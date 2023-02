Korzystasz z Google Home? Od teraz możesz zdalnie sterować swoim Xboksem

Microsoft współpracuje z Google. Efekty już widać

Gigant z Redmond przyznał, że współpracował z Google w sprawie nowej aktualizacji, która pozwala na zdalne sterowanie konsolą Microsoftu z poziomu aplikacji czy nawet poleceń głosowych. Bez dwóch zdań jest to więc świetna informacja dla wszystkich osób siedzących w ekosystemie firmy z Mountain View.

Z poziomu Google Home będziemy w stanie włączyć lub wyłączyć konsolę, przejść do ekranu głównego czy zwiększyć lub zmniejszyć głośność. Ponadto będziemy w stanie całkowicie poruszać się po całym interfejsie konsoli, jak i wewnątrz aplikacji, a także sterować multimediami, czyli je odtwarzać, zatrzymywać, pomijać, cofać czy przewijać. Do tego znajdziemy opcje Wycisz/wyłącz wyciszenie i Nagraj klip z gry. Układ całości jest podobny do sterowania telewizorem, które pojawiło się w aplikacji Google Home pod koniec zeszłego roku.

Co poza tym wprowadza nowa aktualizacja?

Microsoft dodatkowo wprowadza świadomą emisję dwutlenku węgla w swoich konsolach. Na czym będzie to polegać? Nowy tryb optymalizuje wszystkie operacje, takie jak aktualizacje czy pobieranie gier, w taki sposób, aby działały w czasie, gdy lokalna sieć energetyczna jest w najmniejszym stopniu zależna od paliw kopalnych i konsola może wykorzystywać najwięcej energii odnawialnej do wykonywania tych czynności. Należy więc przyznać, że jest to doskonała i warta uwagi nowość.

Warto jednak zaznaczyć, że podobna funkcja jest dostępna w komputerach z systemem Windows 11 od zeszłego roku. W przypadku konsol jest jednak pewien „haczyk”, a właściwie argument, na który muszą zdecydować się posiadacze konsol. Jak informowaliśmy wcześniej w tym roku, Jeśli konsola jest podłączona do Internetu i ma dostęp do potrzebnych danych dotyczących intensywności emisji dwutlenku węgla, nowy tryb będzie domyślnie włączony — lecz całość będzie działać wyłącznie wtedy, jeśli konsola będzie wyłączona, a nie uśpiona. Naturalne jest, że wyłączenie konsoli jest dużo bardziej energooszczędne od przechodzenia w tryb spoczynku — i w związku z ekologią, Microsoft postanowił, że wraz z aktualizacją wprowadzającą tryb świadomej emisji dwutlenku węgla, wszystkie Xboksy Series X i S będą się wyłączać, niezależnie od wcześniejszych ustawień graczy. Nie zmienia to jednak faktu, że możliwość przechodzenia w tryb uśpienia dalej będzie dostępna w ustawieniach, więc MS nie zabierze graczom tej możliwości.