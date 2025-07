Przeciek zdradza ceny przenośnego Xboxa. Tanio nie będzie

Na początku czerwca w końcu zapowiedziano przenośną konsolę Microsoftu – tak jakby Microsoftu, bo to de facto urządzenie ze stajni Asusa, brandowane jako przenośny Xbox. Niezależnie jednak od źródła pochodzenia, ROG Xbox Ally jawi się jako sprzęt całkiem interesujący. Dotychczas poznaliśmy jego całkiem mocne podzespoły i kompatybilne platformy gamingowe, a tajemnicą była jedynie cena. Wygląda jednak na to, że i ta została ujawniona – przez przypadek.

Reklama

Przenośny Xbox droższy niż oczekiwano

Hiszpańskojęzyczny portal 3DJuegos donosi, że w tamtejszych wynikach wyszukiwania Google pojawiła się oferta z sklepu ASUS, która zdradza ceny nowej konsoli, sygnowanej logiem Xbox. Z załączonego zrzutu ekranu wynika, że Asus ROG Xbox Ally X będzie kosztować 899 euro, a Asus ROG Xbox Ally – 599 euro.

ROG Xbox Ally: podstawowy model, Ryzen Z2 A, 16 GB RAM, SSD 512 GB, ekran Full HD 120 Hz, bateria 60 Wh, rozdzielczość 720p w grach, dobra wydajność w przystępnej cenie.

ROG Xbox Ally X: flagowiec, Ryzen AI Z2 Extreme, 24 GB RAM, SSD 1 TB, port Thunderbolt 4, większa bateria 80 Wh, lepsze chłodzenie, spusty impulsowe i haptyka.

Oznacza to, że ceny większe niż w przypadku zwykłych konsol z serii Asus ROG, co jest dość sprzeczne z oczekiwaniami xboxowej społeczności – spekulowano bowiem, że Microsoft będzie chciał obniżyć cenę przenośnej konsoli, by trafiła do szerszego grona graczy, tak jak Xbox Series S.

Jeśli te przecieki się potwierdzą, to w Polsce zapłacimy za przenośne Xboxy kolejno ok. 3,8 tys. zł i ok. 2,5 tys. zł. Dla wielu graczy ta cena może okazać się zaporowa, ale niestety takie są realia rynku handheldów.