Już dawno tyle nie grałem. Dzięki Xboksowi najlepsze gry będą dostępne jak muzyka i filmy

Wróciłem też do gry „Deliver us the Moon”, którą rozpocząłem jakiś czas temu. Na to, by przysiąść do niej na konsoli zawsze brakowało czasu lub znajdowałem inną wymówkę. Złapanie w rękę pada i wciśnięcie w uchwyt smartfona to kwestia minuty, po czym wracałem na statek, gdzie musiałem walczyć o życie. Oczywiście doświadczenia nie są te same, nawet jeśli wpatruję się w blisko 10-calowy ekran smartfona (a podobno 4 cale to było to kiedyś dużo:), bo 40 czy 55 cali oferowane przez telewizor, to zupełnie inna bajka. Ale jest w tym jakiś urok, że rozgrywka jest bardziej kameralna i osobista, gdy swobodnie przemieszam się z padem w ręce.

Xbox Series X i Xbox Series S. Ruszyła przedsprzedaż konsol w Polsce!

A co najlepsze, 55 złotych miesięcznie to kwota, w ramach której dostaję zestaw gier na konsolę, komputer, wszystkie możliwości sieciowe Xbox Live Gold, a także wszystko to, o czym napisałem powyżej. Nie jest tak, że abonament za Xbox Game Pass Ultimate będę uiszczał bez końca. Któregoś dnia mogę stwierdzić, że korzyści (z których korzystam) nie są współmierne do kwoty i subskrypcję po prostu dezaktywuję. Ale w chwili obecnej za bardzo mi się to podoba. I nie tylko mi.