Xbox Series X to potwór! Microsoft ujawnia pełną specyfikację konsoli

Xbox Series X przerósł spekulacje pochodzące z plotek. Na pochwałę zasługuje procesor, ale i karta graficzna. Nie możemy narzekać również na dostępną pamięć. Właściwie jakby się tak zastanowić, trudno narzekać na jakiś konkretny komponent i mieć do niego realne zarzuty. Jest po prostu dobrze. Tak wydajnej konsoli jeszcze na rynku nie było! Microsoft zapewnia, że konsola pozwoli na granie w rozdzielczości 4K i 60 kl./s albo 120 kl./s przy mniejszej szczegółowości.

Pamiętacie porównania Xbox Series X do lodówki? Microsoft na pewno pamięta. Na szczęście okazało się, że konsola przypomina kuchenne osprzętowienie jedynie kształtem. Wymiarami nie mają ze sobą nic wspólnego, co zresztą udowodniono na prostej grafice na mediach społecznościowych Xboxa. Aż miło popatrzeć, że firma podchodzi do całości z przymrużeniem oka i nie bierze samej siebie przesadnie poważnie.

Microsoft gwarantuje szybsze działanie konsoli, błyskawiczne ładowanie, bardziej stabilną liczbę klatek na sekundę czy wyższe rozdzielczości. Wielkie słowa na szczęście połączyły się z tym, co dzisiaj zobaczyliśmy. Oczywiście możemy mieć jeszcze jakieś obawy co do tego, jak całość wyjdzie w praktyce, ale wydaje mi się, że to już niepotrzebny strach. Teraz tylko trzeba czekać na premierę, trzymając kciuki, że nie zostanie przesunięta. Niestety nie możemy sobie na razie założyć specjalnej skarbonki ze skonkretyzowanym celem pieniężnym. Oficjalna cena Xbox Series X nadal nie została podana do opinii publicznej. Dla ciekawskich podrzucamy również materiał od Austina Evansa, w którym bliżej przygląda się specyfikacji konsoli, jej wyglądowi oraz dedykowanemu kontrolerowi.