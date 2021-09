Xbox Game Pass cieszy się stale rosnącym zainteresowaniem graczy. Z usługi skorzystają posiadacze konsol Xbox (One oraz Series X|S) i komputerów oraz użytkownicy urządzeń z Androidem i iOS — dzięki graniu w chmurze. Co ciekawego Microsoft przygotował na ten miesiąc?

Usługi Xbox Game Pass nie trzeba nikomu specjalnie przedstawiać. Planu Xbox Game Pass Ultimate to bogata biblioteka gier na konsolach, komputerach oraz urządzeniach z Androidem i iOS (Granie w chmurze w ramach subskrypcji Xbox Game Pass Ultimate) i jest dostarczana wraz z kontem Xbox Live Gold dając jednocześnie dostęp do katalogu gier EA Play.

Microsoft przedstawił listę gier, w jakie zagracie z początkiem miesiąca. Tytułów jest kilka i z różnych gatunków. Każdy gracz, niezależnie od preferowanej platformy, powinien być zadowolony.

Xbox Game Pass we wrześniu. gry na początek miesiąca

Początek miesiąca nie zapowiada się przełomowo. Do katalogu Game Pass zawitały gry, które raczej nie wzbudzają wielu emocji — chyba, że weźmiemy pod uwagę trzynastą odsłonę Final Fantasy. Final Fantasy XIII do Game Pass trafia już dziś, 2 września. To pierwsza produkcja Square Enix na konsole 7. generacji. Produkcja z 2009 r. doczekała się kilku kontynuacji, a fani wciąż czekają na jej odświeżoną wersję. A co jeszcze, oprócz Final Fantasy XIII pojawia się w katalogu?

2 września:

Craftopia (Chmura, Konsole, PC)

Signs of the Sojourner (Chmura, Konsole, PC)

Surgeon Simulator 2 (Chmura, Konsole, PC)

7 września:

Crown Trick (Konsole, PC)

9 września:

Breathedge (Chmura, Konsole, PC)

Nuclear Throne (Konsole, PC)

The Artful Escape (Konsole, PC)

Xbox Game Pass we wrześniu. Czas pożegnać kilka gier

Nic, co zostało dodane do katalogu Xbox Game Pass, nie trafia tam na stałe — w odróżnieniu od przypisywanych do konta „darmowych” gier Games with Gold w ramach Xbox Live Gold, które już od dłuższego czasu przyćmione jest przez hitowe tytuły z biblioteki Game Pass. A co zniknie we wrześniu?

13 września:

Red Dead Online (Chmura, Konsole)

15 września: