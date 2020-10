Apple TV na nowych Xboksach i PlayStation 5: to się nazywa dobra wiadomość!

Konsole tak naprawdę nigdy nie były maszynami wyłącznie do gier. Na PlayStation mogliśmy odtwarzać płyty muzyczne, PlayStation 2 przez pewien czas było najtańszym domowym odtwarzaczem płyt DVD. Ale rewolucja tak naprawdę przyszła wraz z erą PlayStation 3 i Xboksa 360. Wygodny dostęp do sieci, mniej lub bardziej przemyślane menu konsoli no i aplikacje, które mogliśmy pobierać z konsolowych sklepów. Świat VOD stanął przed graczami otworem. I choć z perspektywy 2020 może wydawać się to zbędne, to sam mocno wierzę w to, że… nie jest. Nie każdy ma nowoczesny telewizor najeżony aplikacjami, a nawet jeśli — to nie wszyscy mają dostęp do każdej z nich. Jasne że można w (stosunkowo) niskiej cenie dokupić przystawkę do telewizora, ale niektórym w zupełności wystarczają aplikacje VOD uruchamiane bezpośrednio na konsoli. I jeżeli jesteście jednymi z takich osób, to prawdopodobnie niezwykle was ucieszy wieść, że aplikacja Apple TV ma pojawić się na konsolach nowej generacji!

Aplikacja Apple TV na Xbox Series X/S oraz PlayStation 5

Kiedyś Apple TV dostępne było wyłącznie na dedykowanej przystawce giganta z Cupertino — poza tym treściami z ich sklepików cieszyć się można było w iTunes na Windowsie i na urządzeniach z ich ekosystemu. W ubiegłym roku coś, nareszcie, zaczęło się zmieniać. Telewizory Samsunga, Sony oraz LG zaczęły otrzymywać aktualizację dodającą wsparcie nie tylko dla AirPlay2, ale także dedykowaną apkę Apple TV. Najwyraźniej na tym jeszcze nie koniec, bo — jak informuje serwis Windows Central — konsola nowej generacji Microsoftu także miałaby się takowej doczekać. Tak, wzrok Was nie myli: Apple TV na Xbox Series X/S ma stać się faktem jeszcze tej jesieni, na co zwrócili uwagę użytkownicy korzystający z programu Insider.

OhSnap! #AppleTV is coming to #Xbox!!! Now I’m not as upset about them removing the second HDMI port cuz that’s all I used it for. But now we get 4k! #XboxInsiders

😩🙌🏾🍏📺+❎😎#KeepItWavy 🌊🏄🏾‍♂️ pic.twitter.com/hx32MhUwWp — Tzunami 🌊 Sapp ❎🕙 #AmbassadorBots (@Tzunami_Sapp) September 24, 2020

Na tym jednak dobre wiadomości się jeszcze nie kończą. 9to5mac dolewa oliwy do ognia i robi się jeszcze goręcej, bo podobno nowe Xboksy to jeszcze nie koniec. Apple miałoby współpracować także z Sony — i aplikacja pojawi się także na PlayStation 5. A anonimowe źródła twierdzą, że znajdzie się tam również wsparcie dla akcesoriów HomeKit — chociaż tutaj warto uzbroić się w cierpliwość, bo nie jest powiedziane, że takowe nadejdzie wraz z premierą konsol i aplikacji Apple TV.

Koniec z podłączaniem iPada do TV!

Od kilku miesięcy sam noszę się z zamiarem zakupu przystawki Apple TV — ale biorąc pod uwagę że ta kosztuje 849 i jest sprzętem już dość leciwym (mowa o wersji 4K, 32 GB) — wyczekuję odświeżenia produktu na nowych podzespołach. Dlatego teraz oglądając treści z Apple TV+ uruchamiam je na iPadzie który po HDMI przepinam do telewizora. Z rozmów ze znajomymi wynika, że takich kombinatorów jest więcej — prawdopodobnie nie tylko ja ucieszę się na dodatkową aplikację w konsoli. Fajne zmiany — i jeszcze kilka lat kompletnie nie do pomyślenia, prawda?!