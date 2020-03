Dyrektor generalny Microsoftu, Kevin Gammill przyznał, że Xbox Game Studios liczy 16 zespołów. Do tej pory wiedzieliśmy jednak tylko 0 15 z nich. Nie ma tu mowy o żadnym przejęzyczeniu, ponieważ wypowiedź Gammlla była wyraźnie nagrana i przygotowana wcześniej. Na wielu etapach poprawek tego typu błąd zostałby na pewno wyłapany.

Microsoft ma już 16 zespołów first-party

To, co jest unikalne w grach Microsoftu to fakt, że budujemy narzędzia dla twórców gier, a następnie wykorzystujemy je w naszych 16 studiach first-party, aby faktycznie tworzyć produkcje. Zdajemy sobie sprawę, że rozwój gier polega na absolutnym wykorzystywaniu technologii aż do jej granic.

Microsoft z pewnością ujawni już wkrótce nowe studio, które pracuje nad kolejnymi grami. Phill Spencer zaznacza również, że wciąż widzą miejsce dla nowych twórców przy produkcji gier na Xbox Series X, Xbox One i na komputery osobiste. W tym momencie skupiają się jednak przede wszystkim na dopieszczaniu działania już posiadanych zespołów.

Firmy, o których wiemy na ten moment to: 343 industries, Compulsion Games, Double Fine, InXile Entertainment, Mojang, Ninja Theory, Obsidian Entertainment, Playground Games, Rare, The Coalition, The Initiative, Turn 10, Undead Labs, World’s Edge i Xbox Global Publishing. Nie do końca jest jednak jasne, czy Xbox Global Publishing jest w ogóle zaangażowane w w sektor tworzenia gier. Jeżeli nie, oznaczałoby to, że Microsoft ma tylko 14 wewnętrznych studiów, a co za tym idzie, na ogłoszenie czekałyby aż 2 nowe.

Już od jakiegoś czasu w branży krążą plotki na temat kolejnego studia, które wsparłoby Microsoft w działaniach. Co ciekawe, mówiło się o polskim studio. W grudniu w podcaście Rock i Borys, Borys Nieśpielak wspomniał o rozmowach Micorosoftu z polskimi studiami deweloperskimi. Nie wiedzieliśmy wtedy i nie wiemy nadal, czy osiągnęli jakieś porozumienie. Borys w rozmowie zauważył korelację pomiędzy CD Project RED a Microsoftem, sugerując, że może polują właśnie na niego. Rock nie zgodził się jednak z tą opinią, podobne wątpliwości wyrażali dziennikarze branżowi z całego świata i ja również się do nich dołączam. Pamiętajmy jednak, że wciąż mamy Techland, The Farm 51, CI Games czy People Can Fly. Jeżeli faktycznie chodzi o którekolwiek z nich, byłaby to bardzo dobra informacja.

