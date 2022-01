Porcja gier w grudniu 2021 roku była całkiem porządna, głównie za sprawą Mortal Kombat 11. Poza najnowszą odsłoną kultowej bijatyki otrzymaliśmy między innymi Among Us, Broken Age, The Gunk i kilka kultowych pozycji dla dzieci - Ben 10: Power Trip czy Psi Patrol: Kosmopieski ratują Zatokę Przygód. A w co zagramy w styczniu?

Game Pass w styczniu 2022 - pełna lista gier

Już dostępne:

Gorogoa (Chmura, Konsole i PC)

Olija (Chmura, Konsole i PC)

The Pedestrian (Chmura, Konsole i PC)

6 stycznia:

Embr (Chmura, Konsole i PC)

Mass Effect Legendary Edition (Konsole i PC)

Outer Wilds (Chmura, Konsole i PC)

13 stycznia:

Spelunky 2 (Konsole i PC)

The Anacrusis (Konsole i PC)

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że Mass Effect Legendary Edition wchodzi do oferty EA Play, więc posiadacze tego abonamentu będą mogli cieszyć się remasterem trzech części Mass Effect również na PlayStation. Abonament Electronic Arts kosztuje zaledwie 14,99 zł na miesiąc lub 79,99 zł na cały rok - jeśli planowaliście zagrać w odświeżoną kolekcję, to zdecydowanie bardziej opłaca się zainwestować w EA Play lub Game Pass.

Jakie gry opuszczą Game Pass w styczniu 2022?

Niestety, aktualizacja katalogu wiąże się również z odejściem kilku gier z abonamentu. Jakie produkcje opuszczą Game Pass? Poniżej znajdziecie pełną listę 6 gier, które 15 stycznia przestaną być dostępne.

Desperados III

Ghost of a Tale

Kingdom Hearts III

Mount & Blade: Warband

Pandemic

Yiik: A Mostpodern RPG

Katalog opuści również PUBG: Battlegrounds, lecz tylko dlatego, że gra oficjalnie przechodzi na model free to play.