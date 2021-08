Xbox Stereo Headset - najnowsze akcesorium już w przedsprzedaży

Jak w przypadku każdego produktu elektroniki konsumenckiej, tak i w przypadku konsol sprzedaż samego urządzenia to jedno, a sprzedaż akcesoriów do niego - zupełnie co innego. Do każdej generacji konsol wychodzi co najmniej kilka oficjalnych dodatków i jednym z nich są słuchawki. Jakiś czas temu recenzowaliśmy dla was Pulse 3D - pierwsze oficjalne słuchawki do PlayStation 5.

To cię zainteresuje

Teraz do tego grona dołącza też propozycja z obozu zielonych, czyli Xbox Stereo Headset. Co ma do zaoferowania?

Xbox Stereo Headset czyliiiii.... po prostu słuchawki

Pierwszym co wyróżnia nowy zestaw słuchawkowy od Microsoftu jest to, że... nie wyróżniają się one tak bardzo. Owszem, są stylistycznie podobne do Xboxa i to bardoz dobrze, ale ich design nie jest tak krzykliwy jak Pulse 3D i można będzie w tych słuchawkach spokojnie wyjść na miasto. Oprócz tego od razu rzuca się w oczy wystający z urządzenia kabel - w erze słuchawek bezprzewodowych Microsoft postawił na połączenie po kablu i szczyci się tym w materiałach promocyjnych.

Oprócz tego słuchawki mają oferować wysokiej jakości dźwięk przestrzenny oraz rejestrację przez wbudowany mikrofon i to... tyle. Nie ma więc tu jakichś niesamowitych funkcji, co też pasuje do półki cenowej. Headset jest sprzedawany za 269 zł, czyli niezbyt dużo. Dla porównania - Pulse 3D kosztują dziś prawie dwa razy tyle. Z racji na przewodową konstrukcję, może być to jednak całkiem niezłe akcesorium i atrakcyjna oferta dla kogoś, kto szuka słuchawek z mikrofonem.

Sprzedaż gadżetu rozpocznie się 21 września. Do tego czasu trwa przedsprzedaż, w której słuchawki można nabyć za wspomniane 269 zł.

Źródło