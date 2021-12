Tradycyjnie, w połowie miesiąca, Microsoft przedstawia listę gier, które trafiają do biblioteki Xbox Game Pass. W co ciekawego zagracie jeszcze grudniu? Jest w czym wybierać.

Początek ostatniego miesiąca roku należał do bardzo mocnych gier w Xbox Game Pass. Niewątpliwie najważniejszą grą w katalogu jest tryb fabularny Halo Infinite, który zawitał do usługi 8 grudnia i jest dostępny zarówno na konsolach Xbox, w chmurze oraz na PC. Ostatnie kilkanaście dni może i nie jest ekscytujące, ale i tak w Xbox Game Pass znajdziecie coś, co przykuwa uwagę. Co więc pojawi się w najbliższych dniach?

15 grudnia:

Among Us (Chmura)

16 grudnia:

Ben 10: Power Trip (Chmura, Konsole i PC)

Broken Age (Chmura, Konsole i PC)

Firewatch (Chmura, Konsole i PC)

The Gunk (Chmura, Konsole i PC)

Lake (Chmura, Konsole i PC)

Mortal Kombat 11 (Chmura, Konsole i PC)

PAW Patrol Mighty Pups Save Adventure Bay (Chmura, Konsole i PC)

Race With Ryan (Chmura, Konsole i PC)

Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth (Chmura, Konsole i PC)

Transformers: Battlegrounds (Chmura, Konsole i PC)

Xbox Game Pass w grudniu. Czas pożegnać kilka gier

Tradycyjnie, połowa miesiąca to także informacje o znikających z usługi grach. Warto przypomnieć, że w odróżnieniu od tytułów oferowanych w Games with Gold w ramach Xbox Live Gold, te dodawane do katalogu Game Pass nie są przypisywane do kont na stałe. A co zniknie w grudniu?

31 grudnia:

Pro Evolution Soccer 2021 (Chmura i Konsole)

The Little Acre (Chmura i Konsole)

Yakuza 0 (Chmura, Konsole i PC)

Yakuza Kiwami 1 (Chmura, Konsole i PC)

Yakuza Kiwami 2 (Chmura, Konsole i PC)

Przy okazji Microsoft podzielił się listą gier, które otrzymały lub otrzymają w najbliższym czasie wsparcie dla sterowania dotykowego na urządzeniach mobilnych: