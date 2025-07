Koń trojański Microsoftu. Tak pokonali swojego największego przeciwnika

Jeszcze kilka lat temu taki scenariusz wydawał się czystą abstrakcją, ale dzisiaj? Xbox, przez lata utożsamiany z walką o przetrwanie na tle dominacji PlayStation, w drugim kwartale 2025 roku przejął kontrolę nad sklepem Sony. Najnowsze dane pokazują, że aż 60% najlepiej sprzedających się gier na PlayStation 5 to tytuły wydane przez Microsoft. Właśnie – Xbox stał się największym wydawcą na konsoli swojego bezpośredniego rywala.

Xbox przejmuje PlayStation, ponad połowa najlepiej sprzedających się gier na PS5 to tytuły Microsoftu

Jak do tego doszło? Microsoft odważnie porzucił politykę ekskluzywności i postawił na multiplatformowość. Zamiast zamykać swoje największe marki w ekosystemie Xboxa, zaczął udostępniać je także użytkownikom PlayStation. Efekt? Forza Horizon 5, Oblivion Remastered, Call of Duty: Black Ops 6, DOOM: The Dark Ages, Indiana Jones i Minecraft – te tytuły zdominowały listy sprzedaży PS5. Sony zdołało wcisnąć do pierwszej piątki tylko MLB: The Show 25 (baseball).

Trudno tutaj jest mówić o przypadku. Microsoft doskonale odczytał zmieniający się rynek(i pogodził z porażką) – gracze są coraz mniej skłonni do zmiany platformy, a ekskluzywność traci na znaczeniu. W dobie cyfrowych bibliotek można się zacząć zastanawiać, czy rzeczywiście liczy się bardziej dostępność, a nie logo na obudowie konsoli. Xbox przestał być „tylko” sprzętem, a stał się usługą, marką i ekosystemem, który zarabia nawet na PlayStation.

Co ciekawe, strategia ta nie osłabiła pozycji Xboxa jako konsoli, Microsoft raportuje wzrost zaangażowania użytkowników i liczby godzin spędzanych na własnym sprzęcie. Dla Sony to sygnał alarmowy, bo granice między ekosystemami zacierają się szybciej niż kiedykolwiek. Czy doczekamy się czasów, gdy The Last of Us trafi na Xboxa, a Halo na PlayStation? Jeszcze niedawno wydawało się to niemożliwe... I wciąż tak brzmi, z druggiej strony? Kto wie? Czemu by sobie nie pogdybać?

