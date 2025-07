Taki będzie nowy Xbox. Premiera rewolucyjnego sprzętu już za rok

W tym roku Microsoft stawia sprawę jasno: nie zamierza porzucać rodziny Xbox i szykuje następców dla obecnej generacji Series X / S. I choć wielu przetarło oczy ze zdziwienia widząc te deklaracje, to faktycznie gigant z Redmond jeszcze nie skreśla tradycyjnych konsol. Ale równolegle inwestuje w zupełnie nowe opcje, z których kluczową nowością w najbliższej może być hybrydowy Xbox PC. Czyli sprzęt łączący dwa światy, biorący co najlepsze z konsol i komputerów. Jak wynika z najnowszych przecieków, takie urządzenie ma trafić na rynek już w przyszłym roku.

Głównym atutem urządzenia ma być jego wszechstronność. Microsoft konsekwentnie realizuje wizję otwartej platformy, zrywając z tradycyjnym, zamkniętym, ekosystemem, który jest domeną konsol. Dzięki temu użytkownicy otrzymają sprzęt, który zapewni im dostęp do ich pełnych bibliotek. Już nie tylko tych ze sklepów Microsoftu, ale również Steama czy innych popularnych sklepów. Ponadto Xbox PC zaoferuje integrację z rozmaitymi usługami do gry w chmurze i najrozmaitszych subskrypcji. Wisienką na torcie będzie możliwość żonglowania systemami, a także podłączanie najrozmaitszych akcesoriów. Podstawowym systemem operacyjnym miałaby być modularna wersja Windowsa 11, która pozwoli skorzystać z całego szeregu usług. Za produkcję "serca" tego wcielenia Xboksa miałoby być AMD.

I choć brzmi to wyjątkowo ciekawie, to... nie bez powodu "tradycyjne" konsole od lat mają swoje grono miłośników. Ich sekretną bronią jest to, że "po prostu działają". Tam nic nas nie rozprasza: nie martwimy się sterownikami, nie kombinujemy z ustawieniami, po prostu odpalamy grę i się nią cieszymy na stosunkowo tanich urządzeniach. Urządzeniach, których nie da się "rozbudować" czy jakoś specjalnie modyfikować — przynajmniej tak długo, jak nie zostaną one "złamane". Takie hybrydowe podejście będzie znaczącym odejściem od klasyki. Z jednej strony: nie będzie to "klasyczny" PC, z drugiej strony — nie będzie to również konsola w formie, jaką znamy obecnie.

Microsoft chce zmienić rynek — czy mu się uda? Przekonamy się wkrótce

Wyraźnie widać, że Microsoft eksperymentuje i nie boi się zmian. Firma próbuje czegoś zupełnie nowego i bada terytoria, na które dotychczas nikt się jeszcze nie zapuścił. Firma jest dość konsekwentna w swoich innowacjach — i to bez wątpienia coś, czego odmówić jej nie można. Czy jest się z czego cieszyć w tym konkretnym przypadku? Cóż — na tę chwilę jeszcze trudno wyrokować. Bez wątpienia jako użytkownicy będziemy mieć więcej wolności i opcji, ale mam wrażenie, że to właśnie ich brak sprawia, że konsole dla milionów użytkowników są tak atrakcyjne.

Na tę chwilę możemy jedynie gdybać, ale prawda jest taka, że Microsoft ma pewną wizję, którą konsekwentnie realizuje. Z mojej perspektywy: na pewno cieszy fakt, że gigant wie, że na chmurę w pełnej krasie jest jeszcze zdecydowanie za wcześnie — i nie odpuszcza bardziej tradycyjnych rozwiązań... chociaż ze swoim autorskim twistem.