad tydzień. Za mocniejszą wersję zapłacić trzeba 2249 zł. Series S wyceniony został na 1349 zł. Ile więc trzeba pracować, by można było cieszyć się nową generacją cyfrowej rozrywki w najwyższej możliwej konfiguracji? Zestawienie prezentuje serwis Moja Gazetka.

Xbox Series X. Ile trzeba pracować, by go kupić w Polsce?

Zakładając, że za Xbox Series X zapłacicie w dniu premiery 2249 zł, która stanowi ok. 58% średniego wynagrodzenia netto (127% dominanty — najczęściej wypłacanego wynagrodzenia w kraju), to będziecie musieli pracować na konsolę 11,63 dnia roboczego, co przekłada się na 93 godziny. Ci, którzy zarabiają dominantę, konsolę kupią znacznie później — po 25,5 dniach (204 przepracowanych godzinach).

Na tle innych krajów, Polska nie wypada tak źle, choć podobnie jak w przypadku iPhone’a 12 Pro, bliżej nam do końca zestawienia niż jego początku. Najgorzej wypada Ukraina. Tamtejsi pracownicy muszą przepracować 309 godzin — co przekłada się na 39 dni roboczych. A jak wypada to na tle innych krajów? Możecie zobaczyć na załączonym obrazku. Najwcześniej nowego Xboxa kupią mieszkańcy Szwajcarii (11 godzin), Danii (13 godzin). Podium zamyka Finlandia, w której trzeba jednak przepracować już 23 godziny, by móc wybrać się po zakupy.

Jak powstały te wyliczenia? Serwis Moja Gazetka użył cen konsoli Xbox Series X 1 TB w wariancie bez subskrypcji, które obowiązują w danych krajach — podanych przez producenta lub oficjalnych, lokalnych dystrybutorów. Kwoty średniego wynagrodzenia pochodzą z raportów udostępnianych przez urzędy statystyczne oraz serwisy dotyczące finansów i wynagrodzeń w wybranych krajach. Serwis założył też, ze miesiąc roboczy liczy 160 godzin, przy 8-godzinnym dniu roboczym, a możliwości zakupowe zakładały, że konsola będzie jedynym wydatkiem.

Źródło: Moja Gazetka

Okładka: Jordan Whitfield z Unsplash