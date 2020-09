Jesień za oknami zaczyna powoli przynosić smog nad miastami, dlatego, jeśli tylko możecie, lepiej zostańcie w domu. A najlepszą rozrywką na chłodne i deszczowe wieczory będą oczywiście gry. W październikowej ofercie Games With Gold przyniesie graczom konsol Xbox One i Xbox 360 cztery tytuły, które przynajmniej częściowo wpiszą się w klimaty Halloween. Poznaliśmy też październikowy rozkład jazdy dla gier w abonamencie Game Pass. Tu, tradycyjnie, jest dużo lepiej!

Games With Gold w październiku. W co zagracie?

Na pierwszy ogień idzie Slayaway Camp: Butcher’s Cut. To lekkie i humorystyczne podejście do horrorów z lat 80-tych ubiegłego wieku. Gracz wciela się w postać mordercy, który na wokselowych planszach rozwiązuje logiczne łamigłówki rozprawiając się z wczasowiczami na tytułowym obozie Slayaway. Gra będzie dostępna przez cały miesiąc. W mroczne klimaty zabierze Was także Maid of Sker. dostępne od 16 października do 15 listopada. Przygodowy survival horror z rozgrywką w perspektywie pierwszej osoby. Gra inspirowana historią Elizabeth Williams i hotelu Sker House.

Microsoft oczywiście nie zapomina o posiadaczach starszych konsol. Dla użytkowników Xbox 360 również przygotowano dwa tytuły, choć te mają dużo luźniejszy klimat. Pierwszy z nich to Sphinx and the Cursed Mummy. 1 do 15 października. Wydana oryginalnie w 2003 r. przygodówka akcji przenosi graczy do starożytnego Egiptu, gdzie muszą oni odnaleźć magiczne artefakty i pokonać złego Seta, który zagraża światu. Drugą grą jest Costume Quest. To zabawne podejście do tematu Halloween od studia Double Fine Productions. Gracz przewodzi drużynie bohaterów, których umiejętności specjalne zależą od znalezionego w czasie rozgrywki kostiumu. Tytuł pobierzecie od 16 do 31 października.

Xbox Game Pass w październiku. W co zagracie?

Nowe gry, które dołączą do abonamentu Xbox Game Pass 1 października, to naprawdę mocne tytuły. Na pierwszy ogień idzie Doom Eternal, którego recenzję przygotował dla Was Paweł. To udany powrót do klasycznej rozgrywki, w całkowicie odświeżonym wydaniu. Tego samego dnia w katalogu pojawi się też Drake Hollow łączący strategię z grą akcji, gdzie gracze budują swoją własną wioskę i bronią ją przed atakami z zewnątrz. Od 8 października zagracie w Brütal Legend — grę, która łączy kilka gatunków i zapewni masę świetnej zabawy. Tego samego dnia do kolekcji trafi Forza Motorsport 7 oraz premierowo, taktyczna gra RPG Ikenfell, który

Gry, które znikną z Xbox Game Pass 15 października

Felix the Reaper (konsola i PC)

Metro 2033 Redux (konsola i PC)

Minit (konsola i PC)

Saints Row IV Re-Elected (PC)

State of Mind (PC)

Przyznam szczerze, że z każdym miesiącem oferta Xbox Live Games With Gold staje się mało interesującą. Dużo ciekawsze tytuły trafiają do abonamentu Xbox Game Pass. Co prawda w tym drugim przypadku mówimy o rotacyjnym dodawaniu i usuwaniu gier z biblioteki bez możliwości dopisania ich do konta na stałe, ale macie pewność, że trafią do niej mocne hity, a nawet premiery, dzięki którym w ramach jednej, stosunkowo niewielkiej opłaty, macie możliwość zagrania w naprawdę mocne tytuły.

Zobacz też: Cztery generacje Xboxa na jednej konsoli, tysiące gier w dniu premiery Xbox Series X

We wszystkie te tytuły zagracie też na nowej generacji konsol Xbox. Xbox Series X i Xbox Series S trafią do sprzedaży już w przyszłym miesiącu i pozwolą cieszyć się rozgrywką wyciskając z gier dużo więcej niż obecna generacja.