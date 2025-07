Galaxy S26 Ultra zachwyci użytkowników. Nowe informacje na temat flagowca

Premiera nowych flagowców Samsunga zbliża się wielkimi krokami. Z tej okazji coraz częściej atakowani jesteśmy kolejnymi plotkami i przeciekami na ich temat. Prawda jest taka, że Koreańczykom od dawna nie udaje się utrzymać w tajemnicy tego, co dla nas przygotowują — i wygląda na to, że ten rok nie będzie w temacie wyjątkiem. Na wiele miesięcy przed potencjalnym przedstawieniem światu serii Galaxy S26, do sieci trafiają informacje na temat... układów, które będą sercem urządzenia.

Do sieci trafiły wieści dotyczące serca najwyższego w hierarchii flagowców modelu Samsung Galaxy S26 Ultra. Wynika z nich, że w testowej wersji oprogramowania One UI odnaleziono jasne ślady zastosowania chipsetu Qualcomm Snapdragon. Najprawdopodobniej mowa o najnowszej generacji Snapdragon 8 Elite 2, który kryje się pod oznaczeniami "qcom" i "PMK8850". Ponadto kodowa nazwa "SM8850" sugeruje na kontynuację linii zapoczątkowanej przez wcześniejsze modele Elite.

Co ciekawe: przy tym nie wyklucza się również obecności autorskiego chipu Samsunga: Exynosa 2600. Producent nie porzucił zupełnie tej linii, czego dowodzi globalne wprowadzenie Exynosa 2500 w modelu Galaxy Flip 7. Oznacza to, że Galaxy S26 Ultra może ukazać się również w wersji z Exynosem. Jeżeli nie na całym świecie, to chociaż na kilku wybranych rynkach.

Samsung od dawna zmaga się z opiniami na temat wydajności i problemów z przegrzewaniem autorskich układów Exynos. Nowe raporty sugerują, że producent przystąpił do głębokiej przebudowy architektury procesora, by wyeliminować ten problem. Chce, żeby ich własny układ był godnym rywalem dla jednostek od Qualcomma. Taka rewolucja może przełożyć się na znacznie lepsze stabilniejszą pracę i mniejsze przegrzewanie. Prawdopodobnie wielu casualowych użytkowników nigdy nie zauważało tych problemów, ale jeżeli ktoś gra na smartfonie czy wykorzystuje go co do bardziej skomplikowanych operacji — prawdopodobnie nie raz i nie dwa spotkał się ze wspomnianymi problemami.

Co więcej wiadomo na temat układów dla Samsunga Galaxy S26 Ultra?

Inne przecieki wskazują, że Snapdragon 8 Elite 2 przeznaczony dla Galaxy S26 Ultra ma być produkowany przez TSMC. I to w formie z wykorzystaniem procesów 2 nm. Równocześnie Qualcomm planuje jeszcze tańszą, uproszczoną, wersję tego układu, również w technologii 2 nm. Takowa ma być stworzona z myślą o producentach takich jak Xiaomi czy OnePlus. Samsung może więc zdecydować się na najlepszą dostępnie konfigurację dla swojego flagowca, zapewniając mu przewagę technologiczną nad konkurencją.

Choć Galaxy S26 Ultra zbliża się wielkimi krokami i niemal każda jego funkcja to przedmiot żywej dyskusji w sieci. Poza zmianami w procesorach i architekturze chłodzenia, użytkownicy mogą oczekiwać większej wydajności, jeszcze lepszych możliwości fotograficznych oraz więcej funkcji AI. Mówi się równie o szybszym ładowaniu i nowych ekranach. Chociaż zwłaszcza z tym ładowaniem byłbym ostrożny - po wielkiej stopie z pamiętnym modelem Galaxy Note, Samsung jest w temacie bardzo zachowawczy... i dobrze!