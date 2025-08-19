Nowa aplikacja Allegro już dostępna. Nie zgadniesz, na jakie urządzenie

Allegro zachęca użytkowników do korzystania z aplikacji mobilnej, która jest swoistym centrum zarządzania zakupami i sprzedażą. Teraz skorzysta z nich nowa grupa użytkowników – właściciele zegarków działających pod kontrolą systemu Wear OS. Co można zrobić z poziomu nadgarstka?

Mając apkę Allegro na telefonie nie tylko dokonasz zakupów online, ale też zobaczysz informacje o statusie swojej przesyłki, kupisz bilet na wydarzenie w eBilet.pl, czy też łatwo dokonasz zakupu produktu cyklicznego dzięki funkcji Cykliczne.

Dzięki niej w wygodny sposób:

wyszukamy, kupimy i zapłacimy za zakupy przy użyciu Apple Pay, BLIKA, karty i innych metod płatności

przełączymy się na tryb ciemny, by wygodnie kupować po zmroku

potwierdzimy zakupy i płatność biometrycznie

poznamy opinie na temat produktów i sami wystawimy ocenę

udostępnimy ofertę znajomym lub rodzinie

dodamy produkty do ulubionych

użyjemy swoich kuponów

przechowamy karty lojalnościowe (np. do supermarketów, stacji benzynowych, piekarni, perfumerii, marketów budowlanych, aptek, jubilerów, sklepów z zabawkami, odzieżowych, obuwniczych, bibliotek, linii lotniczych restauracji i wielu innych)

uzyskamy dostęp do tysięcy wydarzeń kulturalnych (takich jak Koncerty, Teatr, Dla dzieci, Widowiska, Targi i Wystawy, Kino) i sportowych (takich jak Sporty walki, Sporty drużynowe, Sporty motorowe), dostępnych w ofercie eBilet.pl

zobaczymy status przesyłki dzięki widżetowi dostępnemu do umieszczenia na ekranie telefonu

przeskanujemy kody kreskowe produktów i znajdziemy je szybciej dzięki Czytnikowi cen

zobaczymy jakość powietrza w naszej okolicy dzięki czujnikom montowanym w Allegro OneBox

Jednak apka Allegro nie jest dostępna wyłącznie na smartfonach. Jej wersja na smartwatche nie jest niczym nowym. Dwa lata temu została udostępniona na zegarkach Apple Watch, gdzie można z poziomu nadgarstka sprawdzać swoje zakupy, czy odebrać przesyłki z automatów. Jest prosta w obsłudze, ale nie posiada tak rozbudowanych funkcji jak jej odpowiednik na smartfonach.

Allegro na zegarkach Wear OS. Z apki skorzysta więcej osób

Teraz z apki Allegro na nadgarstku skorzystają właściciele zegarków z systemem Wear OS. Jak podaje firma, na nadgarstku możemy sprawdzić wszystkie informacje o naszych przesyłkach i ich statusy. Będziemy mogli też wygodnie odbierać swoje przesyłki:

zdalnie z automatów paczkowych: Allegro One Box, ORLEN Paczka i DHL

za pomocą kodu odbioru – z automatów paczkowych i punktów odbioru, jeśli umożliwiają odbiór przez kod

za pomocą kodu QR – z automatów paczkowych i punktów odbioru, jeśli umożliwiają odbiór przez kod QR.

Aplikacja działa na zegarkach z systemem Wear OS 2.2 lub nowszym i jest dostępna w sklepie Google Play Store. Posiadacze modeli z eSIM będą mogli korzystać z niej bez konieczności bez telefonu.