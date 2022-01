Kolekcja OPI x Xbox składa się z 12 odcieni. Każdy z kolorów nawiązuje do produkcji dostępnych w Xbox Game Pass i popularnych haseł związanych z kultowymi produkcjami. Marki zachęcają klientów do wyrażania swojej kreatywności poprzez malowanie paznokci, a trzeba przyznać, że wybór jest spory.

Dostępne odcienie to:

Quest for Quartz - lśniący kolor rose

Pixel Dust - lśniąca mieszanka fioletu i różu

Racing for Pinks - kremowy rose

Suzi is My Avatar - kremowy róż

Trading Paint - kremowa morela

Heart and Con-soul - błyszcząca karmazynowa czerwień

The Pass is Always Greener - kremowa, pastelowa zieleń; odcień podobny do matchy

Sage Simulation - mieniący się zielony

You Had Me at Halo - lśniący galaktyczny błękit

Can't CTRL Me - mieniący się niebieski

Achievement Unlocked - liliowy kolor

N00berry - kremowy fiolet

Pełna kolekcja będzie dostępna w sprzedaży najpierw w Stanach Zjednoczonych, a od 1 lutego 2022 roku na całym świecie, w miejscach, gdzie sprzedawane są produkty OPI, wliczając w to sklepy internetowe, takie jak chociażby Amazon. Dodatkowo, wszyscy gracze którzy dokonają zakupu na terenie Stanów Zjednoczonych, otrzymają specjalne przedmioty do Halo Infinite i Forza Horizon 5.

Źródło: Xbox

Firma OPI przygotowała także konkurs z okazji wypuszczenia kolekcji z Xboxem. Do wygrania będą kontrolery bezprzewodowe do Xboxa Series X w kolorach Achievement Unlocked, Racing for Pinks i Can't CTRL Me. Więcej szczegółów ma pojawić się wkrótce na Instagramie i TikToku marki odpowiedzialnej za lakiery do paznokci.

Jest to z pewnością współpraca, której mało kto się spodziewał - lecz jednocześnie jedna z najciekawszych kooperacji marek związanych z grami wideo od dłuższego czasu. Lakiery będą sprzedawane w cenach 10,50 lub 13 USD za sztukę, zależnie od rodzaju. Cóż, czekajmy do lutego, malujmy paznokcie i cieszmy się dodatkową zawartością w najnowszych wielkich produkcjach Xboxa!