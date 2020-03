Gry w czasach zarazy, czyli najlepsze produkcje o epidemiach i wirusach

Gry o epidemii

Gry w różnoraki sposób podchodzą do tematu zarazy. Możemy spotkać się zarówno z trawiącymi ludźmi chorobami, które mogą wydawać nam się znajome jak i z klasycznymi epidemiami zombie, z którymi jeszcze na świecie nie mieliśmy do czynienia. Rzecz jasna gier poruszających tego typu tematykę jest znacznie więcej, starałam się jednak przygotować tę listę tak, aby znalazły się na niej różnorodne tytuły. A jaka jest wasza ulubiona gra związana z zarazą?

The Last of Us

Postapokaliptyczny survival horror stworzony przez Naughty Dog po prostu musiał się udać. Opowieść o świecie, który został zdziesiątkowany przez tajemnicą zarazę potrafi wciągnąć. Główną siłą tej gry jest nie tylko świetna rozgrywka, ale i wciągająca fabuła oraz świetnie napisane i odegrane postaci. Trudno nie oddać serc głównym bohaterom, podążając za nimi aż do samego finału historii. Jeśli tylko chcecie się trochę bać, a potem trochę wzruszyć – zagrajcie koniecznie.

Left 4 Dead 2

Dynamiczna i przebojowa strzelanka, którą najlepiej ogrywa się wraz ze znajomymi. Idealny tytuł dla każdego, kto musi teraz siedzieć w domu i potrzebuje wciągającej i prostej rozrywki. Świat opanowany przez hordy zombie kontra śmiałkowie, którzy muszą się przez nich przedrzeć w walce o swoje. Mało która gra daje tak dużo radości z mordowania umarlaków przy obowiązku bardzo dobrej współpracy ze swoimi towarzyszami.

Neverwinter Nights

Wiekowy już cRPG opowiada p tajemniczej chorobie, która zabija mieszkańców. Nazwano ją Wyjącą Śmiercią. Nie znamy jej przyczyny, nie mamy lekarstwa, nie wiemy nawet jak się rozprzestrzenia. Musimy podążać zarówno za kuracją jak i sektą, która stoi za całym przedsięwzięciem. Fabuła w grze może nie była jakaś niezwykle wciągająca, ale przecież liczy się też grywalność, prawda? Dobrze jest czasem sięgnąć do klasyków gatunku, aby przyjrzeć się, jak niegdyś podchodzono do konkretnych kwestii.

Pathologic 2

Przygodówka w połączeniu z survival horrorem? Dlaczego nie. Fabuła gry przenosi nas do niewielkiego miasteczka, którego mieszkańcy cierpią z powodu tajemniczej plagi. Wcielamy się w młodego chirurga, który musi poradzić sobie z wplątaniem go w zbrodnie, a także z kolejnymi śmierciami wokół siebie. Powietrze wokół niego, które staje się coraz to bardziej toksyczne, zdecydowanie nie ułatwia sprawy. Na powstrzymanie zarazy i rozwiązanie zagadki mamy zaledwie 12 dni.

Plague Inc: Evolved

Tej gry nie można było tu pominąć. Jeśli nie słyszeliście o niej wcześniej, na pewno zwróciliście na nią uwagę w chwili, w której koronawirus stał się głównym tematem światowych mediów. Ta przyjemna strategia, w której możemy kierować m.in. wirusem, bakterią czy grzybem w celu zniszczenia lub podbicia całej ludzkości pobiła ostatnio rekordy popularności. Gracze bawili się świetnie, tworząc własne pandemie zarówno na komputerach jak i na telefonach. Ta produkcja nie jest już dostępna w Chinach, co dla niektórych może być jeszcze większą zachętą do ogrania jej. Moim zdaniem warto sprawdzić o co ten cały szum.

A Plague Tale: Innocence

To przygodowa gra akcji z elementami skradanek. Fabuła przenosi nas do Francji w XIV wieku. Wokół szaleje czarna śmierć. Amica i jej młodszy brat, Hugo, starają się przetrwać i uniknąć inkwizycji, która podążą śladem malucha. W całej ucieczce przeszkadzają nam również plagi wygłodniałych szczurów, co sprawia, że gra raczej nie przypadnie do gustu nikomu, kto boi się tych gryzoni. Dosłowne i brutalne podejście do wyniszczającej plagi też może niektórych odrzucić. Nie wszyscy lubią widok rozczłonkowanych zwłok i ludzi pożeranych żywcem przez szczury. Warto jednak dać produkcji szansę, aby skosztować smaku prawdziwie skrajnych sytuacji.

They Are Billions

Kolejna strategia w zestawieniu. Tym razem dotycząca hordy zombie. Nie jesteśmy jednak atakującymi, a broniącymi się. W czasie rzeczywistym musimy rozbudowywać swoją bazę oraz odpierać kolejne ataki zainfekowanych. Gromadzimy surowce, ulepszamy budynki i tworzymy sieć energetyczna, aby być w stanie poradzić sobie z zagrożeniem. Dzięki specjalnemu silnikowi zaimplementowanemu do gry na mapie znajduje się nawet dwadzieścia tysięcy jednostek, z których każda posiada własny moduł sztucznej inteligencji.