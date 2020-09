Gra zdalna Xbox One na urządzeniach z Androidem już dostępna. Co z iOS?

Pewnie już wiecie czym jest xCloud. Usługa testowana od lat nazwana została oficjalnie graniem w chmurze w ramach subskrypcji Xbox Game Pass Ultimate i już działa — także w Polsce. To zdalne strumieniowanie gier z zewnętrznych serwerów Microsoftu na urządzenia z Androidem. Oddaje bogatą kolekcję tytułów first party oraz tych od największych graczy na rynku gier wideo. Wystarczy szybkie połączenie internetowe, dedykowany kontroler i aktywna subskrypcja, by móc cieszyć się rozgrywką. Jednak nie każdy chce lub ma możliwość zagrania zdalnie w jego ulubiony pozycje. Jeśli posiadacie w domu konsolę Xbox One, a telewizor jest okupowany przez innych domowników, to już wkrótce będziecie mogli kontynuować rozgrywkę na swoim urządzeniu mobilnym. Bez konieczności posiadania dodatkowych subskrypcji, czy łączenia się z siecią.

Console Streaming — bo tak nazywano do tej pory funkcję lokalnego strumieniowania gier z konsoli na urządzenia mobilne wchłonięte zostało przez nową wersję aplikacji Xbox. A wszystko za sprawą jej nowej wersji beta udostępnionej na urządzenia z Androidem. Oprócz zmian w interfejsie, ułatwieniu komunikacji ze znajomymi, czy łatwiejszym zarządzaniu biblioteką gier, wprowadza możliwość zagrania w swoje ulubione gry na dodatkowym ekranie. Do tej pory Console Streaming zarezerwowane było wyłącznie dla członków Xbox Insider. Teraz Microsoft otwiera się na wszystkich i zaprasza do testowania swojej usługi.

Gra zdalna z Xbox One na urządzeniach z Androidem już dostępna

A ta pozwoli na proste kontynuowanie rozgrywki przechodząc z telewizora na smartfon, czy tablet bez martwienia się o utratę postępu, czy konieczność zaczynania zabawy na nowo. Na tę chwilę do urządzenia z Androidem podłączycie konsole Xbox One, ale już za kilka miesięcy będziecie mogli to zrobić z Xbox Series X i Xbox Series S, które będziecie mogli kupić m.in. w opcji Xbox All Access dającej dostęp do wybranej konsoli nowej generacji i abonamentu Xbox Game Pass Ultimate w 24 miesięcznych płatnościach. Aplikację Xbox w wersji beta znajdziecie w Google Play.

Gra zdalna z konsoli Xbox już dostępna na Androida. Co z iOS?

Pytanie tylko, co z posiadaczami urządzeń z iOS. Ci, jak wiadomo, nie mają możliwości zagrania w chmurze w ramach subskrypcji Xbox Game Pass Ultimate. Uniemożliwia to polityka Apple, która choć w ostanim czasie uległa rozluźnieniu, tak wciąż sprawia wiele problemów twórcom tego typu usług. W przypadku grania lokalnie nie powinno być jednak problemu. Na iPhonie, czy iPadzie działa m.in. Steam Link (gry z komputera). Nie ma też większych problemów z aplikacją Gra zdalna PS4 pozwalającą na uruchomienie i strumieniowanie gier z konsoli PlayStation 4 bezpośrednio na urządzenia mobilne Apple. Wszystko zależy od Microsoftu. Czy firmie będzie się chciało oddać użytkownikom możliwość zagrania w ich ulubione tytuły z konsol Xbox na ich iPhone’ach, czy iPadach po problemach z xCloud? Trzeba czekać na aktualizację aplikacji Xbox.