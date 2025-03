Najpierw kupili Pokemon Go, a teraz zrobią grę dla CD Projektu

Podczas konferencji wynikowej CD Projekt zdradził sporo informacji na temat swoich kolejnych projektów. Brakuje nam co prawda konkretów, ale wygląda na to, że ambicje polskiej firmy sięgają znacznie dalej niż kolejna gra AAA na PC i konsole.

CD Projekt po sukcesie jaki odniosła gra Wiedźmin 3: Dziki Gon zaczął myśleć o rozwoju w znacznie szerszym zakresie. Cyberpunk 2077 był dopiero pierwszym krokiem, który jednak pokazał, że ten plan ma duże szansę na powodzenie. Sama gra początkowo nieco zawiodła oczekiwania graczy, ale późniejsze poprawki, produkcja animacji wspólnie z Netfliksem i świetny dodatek (Widmo wolności) zdały się zamazać początkowe niepowodzenia. Nic więc dziwnego, że studio pracuje obecnie nad trzecią franczyzą - Hadar oraz nowymi gałęziami rozrywki.

Scopely stworzy grę dla CD Projektu

Być może nie wszyscy kojarzycie markę Scopely, ale jest to bardzo duży wydawca i producent gier mobilnych ze Stanów Zjednoczonych, który w ostatnim czasie zasłynął miedzy innymi przejęciem od Niantic działu gier mobilnych, z Pokemon Go na czele. Teraz spółka rozpoczęła współpracę z CD Projektu, co prawdopodobnie oznacza produkcję gry mobilnej. Na ten moment nie wiemy czy będzie to projekt bazujący na Wiedźminie czy Cyberpunku (skłaniałbym się ku temu drugiemu), ale biorąc pod uwagę historię Scopely, oczekiwania mogą być całkiem sporę. Amerykańskie studio ma na swoim koncie między innymi takie tytuły jak Scrabble Go czy Monopoly Go!, które wygenerowało w 2023 roku ponad 1 mld USD przychodu.

CD Projekt nie podał żadnych szczegółów, nie wiemy więc kiedy można spodziewać się efektów tej współpracy, ale będzie to tylko jedne z licznych dodatkowych projektów. Na konferencji potwierdzono, że przy współpracy z Netfliksem powstaje też kolejna animacja w świecie Cyberpunka 2077. Nie wiemy jeszcze kiedy zadebiutuje, ale wygląda na to, że prace są dosyć zaawansowane. Wedle plotek w realizacji jest też serial aktorski (live-action) z tego samego uniwersum. Poza tym spółka pracuje nad całkiem nowym projektem gry wspólnie z Fool's Theory, które ma zrealizować remake pierwszego Wiedźmina.

Zgodnie z planem postępują też prace nad drugą odsłoną Cyberpunka 2077. Faza koncepcyjna powoli dobiega końca i rozpocznie się pre-produkcja, co oznacza, że gra już za kilka miesięcy może wejść do fazy pełnoskalowej produkcji. Oznaczałoby to, że po Wiedźminie 4, na kolejną dużą grę od CD Projektu nie będziemy musieli czekać kolejnych 3 czy 4 lat. Warto pewnie też wspomnieć, że w tym roku Cyberpunk 2077 trafi również na platformę Mac, co powinno podtrzymywać sprzedaż gry również w tym roku.