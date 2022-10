T-Mobile oficjalnie stał się partnerem Xbox All Access. Co to oznacza dla klientów?

Czym jest Xbox All Access?

Od dziś oferta abonamentowa Xbox All Access będzie dostępna w T-Mobile - zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i poprzez stronę internetową sieci. Jest to pierwszy raz od momentu wejścia oferty do Polski, kiedy będzie można skorzystać z niej online.

Czym w ogóle jest ta oferta? Xbox All Access to ratalna opcja zakupu konsol Xbox Series S lub Series X wraz z subskrypcją Xbox Game Pass Ultimate na 24 miesiące. Co istotne, w tym przypadku nie ma żadnych opłat początkowych.

Ile wyniosą raty? Dokładne ceny abonamentu

Przejdźmy jednak do najważniejszej kwestii, czyli tego, ile w istocie będzie trzeba zapłacić za taki abonament. W T-Mobile rata za konsolę Xbox Series S wraz z subskrypcją wyniesie 111 zł miesięcznie. Jeśli zdecydujemy się jednak na mocniejszą propozycję, czyli Xboksa Series X, to wraz z Game Passem Ultimate będziemy musieli płacić 155 zł w skali miesiąca.

W tym miejscu warto oczywiście zaznaczyć, że w skład Game Passa Ultimate wchodzi mnóstwo gier, i co miesiąc do abonamentu dochodzą nowe propozycje, możliwość rozgrywki w trybie wieloosobowym z Xbox Live Gold oraz członkostwo EA Play.

Ponadto osoby, które zdecydują się na zakup urządzenia razem z usługami abonamentowymi przy umowie na 24 miesiące w taryfach M, L lub w ofercie konwergentnej z Internetem światłowodowym lub domowym, nie będą musieli płacić pierwszej raty w ramach promocji.

Czy jest to opłacalna oferta? Sprawdziliśmy

Postanowiłem sprawdzić, czy w praktyce jest to opłacalna oferta. Wybierając wariant abonamentu z Xbox Series X, za całość w ciągu dwóch lat zapłacimy 3720 zł.

Koszt samej konsoli to w tej chwili średnio 2,5 tysiąca złotych. Game Pass Ultimate w skali miesiąca został wyceniony na 54,99 zł miesięcznie. W skali dwóch lat daje nam to 1320 zł. Łącznie daje nam to… 3820 zł. Nawet uwzględniając pierwszy miesiąc Game Passa za 4 zł dla nowego użytkownika, daje nam to 3769 zł - to nadal więcej, niż w ofercie Xbox All Access. Jeśli mieliście zamiar kupić konsolę nowej generacji od Microsoftu, jest to zatem naprawdę rozsądna opcja.

Źródło: Informacja prasowa